Разобрали особо изощрённым способом. ЦСКА вынес «Анадолу Эфес»

Противостояние ЦСКА и «Анадолу Эфеса» имеет особый подтекст. Во-первых, именно эта пара столкнулась в финале Евролиги-2019 — последнем сыгранном решающем матче сильнейшего турнира Старого Света, когда пандемия коронавируса ещё не оказала влияние на спорт. Тогда ЦСКА завоевал восьмой титул в своей истории.

В последнее время дуэль российского и турецкого клубов обрела некоторую принципиальность. Год назад «Эфес» даже смог впервые в XXI веке одолеть «армейцев» в Москве.

«Армейцы» промазали из-за дуги 27 раз. Что за благотворительность в пользу «Эфеса»? Отлично отработав в обороне, парни Итудиса не сумели совладать с нервами в атаке.

Кроме того, главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман очень любит разглагольствовать. Преимущественно голословно и необоснованно. Турецкий специалист не стесняется делать громкие заявления, считая свою команду безусловно лучшей в Европе. Недавно Атаман сказал, что «Анадолу» в сезоне-2019/2020 пострадал от крупнейшей несправедливости в истории спорта, поскольку чемпионат досрочно отменили из-за пандемии и не дали его подопечным выиграть титул. Якобы будь ЦСКА, «Реал» или «Барселона» на первом месте, то Евролига в итоге каким-то образом определила чемпиона.

Атаман забывает, что лидерство в регулярном чемпионате ничего не значит, а победитель определяется в «Финале четырёх». Более того, первая команда «регулярки» ни разу не выигрывала титул с момента введения нового формата четыре года назад. «Эфес» —организация с неразвитой победной культурой, которой ещё очень много и долго нужно работать, чтобы выйти на один уровень с ЦСКА или «Реалом».

«Реал» меркнет на фоне ЦСКА, да и «Барселона» не такая уж крутая «Химки» очень сильны, а «Зенит» способен приятно удивить. Расклад сил на сезон Евролиги — 2020/2021.

Резкий всплеск «Эфеса» за последние два сезона практически полностью можно связать с блестящей игрой защитника Шейна Ларкина. Шейн в прошлом году выдал историческое доминирование, установил несколько мощных рекордов и даже покорял немыслимую для европейского баскетбола отметку 50 очков результативности в одном матче.

Как оказалось, нет Ларкина — нет игры и хорошего результата у «Эфеса». Конечно, речь не о буквальном отсутствии американца. Шейн выходит на площадку, но пребывает в крайне плохой форме, которую даже близко нельзя сравнить с тем, что он показывал в прошлом сезоне. До выезда в Москву Ларвин набирал в среднем 15,0 очка, 4,9 передачи и 3,1 подбора при эффективности 16,0 баллов. На арене «Мегаспорт» провалился вчистую – 4 очка (1/8 с игры) и позорный 0 в графе полезности. Никакими перфомансами по 30-50 очков с эффективностью под 50 баллов даже не пахнет.

Другие игроки «Эфеса»? Как оказалось, были лишь хорошим придатком к Ларкину. Брайант Данстон, Василие Мицич, Крунослав Симон, Крис Синглтон, Адриан Моэрман, Родриг Бобуа и остальные как «тащеры» совсем не годятся. Отсюда и результат 7-6 перед выездом в Москву и девятое место за пределами зоны плей-офф в турнирной таблице.

ЦСКА круче звёздной «Барселоны». «Армейцы» собрали абсолютно лучшую команду Европы «Реал» откровенно не вывозит, турки посыпались. А московский клуб идеально укомплектовал состав на сезон.

ЦСКА напротив идёт по турнирной дистанции уверенным ходом и делит первое место с «Барселоной». В активе «армейцев» до свидания с «Эфесом» было 8 побед кряду. Стоит сказать, что роль главного специалиста по ярким перфомансам у Ларкина перенял Майк Джеймс. Например, в прошлом матче с «Химками» американцу совсем немного не хватило до трипл-дабла с 36 очками. Эффективность Майка составила 51 балл — шестой лучший результат в истории (у Ларкина в прошлом сезоне было выше, но у Джеймса достаточно времени для покорения новых вершин).

ЦСКА действительно зависит от Джеймса (как и любая команда от своего лидера), но в команде Димитриса Итудиса есть сильные страхующие опции. В игре с «Эфесом» «армейцам» не понадобилась лучшая версию Джеймса, который ограничился весьма скромными для себя 11 очками и сосредоточил внимание на поиске партнёров в удобных позициях. Всё это вылилось в дабл-дабл американца с 10 передачами. Ведущими скорерами выступили Уилл Клайберн (22 очка) и Дэрран Хиллиард (16 очков), Никола Милутинов привычно доминировал под кольцом – 12 очков и 10 подборов. И это ещё из-за проблем со здоровьем ЦСКА не могли помочь Дэниэл Хэкетт и Джоэл Боломбой, иначе разница могла стать совсем неприличной.

Саму игру нет смысла подробно описывать из-за её одностороннего характера. Итоговый счёт 100:65 говорит сам за себя. От былой прыти Атамана и компании не осталось и следа.

Стоит лишь отметить, что «армейцы» взяли за моду побеждать соперников изысканным и очень редким для баскетбола способом — ни разу не уступая в счёте по ходу матча. За последние несколько недель подобным образом были повержены «Панатинаикос», «Баскония», «Жальгирис» и «Химки». Под раздачу теперь попал и «Анадолу Эфес», которому с самого начала игры даже голову не дали поднять.

У главной суперзвезды ЦСКА мощнейший перформанс сезона. «Химки» не сдержали Майка Джеймса «Армейцы» не дают продыху «Барселоне» в борьбе за первое место. У подмосковного клуба ситуация тяжелее.

ЦСКА доводит результат в турнирной таблице до и 11-3 не даёт фору «Барселоне» в гонке за первое место. У «армейцев» были определённые сбои на старте сезона, что вылилось в осечки от «Альбы» и «Црвены Звезды», Похоже, сейчас команда Итудиса сыгралась и набрала по-настоящему доминирующий ход.