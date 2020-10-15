Леброн спас Супермена от забвения. Ховард вместо прозябания в Китае хвастается перстнем

Леброн Джеймс — единственный игрок в истории НБА, который выиграл титул в составе трёх разных команд и при этом признавался MVP финала. Леброн доминирует в лиге на протяжении 17 лет. Останавливаться Король не собирается.

Джеймса часто обвиняют в смене клубов. Якобы он сбежал из «Кливленд Кавальерс», потом бросил «Майами Хит» и снова покинул родной Огайо ради Лос-Анджелеса. Дело в том, что Леброн всегда искал лучшие возможности для завоевания титула. Карьеру Леброна охватило существование доминирующих династий «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз», поэтому просто сидеть на месте он не мог.

В конечном счёте Джеймс принёс титул каждой франшизе, за которую выступал. В том числе выполнил обещание и завоевал первое чемпионское звание в истории для «Кавальерс», обыграв суперкоманду «Уорриорз» с лучшим в истории результатом в регулярном чемпионате 73-9 после эпохального камбэка с отставания 1-3 в финальной серии.

Проявите уважение к Королю! Леброн и «Лейкерс» — чемпионы НБА – 2020! Пожалуй, самый справедливый итог столь непростого сезона. Память Коби Брайанта почтена лучшим образом, а Джеймс укрепил великое наследие.

Несмотря на всю критику за частую смену клубов, Леброн делает свою работу блестяще. Король фактически приносит титулы игрокам (зачастую проблемным), которые в иных обстоятельствах о перстнях даже и мечтать не могли. Таких уже набралось четыре десятка.



В эпоху Леброна в «Майами» титулы перстни впервые получили Джуван Ховард, Джоэл Энтони, Шейн Баттье, Крис Бош, Марио Чалмерс, Норрис Коул, Эдди Карри, Террел Харрис, Джеймс Джонс, Майк Миллер, Декстер Питтман, Ронни Тюриаф, Крис Андерсен, Рашард Льюис, Джарвис Варнадо.



В «Кливленде» это были Мэттью Деллаведова, Ченнинг Фрай, Кайри Ирвинг, Ричард Джефферсон, Донтэй Джонс, Александр Каун, Кевин Лав, Джордан МакРэй, Тимофей Мозгов, Иман Шамперт, Джей Ар Смит, Тристан Томпсон, Мо Уильямс.



В «Лос-Анджелесе» аналогичную радость познали Костас Адетокумбо, Эйвери Брэдли, Девонте Кэйкок, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Алекс Карузо, Энтони Дэвис, Джаред Дадли, Тален Хортон-Такер, Дуайт Ховард, Кайл Кузма, Маркифф Моррис, Дион Уэйтерс, Демаркус Казинс.



В сезоне-2019/2020 только Рэджон Рондо, Дэнни Грин и Джавэйл МакГи — единственные в составе «Лейкерс», кто имел за плечами опыт завоевания титула. 35-летний Джеймс помог превратить подавляющее большинство своих товарищей по команде в чемпионов.

Леброн разразился серией исторических рекордов. Но как же плохи его напарники! У Энтони Дэвиса антирекорд карьеры, остальные совсем бесполезны. «Лейкерс» пора спуститься с небес на землю, иначе «Денвер» накажет.

Можно вспомнить с каким скептицизмом воспринималась комплектация «Лейкерс» сразу после прихода Леброна в 2018 году. Лэнс Стивенсон, Майкл Бизли, Рэджон Рондо, Джавэйл Макги, Джаред Дадли, Маркифф Моррис — исполнители с очень непростым характером, заработавшие репутацию «токсичных». Команду начали называть «потешной» и тому подобными характеристиками. В первом сезоне травма помешала Леброну сделать «Лейкерс» претендентом на титул, что дало ещё больше подпитки критикам Короля.



Затем состоялся обмен Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс». Стивенсона и Бизли уже не было в составе, но при этом им на смену пришли ещё более неоднозначные личности. Демаркус Казинс, Эйвери Брэдли, Дуайт Ховард — никто в НБА не выражал желания подписывать с ними контракт.

Казинс пострадал от травмы ахилла. Вместо максимального контракта дошло до того, что некогда лучший центровой НБА (так его называли не только эксперты, но и сам Леброн) вообще никому оказался ненужным. Только «Лейкерс» решили подписать его на минимальный контракт. Кроме проблем со здоровьем был ещё один «красный флаг». Демаркус очень неуравновешен на паркете и является рекордсменом НБА по техническим фолам за сезон, когда играет. К сожалению, предстать в форме «Лейкерс» ему так и не удалось. В предсезонке Казинс получил ещё одну тяжелейшую травму — порвал крестообразные связки. Только сейчас Демаркус приходит в себя и начинает тренировки. Американские инсайдеры сообщают, что «Лейкерс» подумывают предложить ему контракт и на следующий сезон, несмотря на все риски со здоровьем.

