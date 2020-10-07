Дэвис ловко подстроился под нужды Леброна. Король получит как титул, так и MVP финала

Статистически у «Майами» нет шансов на камбэк в серии с «Лейкерс», да и фактически тоже. А вот награды как-то делить нужно.

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Майами Хит» в четвёртом матче финала НБА (102:96, 3-1).

Клуб из Лос-Анджелеса находится в шаге от завоевания титула.

В составе «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 28 очков, 12 подборов и 8 передач. Энтони Дэвис принёс команде 22 очка. Кентавиус Колдуэлл-Поуп набрал 15 очков, а Дэнни Грин — 10.



У «Майами» дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов оформил Джимми Батлер. Тайлер Хирроу набрал 21 очко. Данкан Робинсон записал на свой счёт 17 очков, вернувшийся в строй Бэм Адебайо — 15.

Леброн Джеймс никогда не проигрывал серии, в которых его команда вела 2-0. Про разбазаривание лидерства 3-1 вообще говорить не стоит. Чемпионство «Лейкерс» лишь вопрос времени. «Майами» проиграл ключевое сражение в четвёртом матче. Даже если в строй вернётся Горан Драгич, «Хит» это не спасёт.



Статистически у «Майами» нет никаких шансов на камбэк. Фактически они тоже близки к нулю, учитывая картину первых четырёх матчей. Джимми Батлер не может оформлять трипл-даблы с 40 очками в каждой игре, а Энтони Дэвис не будет постоянно выпадать из-за перебора фолов, что привело к победе «Майами» в предыдущей встрече.

«Леброн, у тебя проблемы!» Историческая игра Батлера ставит «Лейкерс» в неловкое положение «Майами» возвращает интригу в серию финала НБА. Скоро в строй вернётся Адебайо, что создаст «Лейкерс» ещё больше проблем.

Разрыв в счёте в четвёртом матче небольшой, но «Лейкерс» держали ситуацию под контролем. «Лос-Анджелес» завершил третью четверть с преимуществом +5, что должно было заставить фанатов «озёрных» выдохнуть с облегчением. Подопечные Фрэнка Вогеля имеют баланс 56-0 в этом сезоне, когда выходят лидерами на четвёртый игровой отрезок.

«Майами» цеплялся и даже один раз сумел сравнять счёт (83:83) в последней двенадцатиминутке. Тогда за дело взялся Энтони Дэвис, реализовавший два с фолом и вернувший лидерство «Лос-Анджелесу». В активе Дэвиса также кинжальный трёхочковый, который сделал счёт 100:91 на последней минуте и окончательно добил «Хит». Конечно же, практически незаметной в плане статистики стала работа Энтони в обороне против лидера «Майами» Джимми Батлера. На рейтинг «плюс-минус» мало кто обращает внимание. Когда Энтони Дэвис не играл в первой половине, «Лейкерс» были превзойдены соперником на 10 очков. В целом за игру у Дэвиса рейтинг +17. Например, у номинально лучшего по статистике Леброна рейтинг отрицательный (-2).



Также следует отметить неожиданно выстрелившего Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, который в основном проваливается в плей-офф. На счету KCP 15 очков и важнейшее угловое попадание из-за дуги при счёте 90:88 за 3 минуты до сирены. Колдуэлл-Поуп поразил цель с передачи Леброна сразу после того, как в предыдущей атаке Джимми Батлер упустил шанс вывести «Майами» вперёд и переломить ход встречи. Даже легендарный Мэджик Джонсон назвал героем матча Колдуэлл-Поупа, хотя и отметил вклад Леброна.

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Леброн Джеймс не был лучшим на паркете в четвёртом матче с точки зрения чистой полезности, но сухие цифры у него на бумаге солиднее, чем у остальных. Это должно стать ключевым моментом при определении обладателя звания MVP финала НБА. Джеймс набирает в среднем 27,8 очка, 11,0 подбора и 8,5 передачи при точности 54,1% с игры в серии с «Хит». Что немаловажно, Король делает это в возрасте 35 лет.

Леброн пока хуже Дэвиса. Наследие Короля подверглось угрозе Похоже, сомнений в победителе в паре «Лейкерс» — «Майами» уже нет. Однако Джеймс рискует пролететь мимо MVP финала НБА.

Список достижений Короля также пополнился. Джеймс 20-й раз набрал как минимум 25 очков, 10 подборов и 5 передач в финале НБА. Это вдвое больше, чем у следующего ближайшего игрока в истории НБА (Карим Абдул-Джаббар, 10). Джеймс в девятый раз за карьеру набрал не менее 500 очков в постсезоне, превзойдя Майкла Джордана по количеству таких розыгрышей плей-офф в истории НБА. У Леброна Джеймса на счету теперь 24 матча с 25 очками и 10 подборами в финале. Это новый рекорд в истории. Джеймс превзошел легендарного Элджина Бэйлора (23). Леброн в шестой раз набирает 500 очков, 150 подборов и 150 передач за один постсезон. За всю историю НБА только Ларри Бёрд добивался подобного в 1987 году.



Энтони Дэвис ударно начал серию, но последние две игры подпортили ему статистику в плане очков и подборов. Дэвис будто бы ловко подстроился под нужды Леброна, выполняя черновую работу в защите и не слишком стремясь набрать как можно больше баллов в графе результативности. После игры Джеймс отметил, что Дэвис — истинный лучший защитник года, при том что эта награда досталась форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо.

Леброн красиво отреагировал на явную несправедливость. Зря НБА пошла против Короля «Лейкерс» легко справились с «Наггетс», но сама игра отошла на второй план. Признание Адетокунбо MVP сезона – абсурд и неуважение к Джеймсу.

Яннис «отнял» у Леброна звание MVP сезона при весьма спорном итоге голосования, но скоро Короля ждёт компенсация. Через несколько дней Джеймс получит как титул, так и звание MVP финала. Вопрос лишь в том, будут ли «Лейкерс» затягивать серию с «Майами» или оформят «джентльменский свип» (победа 4-1). Чудеса случаются. Особенно богат неожиданными (и часто неприятными) событиями 2020 год, но всё-таки чудо-камбэк команды Эрика Споэльстры станет чем-то из области фантастики.