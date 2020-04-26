Президент, неизлечимо больной и скаут в НБА. Как сложилась судьба чемпионов Евро-2007

Жизнь подготовила для триумфаторов разные испытания. Есть повод для радости, но не обошлось и без печальных моментов.

Сентябрь 2007 года — волшебное время в современной истории российского баскетбола. На чемпионат Европы в Испанию наша команда отправилась после поражений во всех товарищеских матчах и перспективы выступления были, мягко говоря, туманными. Завершилось всё невероятно — волшебник Дэвид Блатт создал настоящую машину, а многие игроки той сборной именно на турнире показали лучший баскетбол в карьере.



Сборная России образца Евробаскета-2007 стала одной из топовых не только на континенте, но и в мире. Эта команда (с точечными дополнениями и изменениями) в итоге дойдёт до своего пика на Олимпийских играх в Лондоне, где впервые после распада СССР завоюет медали.



В сентябре 2020 исполнится 13 лет с момента «золотого» Евробаскета. Сергей Моня и Антон Понкрашов до сих пор играют в Евролиге, да и остальные творцы той победы почти в полном составе в разных статусах остались в баскетболе.

Никита Шабалкин, форвард

Сейчас — 33 года. В 2007-м — 20 лет.

Попадание Никиты Шабалкина в итоговую заявку у некоторых вызвало удивление. В 2005-м он вместе с Виталием Фридзоном и Антоном Понкрашовым стал победителем чемпионата Европы для игроков не старше 20 лет. Включение в список Шабалкина оказалось «на вырост». За весь турнир он провёл около 20 минут, а свой лучший матч выдал на групповой стадии, набрав 7 очков за 7 минут против Израиля.



Карьера Шабалкина не получилась столь яркой, какой могла быть. У форварда были все задатки для того, чтобы стать следующим Хряпой и занять его место в основе сборной. Сейчас занимается строительным бизнесом.

Джон Роберт Холден, защитник

Джон Роберт Холден на презентации автобиографии Фото: РИА Новости

Сейчас — 43 года. В 2007-м — 31 год.

Один из главных действующих персонажей той сборной. Защитник отпахал тот турнир на космическом уровне. В каждой игре он был мотором сборной России на обеих сторонах площадки, проводя стабильно больше 30 минут игрового времени. Более того, в решающих играх против Франции, Литвы и Испании Холден отыграл 39, 38 и 39 минут соответственно.



Но главное, именно натурализованный американец стал автором того самого «золотого» броска, сделавшего самыми счастливыми людьми на планете всех болельщиков сборной России. Холден установил окончательный счёт в финале против Испании (60:59). Пиренейцы могли вырвать победу в последней атаке, но бросок Пау Газоля оказался неточным.



Видео.



Холден закончил карьеру в ЦСКА в июне 2011 года. Об этом сказал журналистам в раздевалке сразу после победы над «Химками» в чемпионате России. Холден четыре года отработал скаутом в «Детройте». Сейчас Джей Ар занимается селекцией в «Бруклине». Иногда он приезжает на матчи Евролиги, чтобы вживую посмотреть на игру талантливых исполнителей.

Сергей Быков, защитник

Сейчас — 37 лет. В 2007-м — 24 года.

Не секрет, что Дэвиду Блатту нравилась работоспособность Быкова. На Евробаскет в Испанию Сергей поехал третьим разыгрывающим и получал очень мало игрового времени. Однако тренер знал, что в случае форс-мажора этот парень не подведёт. В итоге Быков за весь турнир провёл на паркете 16 минут, не выходя вообще в последних пяти играх.



После победного турнира продолжал прогрессировать и в дальнейшем стал одним из ключевых игроков сборной.



Карьеру закончил в 2017 году, последний клуб — саратовский «Автодор».



Сейчас Быков помогает Сергею Базаревичу в мужской сборной и работает в компании «Сибур».

Андрей Кириленко, форвард

Андрей Кириленко — президент РФБ Фото: РИА Новости

Сейчас — 39 лет. В 2007-м — 26 лет.

Главная звезда сборной. Самый ценный игрок того турнира. Дэвид Блатт очень органично построил всю игру команды через самого талантливого игрока, способного делать буквально всё на площадке. Звезда НБА Кириленко набирал по 18 очков в среднем за матч, но сильнее всех от него пострадали литовцы, которым он отгрузил 29 очков.



Карьера Кириленко была очень крутой, но концовка, как кажется, всё равно получилась немного смазанной. Он очень обидно проиграл «Финал четырёх» с ЦСКА, после уехал в «Миннесоту», где сильно помог Алексею Шведу в первом сезоне, но вскоре потерял место в лиге и в результате вернулся в ЦСКА, где и завершил карьеру в 2015 году.



Летом 2015-го был избран президентом РФБ, где и трудится по сей день.

