Памятное пари Джордана: один промах — кроссовки в подарок для сотен детишек. Видео

Что вы знаете о самом великом игроке в баскетбол, который когда-либо выходил на паркет? Во-первых, что его зовут Майкл Джордан, верно? А уж про Его Воздушество, казалось бы, нам известно всё. Наследие великого чемпиона столь объёмно, что иногда хочется вспомнить и о том, насколько он стремился побеждать всегда и везде. Даже там, где, казалось бы, можно было и сыграть на публику.

Одним из таких эпизодов был визит Майкла в детский тренировочный лагерь летом 2016 года. В зале собралось более двух сотен ребятишек, когда Крис Пол бросил Эм Джею вызов. Крис предложил пари: Джордан должен был бросать из-за дуги, в случае хотя бы одного промаха, каждый ребёнок в зале должен был получить от легенды пару фирменных кроссовок «Джордан».

Говорить о каких-то слабых сторонах Джордана, наверное, не совсем правильно. Какие слабые стороны могут быть у игрока такого уровня? Но всё-таки, Майкл не особенно часто практиковал броски из-за дуги. В те годы баскетбол был иным – комбинационным и зрелищным. И Пол решил сыграть именно на этом. К тому же, даже сходящие с ума по кумиру детишки в душе, наверняка надеялись на то, что легенда в последний момент сделает широкий жест и…

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Жесты, конечно, были. Но это были отточенные годами тренировок выверенные движения. Мяч с характерным звуком «фурх» нырял в сетку. А когда в последней попытке Майклу уже сам Пол попытался закрыть руками глаза, Джордан отправил снаряд в цель практически вслепую. Кстати, знающих людей это нисколько не удивило.

Телеаналитик ESPN Скип Бэйлесс не так давно поделился историей о Майкле Джордане, которая потрясла его больше других.

«Майкл Джордан – несравненный, недостижимый на площадке и за её пределами. Лучший игрок всех времён, величайшая сила в истории всех видов спорта. Мне доводилось видеть, как он заключал пари после тренировок. Майкл бросал штрафные левой рукой с завязанными глазами, на кону стояли тысячи долларов. Это просто поражало меня. Никогда этого не забуду», – приводит слова Бэйлесса TalkBasket.

Одно из главных решений в истории спорта. 25 лет назад Майкл Джордан вернулся в НБА Его Воздушество изменил судьбы многих, в том числе и Леброна Джеймса.