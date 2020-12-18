ЦСКА не остановить. «Зенит» просто попал под раздачу

Встреча ЦСКА и «Зенита» была ожидаемой. Соперники в сезоне-2020/2021 ещё ни разу не сыграли друг против друга в официальном матче ни в Единой лиге ВТБ, ни в Евролиге. Зато знатно порубились на предсезонке, где сине-бело-голубые хоть и уступили, но с минимальной разницей и показали весь свой арсенал: характер, защиту, талант. Удивительно даже, как за сезон и после смены тренера петербуржцы превратились из худшей команды Евролиги в одного из лидеров, с которым обязательно нужно считаться.

«Армейцы» набрали мощный ход. До встречи с «Зенитом» ударная серия составляла девять побед подряд в Евролиге и красивый разгром «Анадолу Эфеса» на своей площадке во вторник. Машина Димитриса Итудиса словно и не заметила временно выбывших Хэкетта и Боломбоя.

Разобрали особо изощрённым способом. ЦСКА вынес «Анадолу Эфес» Гости из Турции разгромлены с неприличной разницей «+35», «Армейцы» не дали «Анадолу» даже голову поднять.

Главной проблемой для красно-синих в предсезонных встречах с «Зенитом» становился Кевин Пангос. Невысокий разыгрывающий с отличным видением площадки и броском стал настоящей удачей в их летней трансферной кампании. Именно на нём было сфокусировано пристальное внимание обороны москвичей.

Сначала на защиту против него отрядили Майка Джеймса, после чего активность игрока сборной Словении должны были нивелировать Уилл Клайерн и Никита Курбанов. Получалось с переменным успехом. Свои 8 очков за первую четверть тот всё равно настрелял.

У ЦСКА было кому ответить. И здесь очень кстати пришлась энергия Дэррана Хиллиарда. Армейский снайпер традиционно опасен в бросках издали и, видимо, именно их ждал соперник. Но американец легко находил пути под кольцо, пополняя свой лицевой счёт бросками ценностью в два набранных очка. Его 11 очков в стартовой десятиминутке дали хозяевам хороший толчок и обеспечили лидерство. Точку в четверти поставил Клайберн, забивший «трёху» поверх Пангоса, который остался защищаться против него после размена.

Семь очков лидерства ЦСКА превратились в 14 к большому перерыву. Хозяева наращивали свой отрыв постепенно, а главным фактором стали активность реактивного Джеймса и высоченный процент реализации дальних бросков. В последнем отчасти виноваты сами петербуржцы, поставившие в какой-то момент «зону». Влетевшая на последних секундах «бомба» от Джеймса стала седьмой за 20 минут игрового времени. На это красно-синим потребовалось всего 9 попыток. Почти 80 процентов реализации — мощнейший показатель, позволивший команде Итудиса чувствовать себя комфортно.

«Зенит» сломил лучшую команду прошлого сезона. Но «Барселона» не пощадила ЦСКА Сине-бело-голубые в этом сезоне будут очень хороши, да и «армейцы» ещё разгонятся. Российские клубы стартовали в Евролиге.

После перерыва «Зенит» попытался взвинтить темп. Но вспышки Пойтресса и Пангоса не смогли сломать хребет ЦСКА. Джеймса никто не мог остановить в проходе. Пару раз за четверть он успешно атаковал с сопротивлением сразу нескольких соперников. Майк уже приучил болельщиков, что тяжелейшие броски удаются ему также хорошо, как и открытые.

Главному тренеру петербуржцев Хави Паскуалю снова пришлось пытаться ломать игру зонной защитой. Разница, итак, постепенно увеличивалась. Уже не за горами была безнадёжная «двадцатка», а потому терять особо было нечего. И поначалу план коуча сработал. Москвичи несколько раз просто потеряли мяч из-за несогласованности.

«Армейцы» мощно играли в защите и это, вкупе с выигранной борьбой на щитах, стало залогом 10-й подряд победы. В концовке разница всё-таки остановилась на «+18», показывая реальную расстановку сил на данный момент. Итоговый счёт 83:65. ЦСКА сейчас не остановить. «Зенит» просто попал под раздачу в противостоянии с более сильным соперником. Пожалуй, прямо сейчас в Евролиге есть две силы которые недосягаемы для остальных –делящие первое место в таблице «Барселона» и ЦСКА. Причём каталонцы в последнее время выглядят не так убедительно, как начавшие всё чаще громить соперников «армейцы».

«Реал» меркнет на фоне ЦСКА, да и «Барселона» не такая уж крутая «Химки» очень сильны, а «Зенит» способен приятно удивить. Расклад сил на сезон Евролиги — 2020/2021.

После финальной сирены капитан ЦСКА Никита Курбанов обратился к болельщикам в зале. Он не скрывал, что до сих пор стесняется столь публичных выступлений, но свои обязанности старается выполнять по высоким стандартам, заложенным его предшественниками.