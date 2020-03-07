НБА нашла способ защитить игроков от коронавируса. Не все хозяева клубов с ним согласны

Несмотря на значительные усилия, которые прикладывает международное сообщество для борьбы против распространения коронавируса, зараза продолжает расползаться по планете. И когда вирус перебрался за океан, вопросами безопасности всерьёз озаботились в профессиональных спортивных лигах.
Руководство НБА разослало во фронт-офисы франшиз памятку о том, как необходимо будет действовать в том случае, если появятся признаки ухудшения ситуации. Ведомство Адама Сильвера разработало план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Клубам рекомендовано подготовиться к тому, чтобы проводить матчи без зрителей.
Отмечается, что уже сейчас необходимо составить список «необходимого персонала», который будет допущен на арену во время проведения игр в закрытом режиме. Если ситуация обострится, не исключается возможность того, что Лига через своих представителей будет осуществлять проверку температуры тела у игроков и персонала.
В памятке также есть подробные инструкции, чего следует избегать в настоящий момент. Главное, полностью воздержаться от прямого контакта с поклонниками. Многие баскетболисты, к слову, и без дополнительных рекомендаций прекратили приветствовать болельщиков посредством хлопков открытыми ладонями, брать для раздачи автографов такие предметы, как ручки, маркеры, мячи и майки.
«Здоровье и безопасность наших сотрудников, команд, игроков и болельщиков имеют первостепенное значение. Мы координируем с клубами и консультируемся со специалистами-инфекционистами по поводу коронавирус и продолжаем внимательно следить за ситуацией» — говорится в заявлении, распространённом НБА в понедельник.
COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в 90 стран мира. Зафиксировано почти 100 тысяч заболевших, из них 3400 скончались. В США на данный момент зафиксировано 338 случаев заболевания, 14 из них закончились летальным исходом.
Появилась уже и первая реакция от представителей клубов. Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта заявил в пятницу CNBC, что идея проводить игры без присутствия фанатов «не сработает». «Я не думаю, что вы когда-нибудь захотите играть в баскетбол без зрителей», — сказал Фертитта, добавив, что вместо этого он предпочел бы приостановить регулярный чемпионат на неделю.
Фертитта призвал фанатов сохранять спокойствие и не паниковать. Позиция босса «ракет» понятна. На последний домашний матч команды против «Клипперс» было продано 18 055 проданных билетов. Интересы болельщиков и владельцев клубов в этом вопросе совпадают. И не понятно ещё, кто больше заинтересован что угодно сделать, но не допустить матчей при пустых трибунах.
Глобальное распространение COVID-19 вызвало хаос в международном спортивном календаре. Этап Кубка мира в Чехии проходит в настоящее время при пустых трибунах, похожие меры применяются и в других видах спорта. В Италии, наиболее пострадавшей европейской стране с 148 смертельными случаями, все основные спортивные события, включая футбольные матчи, будут проходить за закрытыми дверями до 3 апреля. Часть из них, кстати, отменена.
И это ещё хорошо, ведь соревнования проводятся, атлеты живут по заранее выстроенную плану. А вот Олимпийская квалификация по баскетболу 3х3, которая должна была состояться в Индии с 18 по 22 марта, отложена на неопределённый срок.
Также ФИБА перенесла Кубок Азии—2020 по баскетболу 3x3 в Китае с мая на сентябрь и Кубок Азии—2020 по баскетболу 3x3 для игроков до 17 лет в Малайзии с июня на октябрь. Чемпионаты Азии для игроков до 16 лет, которые должны были пройти в Ливане и Австралии в апреле 2020 года, отменены. Отложен на неопределённое время старт Баскетбольной Африканской лиги, которую патронирует НБА.
Ну и о чём мы все не хотим и боимся думать, так это судьбе главного события четырёхлетия в летних видах спорта – Олимпиаде в Токио. Но вопросы решать предстоит злободневные. И здесь совершенно неожиданно конфликт интересов может здорово усложнить ситуацию, решения в которой изначально выглядели очевидными.
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