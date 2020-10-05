«Леброн, у тебя проблемы!» Историческая игра Батлера ставит «Лейкерс» в неловкое положение

«Майами» возвращает интригу в серию финала НБА. Скоро в строй вернётся Адебайо, что создаст «Лейкерс» ещё больше проблем.

«Майами Хит» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:104, 1-2) в третьем матче финала НБА.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Тайлер Хирроу и Келли Олиник набрали по 17 очков. У «Лейкерс» лучшим скорером стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков. Энтони Дэвис не был похож сам на себя – 15 очков, 5 подборов.

Интрига в финале НБА сохраняется. Это главный итог прошедшей встречи. «Хит» справились с «Лейкерс» без травмированных Бэма Адебайо и Горана Драгича, которые продолжают восстанавливаться после травм.

Конечно же, победа «Майами» не была бы возможной без исторического перфоманса в исполнении Джимми Батлера. Бесспорно лучшая игра Джимми за карьеру — трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач в финале НБА.

Леброн пока хуже Дэвиса. Наследие Короля подверглось угрозе Похоже, сомнений в победителе в паре «Лейкерс» — «Майами» уже нет. Однако Джеймс рискует пролететь мимо MVP финала НБА.

Ни один другой игрок в истории финалов НБА не сопоставлял и не превышал все три этих статистических показателя Батлера в одном матче.

Батлер — всего лишь четвертый игрок в истории НБА и первый в XXI веке, набравший не менее 20 очков и 5 передач в каждой из трех первых игр финала НБА за карьеру. Ранее это делали Оскар Робертсон (1971), Майкл Джордан (1991) и Шакил О'Нил (1995).

Батлер — четвертый игрок в истории НБА, набравший не менее 25 очков и 10 передач в двух подряд матчах финала. Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Стефен Карри сумели сделать это ранее. Джимми — второй игрок франшизы «Майами Хит», оформивший трипл-дабл в финале НБА. Леброн Джеймс оформил четыре трипл-дабла в финале во время выступления в «Майами».

Леброн красиво отреагировал на явную несправедливость. Зря НБА пошла против Короля «Лейкерс» легко справились с «Наггетс», но сама игра отошла на второй план. Признание Адетокунбо MVP сезона – абсурд и неуважение к Джеймсу.

Батлер — третий игрок в истории финалов НБА, сделавший 40-очковый трипл-дабл. Он присоединился к Джерри Уэсту (5 мая 1969 г.) и Леброну Джеймсу (14 июня 2015 г.). Батлер — первый игрок, набравший не менее 40 очков в матче финала без трехочковой попытки после Шакила О'Нила 7 июня 2002 года. В целом, он всего лишь третий игрок, сделавший это в матче финала, присоединившись к O 'Нилу (у которого было пять таких игр) и Кариму Абдул-Джаббару.

Джимми Батлер — третий игрок в истории НБА, набравший не менее 40 очков при точности 70% или выше в финальной игре. Остальные — Уилт Чемберлен (6 мая 1970 г.) и Кайри Ирвинг (13 июня 2016 г.). Батлер в первых трех матчах финала в своей карьере набирает в среднем 29,3 очка, 10,3 передачи и 7,0 подбора при линейке точности 58/40/90. Единственный другой игрок в истории НБА, который набирал не менее 25 очков и 10 передач за игру в первых трех матчах финала в своей карьере — Майкл Джордан (32,7 очка, 11,3 передач в 1991 году).

4146537

Сломить «Майами» не так просто, хотя после 2-0 в серии появилось ощущение, что «Лейкерс» на голову превосходят соперника. Стоило только не показать привычную продуктивность и «выпасть» из игры Энтони Дэвису, как «Лос-Анджелес» столкнулся с проблемами. Легендарный Чарльз Баркли отмечает, что именно Энтони — ключевой игрок, обеспечивающий «Лейкерс» победы, несмотря на все заслуги Леброна.

«Слушайте, я хочу снять шляпу перед Джимми Батлером и «Майами Хит». Тайлер Хирроу, все эти парни были классными сегодня вечером. Это был идеальный баскетбольный матч. У них очень хороший тренер, они очень дисциплинированны, но для меня важны две вещи. Первая — Джимми Батлер хотел, чтобы его команда выиграла эту игру. Когда Энтони Дэвис не доминирует, «Лейкерс» не выиграют. Дэвис перебрал фолов, он даже не беспокоился о своей статистике. Ничего, кроме уважения и восхищения Леброном Джеймсом, но если Энтони Дэвис не будет доминировать, далеко не лучшая команда «Лейкерс» не выиграет. А сегодня вечером Джимми Батлер был лучшим игроком на площадке, и именно поэтому победила команда «Майами Хит», — цитирует Баркли Fadeaway World.

Уэйтерс стал чемпионом НБА ещё до начала серии, а Старый Пэт в финале уже шестое 10-летие В финальной серии «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит» хватает удивительных фактов.

Джимми Батлер при преимуществе «Хит» +9 в концовке сказал Леброну Джеймсу: «У тебя проблемы!». Смелое заявление, но Джимми имел на него полное право. Во-первых, Джеймс в первой четверти отметился аналогичным высказыванием в адрес Батлера и «Майами». Во-вторых, в четвёртой игре серии в строй, скорее всего, вернётся Бэм Адебайо. Даже если Дэвис не столкнётся с перебором фолов, разгуляться ему будет непросто. Адебайо умеет сдерживать «больших» соперника. Не исключено появление на паркете и Драгича, что создаст «Лейкерс» ещё больше проблем.

Перфоманс Батлера ставит «Лейкерс» в неловкое положение. Всё-таки упущен отличный шанс повести 3-0 в серии, обыграв «Хит» без Драгича и Адебайо. Возможно, команда Фрэнка Вогеля занервничает, а на «Майами» напротив нахлынет дополнительное вдохновение.

Леброн заставил Джордана всерьёз занервничать. Величие Майкла шатается как никогда ранее Совсем скоро Его Воздушество может лишиться звания величайшего игрока в истории НБА. Король уже близко.

Хотя слишком идеализировать «Хит» после этой победы тоже не стоит. Подопечные Эрика Споэльстры избежали «свипа» (сухого поражения в серии), но Батлер почти наверняка не сможет повторить выдающиеся показатели с третьего матча в дальнейшем. Возможно, это лишь разовая акция. Пока произошло всего лишь типичное для плей-офф НБА сокращение разрыва в серии при лидерстве одной команды 2-0. Четвёртая игра покажет, действительно ли «Майами» в состоянии сподобиться на выдающийся камбэк.