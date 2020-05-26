ЦСКА — лучшая команда Европы. Ещё минимум год

«Армейцы» выиграли сильнейший турнир Старого Света в 2019 году. Звание действующего чемпиона Евролиги у них никто не отнимет.

«Может, уже что-то помню неточно, но не думаю, что я плакал после победы в Витории год назад. Скорее плакал Итудис, меня же переполняла радость. Я был очень рад, что мы победили, и был очень рад персонально за Итудиса. Если вернуться в 2018 год, то после поражения от «Реала» в полуфинале на команду обрушилось такое давление, выдержать которое было непросто. Многие тогда требовали крови, требовали отставки Итудиса. Нам было непросто, мы тогда взяли паузу», — вспоминает свои эмоции президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Уже больше года прошло с того испанского вечера, когда «армейцы» в четвёртый раз в XXI веке подняли над головами Кубок Евролиги. Тот триумф был в какой-то степени неожиданным, выстраданным, сверхэмоциональным. Перед глазами до сих пор кадры, которые, кажется, облетели весь мир и стали неофициальным слоганом ЦСКА на сезон-2019/2020, когда Андрей Ватутин, обнявший Димитриса Итудиса прямо на паркете, кричал греческому тренеру: «Ты заставил меня гордиться, как и обещал!»

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague.

Тот триумф в мае 2019-го был особенным для ЦСКА не только как для целой организации. У многих в клубе накопились личные счёты с главным турниром Старого Света. Но, несмотря на россыпь звёздных фамилий и амбиций, Итудису удалось собрать машину, доехавшую до Витории.

Хотя та дорога была непростой.

Регулярный чемпионат красно-синие завершили на 2-м месте (24 победы, 6 поражений), уступив чуть-чуть мощному «Фенербахче» (25 побед, 5 поражений). Обе личные встречи с турками получились огненными. Сначала «армейцы» в гостях прочувствовали характер «Фенера», который почти повторил сценарий берлинского «Финала четырёх», только дома команде Обрадовича всё-таки удалось затащить победу. ЦСКА ответил симметрично, выиграв в Москве.

Второе место, однако, выводило ЦСКА на «Басконию». Испанцы получили дополнительную мотивацию в виде домашнего «Финала четырёх», куда они очень хотели попасть. Именно поэтому, когда после второго матча в Москве счёт в серии стал 1-1, некоторые болельщики «армейцев» занервничали. Москвичи вообще редко проигрывают дома, а уж в плей-офф преимущество своей площадки всегда гарантировало им выход в итоговую стадию турнира. И тут они этого преимущества лишились.

Первомай — отдыхай. ЦСКА в «Финале четырёх» Пятый матч мог бы пройти в Москве 1 мая, но «армейцы» предпочли дважды победить в гостях. Де Коло снова геройствовал – у него 27 очков.

Два матча в Испании были войной. Забитая арена в Витории — шестой игрок на площадке. И ЦСКА забрал две победы на выезде. В это мало кто верил. Оптимисты зачастую просто хотели, чтобы серия вернулась на решающий матч в столицу России. Но Итудис привёз из Витории путёвку в… Виторию! «Баскония» была дважды обыграна в гостях.

В полуфинале нужно было обыграть «Реал». В регулярке это удалось дважды, но когда всё решается в одном матче — это всё-таки совсем другое. Во второй половине, когда преимущество «сливочных» перевалило десятиочковый рубеж, а времени оставалось всё меньше и меньше, стало грустно. Неужели все силы были отданы на выход в «Финал четырёх»? Неужели команде действительно нужно было полностью обновиться, сменить тренерский штаб и начать всё заново? Нет!

8 из 9 трёхочковых на всех забили Серхио Родригес, Нандо Де Коло и Уилл Клайберн. Бородатый испанец собрал в кулак не только свою волю, но и заставил поверить в свои силы остальных. Димитрис Итудис и спустя год отдаёт должное Чачо, который пусть и перешёл в «Милан», но всё равно остался важной частью того успеха.

«Когда «Реал» доминировал и отрывался в счёте, я чувствовал, что наша команда очень хорошо готова психологически, вместе и по отдельности. Понимал, что ЦСКА не будет сдаваться и отступать до последнего момента, будет стараться воспользоваться каждой возможностью. Огромную роль сыграло и то, что Серхио Родригес вышел со скамейки, набрал очень важные очки и вдохновил всех собраться с силами.

Он продолжал набирать очки, продолжал верить в успех. Во время каждого тайм-аута он говорил, что мы обязательно выиграем, с каждым владением он вдохновлял остальных», — говорит Итудис.

ЦСКА отомстил «Реалу» и вышел в финал Евролиги — 2019! Год назад красно-синим это не удалось, но судьба позволила вернуть должок — де Коло и Родригес похоронили «Реал» в «Финале четырёх».

Победа над «Реалом» (95:90) была бы невозможна без икс-фактора всего сезона — форварда Уилла Клайберна. Его сумасшедший данк через огромнейшего центрового «Реала» Вальтера Тавареша придал команде эмоций. У Клайберна получалось многое, но травма ноги заставила уходить в раздевалку после финального свистка заметно прихрамывая. К финалу Уилла поставили на ноги. Болевые ощущения никуда не делись, но не играть в этот день он не мог.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube.

Главным удивлением от финала стал, пожалуй, соперник ЦСКА. Все ждали принципиальной битвы красно-синих и «Фенербахче». Но в турецком полуфинале сильнее оказались «Анадолу Эфес» и его звёздный разыгрывающий Шейн Ларкин.

Именно реактивный американец стал главной проблемой Димитриса Итудиса. Решить её в итоге полностью не удалось — Ларкин настрелял 29 очков. К счастью, в рукаве греческого коуча «армейцев» было два козыря — Уилл Клайберн (впоследствии признанный MVP «Финала четырёх») и Кори Хиггинс. Американские игроки ЦСКА в четыре руки набрали 40 очков (8 трёхочковых из 11).

После финальной сирены мы увидели эмоции настоящих победителей. ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» (91:83).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube.

Чемпионство было настолько долгожданным, что всегда пунктуальный президент клуба впервые за время работы в клубе проспал.

«Ночь в Витории после победы – это та ночь, ради которой хочется продолжать работать. Это те эмоции, которые дано испытать не каждому. Спасибо баскетболу, ЦСКА, игрокам и тренерам, что такая возможность у меня была, и, надеюсь, еще будет. В ту ночь мы праздновали изо всех сил! И это был первый случай за без малого двадцать лет моей работы в ЦСКА, когда утром на выезде я проспал, — такое было опустошение, и так хотелось отдохнуть», — признался спустя год Ватутин.

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Сезон-2019/2020 отменён из-за пандемии коронавируса, а значит, ЦСКА остаётся последним победителем турнира и де-факто действующим чемпионом и лучшей командой Европы. Уже официально, поскольку Евролига в этом году победителя назначать не стала, несмотря на лидерство «Эфеса» (24-4) по итогам сыгранных 28 туров регулярки. Победа ЦСКА в Витории в 2019-м получилась яркой и заслуженной, но вряд ли кто-то тогда мог подумать, что в следующем мае мы останемся без баскетбола и без «Финала четырёх», который традиционно ставил красивую точку в сильнейшем турнире Старого Света.