Леброн пока хуже Дэвиса. Наследие Короля подверглось угрозе

Похоже, сомнений в победителе в паре «Лейкерс» — «Майами» уже нет. Однако Джеймс рискует пролететь мимо MVP финала НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче финала НБА одержал победу над «Майами Хит» (124:114, 2-0).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 33 очка и сделавший 9 подборов. У Энтони Дэвиса (32 очка, 14 подборов) и Рэджона Рондо (16 очков, 10 передач) по дабл-даблу в активе. В составе «Майами» Джимми Батлер записал на свой счёт 25 очков, 8 подборов 13 передач.

Похоже, интриги в этой серии ждать не приходится. Леброн Джеймс 23 раза за карьеру вёл 2-0 в сериях плей-офф. Ни одного поражения при таком лидерстве команды Леброна в конечном счёте не потерпели. «Майами» вряд ли изменит тренд, особенно с учётом травм Бэма Адебайо и Горана Драгича.

«Майами» в финале НБА! Леброн на лёгкую жизнь может не рассчитывать «Хит» уже привыкли обыгрывать фаворитов. Чем грозные «Лейкерс» отличаются от остальных?

Джимми Батлер старался как мог, но один в поле не воин. Тайлер Хирроу, Кендрик Нанн, Джей Краудер и Данкан Робинсон должны сделать качественный шаг вперёд после повреждений Адебайо и Драгича, но давление большой сцены финала НБА они пока не выдерживают.

Победа «Лейкерс» во второй игре серии получилась лёгкой и непринуждённой. Преимущество +14 после перерыва несколько раз увеличивалось до +18. Лишь дважды «Майами» сократил отставание до однозначной отметки (-9). Сомнений в выигрыше «Лейкерс» не было уже со второй четверти.

Похоже, главной интригой финала является следующий вопрос: кто станет MVP серии? Претендента два — Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Причём позиции Дэвиса пока предпочтительнее.

Леброн и Энтони стали первой с 2002 года парой баскетболистов «Лейкерс», которые набрали по 30+ очков в матче финальной серии. Легендарные Коби Брайант и Шакил О’Нил делали это до них.

Леброн в решающий момент ушёл в тень Дэвиса. Это и есть истинный признак величия Джеймс за карьеру решал исход матчей плей-офф чаще, чем Джордан и Брайант вместе взятые. Но Король знает, когда нужно вовремя остановиться.

В индивидуальном плане тоже была своего рода гонка.

Леброн не совершил ни одной потери за игру, установив рекорд XXI века со своей статистической линией. Последним и единственным игроком в истории финалов НБА, набравшим не менее 20 очков и 9 передач без потерь, был Мэджик Джонсон (1987 год, 29 очков, 13 передач, 0 потерь).

Дэвис стал пятым баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать как минимум 30 очков в двух первых играх финала НБА за карьеру. Он присоединился к Кевину Дюранту (2012), Майклу Джордану (1991), Рику Бэрри (1967) и Халу Гриру (1967). Кроме того, Энтони — пятый игроком в истории финалов НБА, набравший не менее 30 очков, 10 подборов при 75% точности с игры в матче плей-офф, присоединившись к Шакилу О'Нилу, Кевину Макхейлу, Ларри Берду и Кариму Абдул-Джаббару.

«Лейкерс» не оставили «Майами» ни единого шанса. Леброна уже можно короновать? Одностороннее доминирование фаворита – не то, что хочется видеть в финале НБА. «Хит» трещат по швам.

В первой игре с «Майами» Энтони набрал 34 очка, 9 подборов и 5 передач, Леброн — 25 очков, 13 подборов и 9 передач. По статистике Леброн пока хуже Дэвиса. Если брать плей-офф в целом, то Энтони как минимум не уступает Леброну. Один из самых ярких моментов всего постсезона в «пузыре» — победный бросок Дэвиса с сиреной во втором матче финала Западной конференции с «Денвер Наггетс». Не финал НБА, но эпизод запоминающийся.

Недавно разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг сделал выпад в адрес Леброна. Кайри прямо не называл имя Джеймса, но заявил, что Кевин Дюрант — первый одноклубник в его карьере, на которого он может положиться. При том, что Ирвинг вместе с Леброном стал чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс» в 2016 после эпохального камбэка в серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (4-3) и всегда добирался до финала лиги. После ухода из «Кливленда» Ирвинг запомнился лишь травмами, «чокерством» в плей-офф и разрушительным влиянием на раздевалку «Бостон Селтикс».

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сразу же после этого заявления Ирвинга сделали комментарии Леброн и Энтони сказали, что никто из них не завидует друг другу, оба баскетболиста нацелены на завоевание титула и какие-то личные факторы отходят на второй план. Но награда MVP финала НБА — то, что может зацепить Леброна.

Леброн красиво отреагировал на явную несправедливость. Зря НБА пошла против Короля «Лейкерс» легко справились с «Наггетс», но сама игра отошла на второй план. Признание Адетокунбо MVP сезона – абсурд и неуважение к Джеймсу.

Король уже резко высказывался о системе голосования НБА, когда MVP сезона стал форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

Ситуация с пролётом мимо очередной ценной индивидуальной награды наверняка снова разозлит Джеймса. Да, Леброн не будет делать резкие комментарии, поскольку на кону его партнёрство с Дэвисом, но в душе обида должна затаиться. На кону наследие Короля и преследование «призрака» Майкла Джордана в гонке за звание величайшего баскетболиста всех времён. Джордан становился MVP победного финала НБА 6 раз и ни разу не отдавал это звание Скотти Пиппену или какому-то другому одноклубнику.

Леброн заставил Джордана всерьёз занервничать. Величие Майкла шатается как никогда ранее Совсем скоро Его Воздушество может лишиться звания величайшего игрока в истории НБА. Король уже близко.

Конечно, высока вероятность того, что НБА может отдать награду Джеймсу, даже если его статистика на бумаге будет немного хуже, чем у Дэвиса. Своего рода компенсация после присуждения MVP Адетокунбо. Однако это не точно.

Хотя, возможно, пока не стоит спешить хоронить интригу в финале. Главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра и лидер команды Джимми Батлер обещали исправиться после 0-2 в серии. Посмотрим, разойдутся ли их слова с делом или нет.