Никита Моргунов, центровой

Сейчас — 44 года. В 2007-м — 32 года.

Никита Моргунов был икс-фактором сборной. Неуступчивый центровой, способный бросить издали и отдать передачу. В середине турнира поймал ритм и в четырёх матчах подряд набирал 10 и более очков. Лучшую игру для себя лично провёл в четвертьфинале против мощнейшей Франции — 14 очков (7 из 9 со средней) за 19 минут игрового времени.



«Белый тигр» играл до 40 лет, лично познакомившись почти со всеми клубами второй по силе лиги в России. Сейчас он руководит департаментом профессионального баскетбола в РФБ и комментирует матчи на телевидении.

Пётр Самойленко, защитник

Сейчас — 43 года. В 2007-м — 30 лет.

Самойленко получал много игрового времени и был основным разыгрывающим, давая Блатту возможность использовать Холдена в роли снайпера. Опытный защитник проводил на паркете более 20 минут в среднем за матч, уступая по этому показателю лишь тройке Холден-Кириленко-Хряпа.



После победного турнира долгое время играл в УНИКСе. Затем несколько сезонов провёл в Суперлиге, выступая за команды из Владивостока и Южно-Сахалинска.



Летом 2019 года был назначен на должность главного тренера женского клуба «Казаночка».

Виктор Хряпа, форвард

Виктор Хряпа завершил карьеру в 2018-м Фото: РИА Новости

Сейчас — 37 лет. В 2007-м — 25 лет.

Главный помощник Андрея Кириленко в той сборной. В национальную сборную Хряпа приехал из НБА, где не всё получалось так, как хотел игрок. Но универсализм и игровой интеллект Виктора дали команде возможность снять часть нагрузки с Кириленко. Хряпа стал лучшим в команде по количеству дальних попаданий — 16 за весь турнир и 4 из 4 в кольцо французов в четвертьфинале. В финале против Испании Виктор набрал 7 очков и отвоевал 12 отскоков, а ещё отдал 4 передачи.



После Евробаскета вернулся в Россию, став легендой ЦСКА. В составе «армейцев» форвард побеждал в Евролиге. На станции метро ЦСКА Хряпе даже поставили памятник. После завершения карьеры в 2018 году Виктор тренирует сына и является членом исполкома РФБ.

Захар Пашутин, защитник

Сейчас — 45 лет. В 2007-м — 33 года.

В 2007-м Пашутин-младший всё ещё продолжал играть. Его старший брат Евгений уже закончил карьеру и на турнир в Испанию поехал в качестве ассистента Дэвида Блатта. Перед стартом Евробаскета официальный сайт называл его «лучшим защитником России». И это Захар доказал своей игрой, проводя на паркете по 20 минут игрового времени.



После победы ещё несколько сезонов поиграл на высоком уровне в России, а затем пошёл по стопам старшего брата, начав тренерскую карьеру. Нынешний сезон начинал в статусе главного тренера питерского «Спартака» (Суперлига-1).

Сергей Моня, форвард

Сергей Моня (слева) до сих пор продолжает карьеру Фото: РИА Новости

Сейчас — 37 лет. В 2007-м — 24 года.

Моня вернулся в Россию из НБА в 2006. За океаном его выбрали в первом раунде драфта, но закрепиться в составе «Портленда» и «Сакраменто» так и не удалось. Поэтому на Евробаскет Сергей отправлялся в качестве игрока столичного «Динамо», которое тогда считалось основным конкурентом ЦСКА.



В Испании Моня был важным элементом в ротации Дэвида Блатта. Именно Моня своим прыжком в ноги Газолю не позволил тому поразить кольцо сборной России на последней секунде матча.



Уже после победы в Мадриде Моня станет тем самым «капитаном Россией» и будет забивать победные мячи на последних секундах матчей. Он до сих пор играет на самом высоком уровне, помогая «Химкам» в Единой лиге ВТБ и Евролиге.

Антон Понкрашов, защитник

Сейчас — 33 года. В 2007-м — 21 год.

Защитник-левша поехал в Испанию подающим надежды талантом, его называли будущим российского баскетбола. Нельзя сказать, что турнир лично для Понкрашова складывался успешно: за первые три матча он отыграл 12 минут и набрал 6 очков. Лучшую игру показал в финале.



Испанцам Понкрашов забил 8 очков и сыграл 18 минут (самый высокий личный показатель на турнире).



Карьера Понкрашова продолжается до сих пор. Он уже несколько лет не вызывается в национальную сборную, порой не скрывает своего негодования по этому поводу. В нынешнем сезоне представляет «Зенит».

Алексей Саврасенко, центровой

Алексей Саврасенко — генеральный менеджер «Локо» Фото: РИА Новости

Сейчас — 41 год. В 2007-м — 28 лет.

