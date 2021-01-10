Настало время неожиданных героев. Новичок Макси установил рекорд 50-летия

«Филадельфия Сиксерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграла «Денвер Наггетс» — 103:115 (26:28, 25:30, 21:35, 31:22). Отрицательный результат, но команде Дока Риверса точно нечего стыдиться. «Филадельфия» была вынуждена играть всемером против боевого состава соперников.

У «Сиксерс» лучшим стал новичок Тайриз Макси (39 очков, 7 подборов, 6 передач). Также выделились Айзея Джо (13), Дакота Матиас (12), Дэнни Грин (11), Дуайт Ховард (11 очков, 11 подборов) и Тони Брэдли (11 очков, 15 подборов), Шон Рид (6 очков, 7 подборов) — единственный, кто не добрался до двузначной результативности в составе «Филадельфии». У «Денвера» больше всех отличились Гэри Харрис (21 очко), Никола Йокич (15 очков, 9 подборов, 12 передач), Джамал Маррей (14 очков) и Уилл Бартон (14 очков). «Наггетс» не впечатлили против настолько слабого состава соперников. Пока команда Майка Мэлоуна даже близко не дотягивает до уровня, позволившего выйти в финал Западной конференции в прошлом сезоне.

Пандемия коронавируса начала активно сказываться на НБА. Заражений коронавирусом не так уж много — за предыдущую неделю было зафиксировано всего 4 случая, а до этого вообще положительные тесты не фиксировались. Однако изоляции подвергаются даже те баскетболисты, которые близко контактировали с заражёнными (не обязательно с игроками НБА). Лига создала специальные протоколы безопасности по коронавирусу и проводит так называемое «отслеживание контактов», по которому определяется срок карантина.

Порой ситуации бывают вопиюще странными как для профессиональной лиги с многомиллионными доходами. Например, защитник «Сиксерс» Сет Карри узнал о заражении коронавирусом прямо во время матча с «Бруклин Нетс» (109:122). В первой половине Сет сидел на скамейке, а к перерыву пришёл результат теста. При этом Карри контактировал с одноклубниками, в частности сидел рядом с главной звездой «Филадельфии» Джоэлем Эмбиидом. Центрового «Мемфис Гриззлис» Йонаса Валанчюнаса вообще экстренно убрали из игры и отправили на карантин после первой половины. Он не заразился, но контактировал с носителем вируса.

«Филадельфия» попала на $ 300 млн. Именитая франшиза терпит крах по всем фронтам «Сиксерс» вообще ничего не светит в обозримом будущем. Ситуация по-настоящему патовая.

«Филадельфия» (7-3) даже после проигрыша «Денверу» осталась лидером турнирной таблицы Восточной конференции. Однако в ближайшее время команда Риверса рискует опустить ниже. Лидеры «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс не принимали участие в матче с «Наггетс» из-за травм. У Эмбиида появилась скованность в спине, у Симмонса опухло левое колено. Не исключено, что Эмбиид не вышел бы на паркет, даже если бы не испытывал болевых ощущений. Лига дала Джоэлу допуск на участие, но всё-таки центровой очень близко контактировал с Карри.

В изоляции остаются Тобиас Харрис, Матисс Тайбулл, Шейк Милтон и Венсан Пуарье. Все они не смогут помочь своей команде минимум неделю. Карри, вероятно, пропустит 10-14 дней. Степень серьёзности травмы Симмонса и Эмбиида пока неизвестна, но далеко не факт, что они выйдут на паркет в ближайших матчах.

НБА обретает европейское лицо. Дончич и Йокич мощно выясняли отношения Лука и Никола не устают доминировать в лиге. Болезненный удар по самооценке американцев.

Док Риверс примерно за два часа до начала игры с «Наггетс» заявил, что встречу нельзя проводить.

