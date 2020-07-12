Взрослые мужики не могут сдержать 12-летнюю школьницу. Каролина круто работает с мячом

В то время пока женская баскетбольная сборная России переживает затянувшуюся смену поколений и никак не может вернуться на те позиции, где она была 10 лет назад, в других странах появляются таланты по-настоящему мирового уровня.
Не так давно «Чемпионат» уже рассказывал о литовском бриллианте Юсте Йоците, дебютировавшей в главной национальной сборной в 13 лет! За ней внимательно следит сам Тони Паркер, и, кажется, мечте отправиться в женскую НБА суждено сбыться.
В США уже несколько лет внимательно следят за своей маленькой звёздочкой с огромным потенциалом. Школьнице Каролине Рамирес 12 лет, но она уже самая настоящая звезда. В её инстаграме более 60 тысяч подписчиков, её зовут в популярные программы на телевидении, а большие компании предлагают сняться в рекламе своих продуктов.
Так почему же она такая крутая?
Каролина полюбила баскетбол в 4 года, а в 6 уже тренировалась в школьной команде. В 9 играла с более старшими девчонками и смотрелась на их фоне очень достойно. Тренеры отмечают в юной баскетболистке не только талант, но и работоспособность с трудолюбием.
Рамирес признаётся, что тренируется каждый день минимум по два часа. Не забывая и об учёбе, конечно. Но баскетбол всё-таки на первом месте. Недавно её школьная команда «Веллингтонские Волки» победила в национальном чемпионате среди сверстников и это заставило всерьёз относиться к словам спортсменки.
«Мечтаю попасть в университет «Коннектикута», а после играть в WNBA и по всему миру», – уверенно произнесла Каролина во время телевизионного шоу в прямом эфире.
Позже она призналась, что свой игровой номер взяла в честь любимого игрока – Стефена Карри. Собственно, не только игровым номером юный талант походит на кумира. Рамирес с лёгкостью повторяет уже знаменитую разминку с мячами разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз».
Родители всячески поддерживают азарт дочери. Да, она по уши влюблена в баскетбол, но почему бы не позволить ей лазить по деревьям? Тем более, это легко можно совместить с бросками по кольцу, а видео соберет десятки тысяч просмотров.
Необходимо отдать должное разумности родителей, которые не используют ребёнка, для удовлетворения личных амбиций. Папа Каролины уверен, что на данном этапе баскетбол поможет дочери в дальнейшей жизни.
«Тренировки помогают приблизиться ей к достижению своих целей. Баскетбол – просто платформа, которая откроет много путей в её жизни», – говорит отец Каролины Орландо Рамирес.
Пока в сети восторгаются скилами баскетболистки, она готовит новые трюки. Наверняка каждый хоть раз в жизни пробовал прыгать на палке-скакалке. Рамирес не только освоила прыжки без помощи рук, но и научилась параллельно жонглировать мячами, усложнив свой номер обручем. Кажется, такое не под силу повторить даже Стефу Карри. Трюки с мячами – не единственное занятие Каролины. Она непосредственно играет в баскетбол на площадке. Причём делает это настолько уверенно, что легко обходит взрослых мужчин, которые не могут с ней справиться и сдержать девчонку в защите. Рамирес очень быстро двигается. Про технику владения мячом и говорить лишний раз не стоит. Она у Каролины на высоте.
«Они не могут тебя сдержать», «Лучшая», «Просто монстр» – пишут подписчики под видео Каролины в «Инстаграме».
Пока сложно и слишком рано говорить, получится ли у малышки в большом баскетболе. Но подписаться на её «инстаграм» и следить за трюками позитивной баскетболистки стоит уже сейчас. Они точно сделают ваш день бодрее!
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