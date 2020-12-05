Съел миллионы в платёжке и лишил третьей суперзвезды. Леброн сильно навредил «Лейкерс»

Король также переступил через интересы Энтони Дэвиса. Отвечать за свои поступки будет он сам.

2 декабря совершенно неожиданной стала новость о том, что Леброн Джеймс подписал продление контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс». Конечно, Король никуда не собирался уходить. Однако новое соглашение он должен был оформить через два года, когда истекало предыдущее. Вдвойне странно видеть переподписание Леброна ещё до того, как продлили Энтони Дэвиса ($ 190 млн за пять лет), пару недель пребывавшего в статусе свободного агента.

35-летний Джеймс получит $ 85 млн по максимальному продлению. Прошлый контракт Джеймса был рассчитан до лета 2021 года с опцией игрока на сезон-2021/2022. Теперь «Лейкерс» могут рассчитывать на услуги Короля до 2023 года. Именно тогда 38-летний Леброн выйдет на рынок свободных агентов и будет сам решать свою судьбу.

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В чём причина такой, казалось бы, неуместной спешки Короля? Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын Леброна. Джеймс хочет сыграть с ним в одной команде. Ради этого Леброн готов пожертвовать буквально всем в краткосрочной перспективе.

Например, Джеймсу пришлось переступить через интересы Энтони Дэвиса. Звёздный «большой» рассматривал возможность заключения двухлетнего контракта в это межсезонье, чтобы выйти на рынок в 2022 году и получить право на супермаксимальное продление. Энтони невыгодно подписывать пятилетнее продление именно сейчас. Он сильно потеряет в деньгах. Пятилетняя «максималка» обеспечила бы ему зарплату около $ 250 млн (возможно, даже больше в зависимости от размера потолка зарплат в 2022 году), а не принятые сейчас $ 190 млн.

Энтони Дэвис Фото: Getty Images

Дэвис объяснил принятие пятилетнего контракта сейчас тем фактом, что хотел обезопасить себя в финансовом плане на годы вперёд. Якобы он подвержен травмам и не хочет рисковать. Энтони действительно иногда вылетает из строя, но он всегда проводил более 60 матчей в «регулярке», если не считать прошлый сезон в «Нью-Орлеан Пеликанс», когда выставил обменный запрос и умышленно не заигрывался во второй половине чемпионата. Хроническим травматиком Дэвиса точно нельзя назвать. Энтони две недели пребывал в статусе свободного агента. Если бы так хотел обезопасить себя на годы вперёд, то принял бы пятилетний контракт сразу же после начала работы рынка.

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Ситуация с продлением Дэвиса полностью зависела от Леброна Джеймса. У Энтони и Леброна один агент — Рич Пол. Совершенно очевидно, интересы какого клиента Пол ставит на первый план. Леброну приписывают огромное влияние на Рича и агентство Klutch Sports. Большой вопрос в том, кто из них главнее, когда дело доходит до решений по контрактам клиентов агентства. В недавнем опросе The Athletic один из функционеров НБА обвинил Леброна в незаконной деятельности, заявив, что баскетболист лиги не имеет права выполнять функции агента для других игроков. Возможно, это утверждение не так уж далеко от истины, но к Джеймсу не подкопаешься. Все юридические функции возложены на Пола.

В общем, Дэвису пришлось ужаться в финансовом плане. Джеймс также сильно навредил организации «Лейкерс» в целом. Леброн не стал идти на финансовые уступки на закате своей карьеры, как это делал легенда «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан. Джеймс своим продлением лишил «Лейкерс» шансов на подписание третьей суперзвезды. Несколько дней назад у «Лос-Анджелеса» был реальный шанс заполучить через год форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо (или какого-то другого звёздного игрока) на рынке свободных агентов.

Леброну и Дэвису нужно было немного ужаться по зарплате, генеральному менеджеру Робу Пелинке пришлось бы провести небольшую чистку состава, но вероятность образования «Большого трио» реально существовала. Теперь об этом нет смысла говорить даже в теории.

Можно не сомневаться, что и в 38 лет на последнем году продления Леброн будет играть на высшем уровне и бороться за титул со своей командой. В паре с Дэвисом стать чемпионом будет сложнее, чем с Дэвисом и Адетокунбо (или другой суперзвездой). Но более чем реально.

Яннис Адетокунбо Фото: Getty Images

Хитрый план в действии. Леброн переманивает в «Лейкерс» самого ценного игрока НБА Джеймсу и Энтони Дэвису придётся сильно ужаться в зарплате. Но переход Янниса Адетокунбо того стоит.

Два титула «Лейкерс» за три года — маловероятный, но не фантастический сценарий. В таком случае Джеймс сравняется по количеству побед в чемпионате с легендой «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом, призрак которого продолжает преследовать.

Дальше в планах Леброна событие эпохального масштаба — сыграть в одной команде с сыном впервые в истории НБА. Это качественно выделит наследие Леброна на фоне Джордана и на порядок укрепит позиции в гонке за звание величайшего в истории. Возможно, осуществить задуманное удастся даже в «Лейкерс». Непонятно, под каким пиком выберут Бронни. Акции сына Короля пока не отличаются конкретикой, но топ-проспектом класса драфта-2023 парень не считается. Вполне вероятно, Бронни заберут даже за пределами лотереи, так что «Лейкерс» не составит труда выменять его, если он достанется другому клубу.

Ходят слухи, что Король хочет играть с Бронни на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в составе «Нью-Йорк Никс». Это тоже сильный вариант. Причём Леброн сможет сформировать команду чемпионского уровня на новом месте. Зарплата Бронни будет минимальной. Главное, чтобы «Нью-Йорк» к тому времени на забил платёжную ведомость дорогими раздутыми контрактами. Титул с 4 разными франшизами («Майами Хит», «Кливленд Кавальерс», «Лейкерс» и в теории «Никс»), да ещё и в компании с сыном — даже многие ярые сторонники Джордана наверняка пересмотрят свои взгляды о величайшем.

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Леброн Джеймс сам несёт ответственность за свои поступки. Прямо сейчас Джеймс решил, что «Большое трио» в «Лейкерс» ему не нужно. Оправдано это или нет? Станет ясно в ближайшие три года по количеству титулов завоёванных (или не завоёванных) Королём.