«Час назад нам сказали, что мы будем играть, потому что у нас восемь активных игроков. Один из них – Майк Скотт, и прямо сейчас я могу заявить, что ни за что не позволю ему играть. Дуайту Ховарду придется играть на позиции разыгрывающего. Я считаю, что мы не должны сегодня играть, но решение принимаю не я», – сказал Риверс.

Понять возмущение Риверса можно, но НБА сейчас заняла принципиальную позицию. Лига готова пожертвовать конкурентной борьбой в некоторых матчах регулярного чемпионата. Лишь бы не переносить игры из-за коронавируса. Уже звучат призывы воссоздать «пузырь», в котором будут базироваться и играть все клубы одновременно. Журналистка The Athletic Кендра Эндрюс считает, что НБА делает ошибку, поводя матчи вроде «Филадельфия» — «Денвер». Она отмечает, что степень заражения коронавирусом сейчас во многих местах выше, чем когда лига приостановила сезон в марте. Игра в баскетбол — простой способ распространения вируса из-за тесного контакта.

НБА вряд ли станет организовывать «пузырь», потому что эта затея обойдётся очень дорого — как минимум в несколько сотен миллионов долларов. Приостанавливать сезон ещё дороже. Поэтому аналоги матчей «Филадельфия» — «Денвер» будут в будущем. Сейчас «Бостон Селтикс» стали уязвимыми, потеряв Джейсона Тейтума, Тристана Томпсона, Гранта Уильямса и Роберта Уильямса. «Вашингтон» остался без лучшего скорера Брэдли Била. «Бруклин» на несколько матчей потерял Кевина Дюранта. «Хьюстон» в начале чемпионата обходился без Джона Уолла, Демаркуса Казинса, Эрика Гордона и Бена Маклемора. «Чикаго» лишился Лаури Маркканена, Райана Арчидиаконо, Чендлера Хатчинсона и Томаша Саторански.

Зачастую игроки пропускают неделю, что чревато проигрышами в трёх или четырёх матчах. Причём случаи массовой потери игроков (как сейчас у «Филадельфии») — большая редкость. Так что наверняка никаких приостановок и «пузырей» не будет.

Леброн спас Супермена от забвения. Ховард вместо прозябания в Китае хвастается перстнем Не только Дуайт должен благодарить Джеймса. Король реабилитировал скандальных Рондо, Джей Ара, Уэйтерса и многих других.

В сложившихся обстоятельствах могут появиться новые неожиданные герои. Например, «Филадельфия» в игре с «Денвером» могла рассчитывать только на двух постоянных игроков ротации — Ховарда и Грина. Дуайт обошёл легендарного Хакима Оладжьювона по количеству подборов за карьеру и поднялся на 13-е место в истории НБА по этому показателю. Ховард превзошел результат Хакима (13 748) и теперь нацелен догнать Уэса Ансельда (13 769).

Главным же действующим лицом на площадке стал неизвестный широкому кругу новичок Тайриз Макси. 20-летний разыгрывающий набрал 39 очков (18/33 — с игры, 3/8 — из-за дуги), 7 подборов и 6 передач. Макси показал рекордную результативность для дебютантов стартового состава с 1970 года. Кроме того, Тайриз стал первым новичком «Сиксерс» со времен Аллена Айверсона, сумевшим набрать 35+ очков. Макси совершил 33 броска с игры, но при этом ни разу не становился на линию штрафных. Это рекордное количество бросков без штрафных за последние 15 сезонов.

Рекорд 50-летия в исполнении Макси не случился бы без кадровых потерь «Сиксерс». Ранее Тайриз получал максимум 22 минуты в игре с «Кливленд Кавальерс», несколько раз проводил на паркете даже менее 12 минут. В матче с «Денвером» Риверс вынужденно выделил ему 44 минуты. Парень не подвёл. Вероятно, в будущем Маки будет играть чаще. Вероятно, Тайрис Макси — не последний малоизвестный исполнитель, который удивит высокой продуктивностью в этом омраченном пандемией сезоне.