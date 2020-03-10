Ирвинг и Дюрант «слили» неугодного тренера. Заслуги Аткинсона в миг выбросили на свалку

«Бруклин Нетс» в минувшие выходные довольно неожиданно уволил главного тренера Кенни Аткинсона. Команда шла в зоне плей-офф Восточной конференции с отрицательным балансом 28-34. Да, это не тот результат, который заслуживает восхищения. Но существовали объективные обстоятельства, при которых от «Нетс» больше чем 7-8-е место на Востоке ожидать никак не стоило.

Звёздный форвард Кевин Дюрант не сыграл ни одного матча за команду из-за разрыва ахилла, а его напарник разыгрывающий Кайри Ирвинг появился на паркете только в 20 играх. В этом сезоне Кайри уже не поможет «Бруклину» из-за травмы плеча. Выход в плей-офф и чрезвычайно вероятный вылет в первом раунде — потолок «Нетс» в кампании-2019/2020.

Аткинсон покинул пост главного тренера «Бруклин Нетс»

Аткинсон — человек, который внёс огромный вклад в то, что «Бруклин» стал местом, которое привлекает свободных агентов вроде Дюранта и Ирвинга. Кенни принял «Нетс» в 2016 году в качестве самой безнадёжной франшизы НБА. Казалось, что организации ещё минимум пять лет ничего не светит. «Бруклин» фактически променял своё будущее в печально известной сделке 2013 года с «Бостон Селтикс». Тогда «Нетс» отдали все свои драфт-пики в обмен на стареющих звёзд Кевина Гарнетта и Пола Пирса, которые даже на коротком отрезке пользы команде не принесли.

А вот «Бостон» долго пользовался плодами сделки с «Бруклином», получая высокие лотерейные драфт-пики. «Нетс» молча наблюдали за этим со стороны, не имея возможности усилиться через драфт или рынок свободных агентов. Франшиза попросту воспринималась как «мусорная», несмотря на базирование на крупном рынке Нью-Йорка.

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Следует отметить грамотные ходы генерального менеджера Шона Маркса, но именно тренерская работа Аткинсона постепенно позволила обрести «Нетс» стабильность. Под руководством Аткинсона раскрылись Карис Леверт, Спенсер Динуидди и Джо Харрис, сделавшие «Бруклин» командой уровня пей-офф. «Нетс» прошли путь от самой безнадежной франшизы НБА до очень перспективной команды с чистой и незабитой плохими контрактами платежной ведомостью. Это убедило Дюранта и Ирвинга объединиться именно в «Бруклине» прошлым летом вместо перехода в стан более раскрученных, но абсолютно беспорядочных «Нью-Йорк Никс».

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«Нетс» официально объявили, что расстались с Аткинсоном по обоюдному согласию сторон и что перемены будут «в интересах команды». Маркс заявил, что Эткинсон «сыграл важную роль в развитии игроков, а также в создании идентичности и культуры, за которые «Нетс» стали известны за последние четыре сезона». Это официозная формулировка, которая ничего общего с реальностью не имеет. В инсайдерской среде появляются противоречивые сведения о причинах увольнения Аткинсона, но, похоже, суперзвёздам «Нетс» изначально не очень хотелось работать с этим тренером.



По данным Yahoo! Sports, отставка Аткинсона назревала с тех пор, как «Нетс» подписали Ирвинга и Дюранта. The New York Post сообщил, что Дюрант отказывается комментировать отставку Аткинсона по просьбе издания. По словам других игроков «Нетс», с которыми журналисту Брайану Льюису всё-таки удалось пообщаться, генеральный менеджер клуба Шон Маркс не опрашивал их перед принятием решения об отставке Аткинсона. Также отмечается, что некоторые игроки не считали тренера авторитетом. Кайри Ирвинг был одним из них.

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The Athletic информирует, что за несколько дней до увольнения Аткинсона состоялась командная встреча игроков «Нетс», на которой звучала острая критика главного тренера. В частности, Дюрант отметил, что «Бруклину» нужно выработать правильный менталитет, чтобы стать претендентом на титул. Не стоит забывать, что в составе «Нетс» есть третий игрок, который с натяжкой тянет на звание звезды. Речь о центровом Деандре Джордане. Миновали те времена, когда Деандре приглашался на Матч звёзд НБА и включался в символические сборные сезона, но авторитет у него достаточно высокий. Джордан — друг Ирвинга и Дюранта. Он оказался в «Нетс» минувшим летом по их протекции. Центровой рассчитывал выходить в стартовом составе, но Аткинсон предпочёл ему более молодого Джарретта Аллена. Интересно, что первым решением временно исполняющего обязанности главного тренера «Нетс» Жака Вона стал перевод Джордана в стартовый состав. С трудом верится, что это простая случайность, никак не связанная с увольнением Аткинсона.

The Athletic также сообщает, что Ирвинг и Дюрант просто не хотели играть под руководством Аткинсона в следующем сезоне и «слили» его. Тренер сам это понимал и предпочёл уйти сейчас, а не ждать пока ему укажут на дверь в межсезонье. Что ждёт «Нетс» дальше? Интересный инсайд предоставил журналист ESPN Стивен Эй Смит.

«Существует только три кандидата на должность главного тренера «Бруклина». Первый – Тайрон Лю. Хотя Кайри Ирвинг решил уйти из «Кливленда», когда командой руководил именно Лю. Второй кандидат – Марк Джексон. Шон Маркс также может уговорить Грега Поповича покинуть «Сан-Антонио», – заявил Смит в эфире программы First Take.



Сложно представить уход Поповича из «Спёрс». Тренер Поп скорее отправится на пенсию, чем будет тренировать клуб НБА за пределами Техаса. Тем не менее совершенно точно можно сказать, что Дюрант, Ирвинг и Джордан попросту «слили» неугодного им тренера. Теперь «Бруклин» будет искать специалиста, который устроит всех звёзд. Таковы реалии современной НБА. Это лига игроков, а не тренеров. Все заслуги Аткинсона в построении конкурентоспособной организации «Нетс» были забыты по первой прихоти звёзд. Возможно, это пойдёт на пользу обеим сторонам. Аткинсон трудоустроится в другом месте, где его будут по-настоящему ценить. А Ирвинг и Дюрант получат подходящего тренера, чтобы после возвращения в строй в следующем сезоне сразу же включиться в борьбу за титул.