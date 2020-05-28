Полицейский на камеру коленом задушил темнокожего парня. Леброн и звёзды НБА в ужасе

«Что не так с Соединёнными Штатами», «это отвратительно», «я боюсь за себя» — лучшие баскетболисты США реально опасаются за свою жизнь.

В Миннеаполисе второй день подряд не утихают протесты, вызванные гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.

Уже есть жертвы и среди протестующих. На улице началось настоящее безумие. Владелец ломбарда открыл стрельбу после того, как протестующие начали громить магазины. В одного попал. Полицейские попытались его спасти и сделали сердечно-лёгочную реанимацию, но безуспешно. Что творится на улицах Миннеаполиса, можно увидеть по публикуемым записям в соцсетях.

Краткая предыстория случившегося. Джордж Флойд – 46-летний афроамериканец, который работал охранником в Сент-Луис Парке. Он умер 25 мая 2020 года после задержания полицейским Дереком Шовеном. Случившееся попало на видео.

Полицейский отчёт гласит, что Флойд якобы использовал поддельные документы в магазине, а когда правоохранители попытались его задержать, начал оказывать сопротивление. Шовен прижал Флойда коленом к земле. Находившийся рядом свидетель снял всё это на видео, на котором слышна фраза Джорджа: «Пожалуйста, я не могу дышать». Однако коп более пяти минут продолжал прижимать коленом шею задержанного к асфальту, пока тот не потерял сознание.



Шовен в какой-то момент всё-таки понял, что дело неладное. Полиция вызвала скорую, но было уже поздно. По приезде в больницу врачи констатировали смерть Флойда.

Конечно, это дело дошло до чинов самого высокого уровня. Президент США Дональд Трамп поручил максимально оперативно провести расследование смерти Флойда.



«По моей просьбе ФБР и министерство юстиции уже вовсю расследуют очень печальную и трагическую смерть Джорджа Флойда в Миннесоте. Я искренне сочувствую семье и друзьям Джорджа. Правосудие восторжествует», — отметил Трамп.



Убийство Флойда взбудоражило не только американское общество, а и звёзд НБА. Баскетболисты лиги не стесняются высказываться по поводу социально острых тем. Вполне ожидаемо, что ситуация со смертью Флойда исключением на стала.



Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри — одни из наиболее авторитетных игроков лиги.



«Теперь вы понимаете? Или всё ещё неясно», — написал Джеймс в «Инстаграме», опубликовав коллаж фото с копом, прижимающим шею Флойда коленом к асфальту и экс-квотербеком «Сан-Франциско» Колином Каперником, вставшим на одно колено.



В 2016 году, во время исполнения гимна США перед одним из матчей НФЛ, Капарник таким образом выразил свой протест против расового неравенства в стране. Для многих афроамериканцев он стал героем.

Стефен Карри высказался красноречивее.



«Если эта ситуация вас не тревожит, то я даже не знаю. Я видел высказывания о том, как им это надоело и как они злы по этому поводу. Это хорошо, но в то же время это та самая реальность, в которой мы живём. Джордж Флойд. У него была семья, и он не заслуживал смерти. Он умолял о помощи, и его проигнорировали, а это чётко говорит о том, что его чёрная жизнь не была важна. Он был убит. Он не был человеком для этого полицейского, который медленно и целенаправленно забрал его жизнь», — написал Карри в своём «инстаграме».

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр возмущён тем фактом, что подобные вещи вообще возможны в его стране.



«Это убийство. Отвратительно. Серьёзно, что, чёрт возьми, не так со Соединёнными Штатами?» – написал Керр.

Флойд дружил с экс-игроком НБА Стивеном Джексоном, который не сдержал слёз во время записи видеообращения в «Инстаграме». Джексон называет Флойда своим братом.

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун сделал репост видео убийства и написал: «Если бы я там присутствовал, меня бы тоже арестовали».

«Отвратительно! Нет слов», — лаконичная реакция лидера «Юта Джаз» Донована Митчелла.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Лиза Лесли попросила отписаться от неё всех, кто не возмущён действиями копа-расиста и не видит нападок на афроамериканцев в США.

Центровой «Юта Джаз» Руди Гобер указал на то, что напарник Шовена даже не пытался помешать ему душить Флойда.

Все ненавидят Гобера. Безрассудность одного человека обрушила спорт по всему миру Успехи Руди забудутся, а клеймо останется с ним навсегда.

Двукратный участник Матча звёзд НБА Айзея Томас опасается за свою жизнь.



«Я боюсь за себя и своих чернокожих детей, когда есть такие сумасшедшие люди и полицейские… Я молюсь Богу, что они не попадут в неприятности, а полицейские не придут приходят и не убьют их».

«Почему они продолжают убивать нас… Это душераздирающее видео. Есть систематическая атака дня против нас, я не могу думать иначе», — написал центровой «Индиана Пэйсерс» Майлз Тёрнер.



Экс-звезда «Индианы» Реджи Миллер называет случившееся убийством.

Форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис, как и Гобер, отмечает бездействие второго копа.

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший призвал молиться за полицейских из Миннеаполиса. Коллеги по НБА Лу Уильямс и Майк Скотт написали, что не будут этого делать, а Мо Харклесс призвал кого-то из игроков «Наггетс» вразумить парня.

Четверо офицеров полиции Миннеаполиса были уволены после случая с Флойдом. Однако общественности и звёздам НБА этого мало. Для виновников требуют суровейшего наказания. В этом деле ещё далеко ничего не окончено.