Российский центровой ехал на Евробаскет в статусе одного из лучших на своей позиции в Старом Свете. Саврасенко не был самым быстрым, но его подвижности и габаритов хватало для того, чтобы позволять команде показывать динамичный баскетбол на площадке.



В 2006 Саврасенко помог ЦСКА завоевать долгожданный титул чемпиона Евролиги, а в 2007 центровой поднял над головой ещё один ценный европейский трофей.



Карьеру баскетболиста Саврасенко завершил в 2013 году в «Локомотиве-Кубани», с которым победил в Еврокубке. Сначала центровой отправился на работу в РФБ, а после нашёл себя в родном Краснодаре в качестве генерального менеджера «Локо».

Николай Падиус, защитник

Сейчас — 39 лет. В 2007-м — 27 лет.

В конце августа 2007 года Дэвид Блатт, проигравший тогда все контрольные матчи перед турниром, объявил состав на турнир в Испании. Удивительно, но фамилии Падиуса в числе 12 игроков не было. Николай значился запасным.

По одной из версий замена Егора Вяльцева на Николая Падиуса произошла из-за желания коуча задействовать более габаритного защитника. Падиус вскочил в этот уходящий «поезд» последним, а приехал в Москву с золотой медалью и званием заслуженного мастера спорта.



После Евробаскета Падиус сменил много команд, уезжал заграницу (Греция и Турция), а завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Однако с баскетболом габаритный защитник завязывать не стал, перейдя на любительский уровень. Атлетизм позволял Падиусу выдавать какие-то сумасшедшие статистические показатели в составе московских «Бизонов». В одном матче Падиус и вовсе отметился квадрупл-даблом: 44 очка, 10 передач, 10 подборов, 10 перехватов. Помимо любительского баскетбола Падиус снимается в кино, рекламе и проводит тренировки в качестве коуча.

Дэвид Блатт, главный тренер

Дэвид Блатт завершил тренерскую карьеру из-за рассеянного склероза Фото: Scott Halleran/Getty Images

Сейчас — 60 лет. В 2007-м — 48 лет.

Волшебник — именно так начали называть Блатта в России. Тренерский гений американца ещё не раз подтвердится. Порой будет казаться, что он выйдет победителем из любой ситуации.



Перед чемпионатом Европы он проиграл все товарищеские матчи, но руководство федерации попросту не нашло ему замену. Говорят, вопрос об увольнении уже был решён. Повезло! Всем нам — болельщикам сборной России.



Блатт собрал ещё несколько важных наград для сборной («бронза» Евробаскета, «бронза» Олимпиады) и выиграет Евролигу-2014 с «Маккаби». Затем Дэвид полтора сезона отработал на посту главного тренера «Кливленда». Он не смог поладить с суперзвёздным форвардом Леброном Джеймсом, что в итоге стоило ему должности и перспектив построить карьеру в НБА в целом.



В 2016 году Блатт вернулся в Европу, выиграл Еврокубок-2018 с «Дарушафакой», один год руководил «Олимпиакосом». В межсезонье-2019 стало известно о тяжелом заболевании тренера. У Блатта рассеянный склероз, который относится к неизлечимым болезням. «Олимпиакос» уволил его уже после первого тура Евролиги-2019/20 из-за крупного гостевого поражения от АСВЕЛа (63:82). Дэвид несколько месяцев проработал консультантом по баскетбольным операциям в «Нью-Йорк Никс», но 15 апреля покинул и этот пост.

«Быть примером для всех и никогда не сдаваться». У Блатта неизлечимая болезнь У легендарного тренера сборной России первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Он собирается продолжить работу и быть примером для всех.

На днях Блатт дал интервью Eurohoops, в котором официально объявил о завершении тренерской карьеры. Прямо сейчас Дэвид пишет книгу. Не исключает работу консультантом или генеральным менеджером в Европе, рассматривает варианты трудоустройства на телевидении. Также Блатт подумывает об уходе из спорта в целом. Дипломатия — то, что интересно именитому тренеру. «Я хочу быть послом. У меня всегда была мечта стать дипломатом в Израиле. В каком-то смысле я бы хотел помочь стране. С нетерпением жду своих следующих вызовов, так как я всегда хотел многое сделать. Пришло время начать новую фазу жизни после 12 лет игровой и 27 лет тренерской карьеры», — сказал Блатт в интервью Boston Globe.



Гений Дэвида Блатта — одна из основополагающих причин победы на Евробаскете-2007, а также завоевания бронзовых медалей на Евробаскете-2007 и Олимпиаде-2012. К сожалению, судьба Дэвида сложилась печально. Тяжелый недуг не позволяет ему продолжить работу тренера. Хочется пожелать ему всего наилучшего в другой области, будь то писательское дело, дипломатия или что-либо ещё.