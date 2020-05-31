«Это нокаут». Крутой трюк школьницы пошёл не по плану

Карли Принти получила мячом по голове при исполнении трик-шота. Не такой славы она хотела, но видео стало настоящим хитом TikTok.

Знакомьтесь, это Карли Принти. Баскетболистку старшей школы Лин-Мар теперь знают миллионы людей по всему миру. О ней пишут большие спортивные сайты, а сама себя она в шутку называет «золотым телёнком».

Вы удивитесь, но подобную известность она приобрела не за победный мяч на последних секундах важной игры или невероятное попадание. То есть, Карли действительно сделала что-то по-настоящему невероятное. Только вот это был промах. Да ещё какой!

73-летний дед кладёт броски вслепую. Удивительное зрелище О Стюарте Роббинсе узнал даже Дональд Трамп. Старик попал в Книгу рекордов Гиннесса и хочет сразиться со звёздами НБА.

В желании поразить своих подписчиков в TikTok Принти задумала снять на телефон трик-шот (так называют бросок, отличающийся высокой сложностью). Кольцо стояло на заднем дворе семейного дома. Все условия для качественного контента были соблюдены.



Карли не новичок в баскетболе. Она несколько лет неплохо играла в школьной команде, набирая в последнем сезоне 7,4 очка и 2,5 подбора в среднем за игру. Итак, задумка была следующей: встать спиной к кольцу, бросить мяч себе за спину и не смотря начать танцевать, как бы уже наперёд зная, что никаких других вариантов, кроме попадания прямиком в кольцо и быть не может.

Оказалось может.



После отличного броска мяч, как казалось в первые мгновения, летит по единственно правильной траектории. Можно начинать плясать и радоваться!

Стоп! Баскетбольный мяч ударяется в заднюю дужку кольца и отправляется аккурат по той же траектории, в ту же точку, откуда был запущен. Однако ничего не подозревающая баскетболистка уже танцует и виляет бёдрами. Упс!



Мяч попадает ей точнёхонько в голову. И даже сшибает ту с ног — настолько неожиданным был удар. Танец прекращается.

«Это нокаут», — первая проскочившая мысль у подписчиков школьницы.

«Ты на допинге, братан». Коротышка ростом 162 см назло хейтерам забивает сверху Тим совершил подвиг ради Коби Брайанта. На парне были специальные кроссовки.

К счастью, Карли с улыбкой поднялась после удара и, более того, поделилась с подписчиками именно этой версией. Могла ли она представить, что спустя несколько часов эти 13 секунд принесут ей невероятную известность. В TikTok видео стало «вирусным». Его посмотрели уже более 15 млн человек.



«Когда я ложилась спать в первый день, то это видео в основном смотрели только мои друзья. Им это понравилось», — говорила Принти в интервью «The gazette».



Но за ночь всё резко изменилось.



«Уже утром видео посмотрели почти 2 миллиона раз, а ко мне напрямую обращались крупные спортивные сайты, чтобы я дала разрешение на публикацию этого видео».

«Супергерой!» Парень из Индии творит удивительные трюки с баскетбольным мячом Насиф очень любит Стефена Карри. Даже звезда НБА может взять кое-что на заметку из его арсенала.

Косвенно слава Карли задела и её будущий университет. Дело в том, что девушка уже выбрала вуз для продолжения обучения — государственный университет Трумэна. Следующий учебный год она точно начнёт в статусе одного из самых известных игроков тамошней баскетбольной команды.



Карли пошла по стопам своего старшего брата, который выступал за университет Западного Мичигана.

Кстати, они оба большие фанаты «Голден Стэйт Уорриорз» и лично защитника этой команды Клэя Томпсона, который славится своими дальними попаданиями. Хотя пользователи твиттера в шутку вспомнили другого игрока НБА, на которого теперь отдалённо похожа Карли. Конечно, речь про Ника Янга и его знаменитый «фантомный» трёхочковый, который он решил отметить до того, как мяч доберётся до кольца.

ВИДЕО

Карли всё-таки сумела исполнить задуманное. В TikTok она опубликовала видео удачной попытки трик-шота.



Видео айди 215821 Вот только просмотров это видео собрало примерно в 100 раз меньше промаха — около 150 тыс. Не такой славы хотела Карли, но что поделаешь. Зачастую курьёзы вызывают больше интереса, чем какие-то крутые трюки.