На замену Казинсу был подписан Дуайт Ховард. Супермена тоже не хотел брать ни один клуб НБА. 8-кратный участник Матча звёзд пережил крутое падение. Во второй половине десятилетия Дуайт стал настоящим игроком-кочевником. «Хьюстон Рокетс», «Атланта Хоукс», «Шарлотт Хорнетс», «Вашингтон Уизардс», «Мемфис Гриззлиз». Супермена бросали с одного места на другое как неликвидный актив. Нигде дольше года Ховард не задерживался. Отмечалась «токсичность» и скандальность центрового. Игроки «Атланты» якобы даже встретили новость об уходе Дуайта радостными возгласами, когда узнали об этом в раздевалке. За «Мемфис» Ховард вообще не играл, поскольку клуб не видел в нём никакой ценности и брал лишь в качестве придатка в сделке, цель которой заключалась в разгрузке платёжной ведомости.



Дуайт был очень близок к переезду в Китай или какой-то слабый чемпионат азиатской страны. Но судьба дала ему второй шанс. После травмы Казинса «Лейкерс» нуждались в центровом. Энтони Дэвис поручился за Ховарда перед Леброном. Король решил принять в команду Супермена, которому выдали негарантированный минимальный контракт. «Лейкерс» имели право отчислить Ховарда в любое время, если он начнёт провоцировать какие-то скандалы. С трудовой этикой, к счастью, в этом раз всё было в порядке. И вот вместо прозябание в Китае Дуайт теперь хвастается чемпионским перстнем, первым для него в карьере. Ховард не смог выиграть титул с Коби Брайантом во время первого этапа карьеры в «Лейкерс», но сделал это с Джеймсом, который спас его от забвения и позволил продлить карьеру в НБА вместо прозябания в Китае. Ховард не сказать чтобы феерил в плей-офф, но порой был очень полезен на обоих концах площадки. Главный тренер Фрэнк Вогель просто так не перевёл бы Супермена в старт в решающий момент серии финала Западной конференции с «Денвер Наггетс». Дуайт не наработал на крупный контракт в следующем сезоне, но доказал, что достоин выступать в НБА.

По ходу сезона «Лейкерс» подписали Диона Уэйтерса и Джей Ар Смита, которые ранее уже были одноклубниками Джеймса. Леброн реабилитировал очередных игроков, которых не хотел видеть у себя ни один клуб НБА. Смит почти два года находится без игровой практики после отчисления из «Кливленда». Опять же, у Джей Ара репутация скандалиста. Уэйтерс ничем не лучше.



Дион начинал сезон в «Майами Хит», которые штрафовали его и выводили из ротации за ряд провокаций и нарушений дисциплины вроде употребления «конфет» с содержанием каннабиса. «Майами» перед дедлайном сбросил контракт Диона в «Мемфис», который сразу же отчислил игрока. 7 марта 2020 года «Лейкерс» объявили о подписании контракта с защитником. 12 октября 2020 года Дион стал чемпионом НБА, обыграв в финале бывшую команду (4-2). Уэйтерс припомнил «Майами» плохое отношение



«Хит» пытались меня похоронить своими наказаниями и всем, что делали. Они действительно хотели меня закопать. Я ничего не сделал. Посмотрите, где я сейчас», — сказал Уэйтерс в эфире «Инстаграма» с чемпионским перстнем на пальце.

Уэйтерс стал чемпионом НБА ещё до начала серии, а Старый Пэт в финале уже шестое 10-летие В финальной серии «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит» хватает удивительных фактов.

Смит и Уэйтерс особой пользы на паркете «Лейкерс» не принесли, но факт благородства Леброна на лицо. Эти парни смогли остаться на плаву и носить статус игроков НБА именно благодаря Джеймсу.



Рэджон Рондо после ухода из «Бостон Селтикс» в 2014 пережил непростой период в карьере. Разыгрывающий с высочайшим игровым интеллектом не мог найти постоянный дом. В «Даллас Маверикс», «Сакраменто Кингз», «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс» Рэджон задерживался не дольше года. Опять же, звучали обвинения в «токсичности», особенно в период в «Чикаго».



После долгих скитаний Рондо наконец-то оказался в «Лейкерс», где его хотел лично видеть Леброн Джеймс. И как же хорош был 34-летний Рондо в плей-офф! После возвращения в строй по ходу постсезона Рэджон стал настоящим Х-фактором серии с «Хьюстон Рокетс» в полуфинале Западной конференции, превратившись в полноценную третью опцию после Леброна и Дэвиса. В шестой игре финала НБА с «Майами» Рондо настрелял 19 очков (3 из 4 из-за дуги), при том что сильным шутером и скорером никогда не считался. Опыт, интеллект и хладнокровие во всей красе. Сам Рэджон не любит, когда его называют «плей-офф Рондо», но ветеран сполна заслужил похвалу за умение проявить себя в самый решающий момент.



Макги, Дадли, Моррис, Брэдли — парни с очень непростым характером. Да, они играют жёстко и не щадят себя и соперников на паркете, но есть риск нарваться на проблемы в раздевалке, если собрать их всех вместе в одной команде. Леброн пошёл на этот шаг и сумел выжать лучшие качества из ветеранов. Брэдли решил не принимать участие в рестарте сезона по семейным обстоятельствам и даже был одним из главных инициаторов срыва чемпионата вместе с Кайри Ирвингом. Но свой перстень от «Лейкерс» он получит, несмотря ни на что.



Сразу 10 игроков «Лейкерс» летом должны выйти на рынок свободных агентов. Энтони Дэвис (опция игрока), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (опция игрока), Эйвери Брэдли (опция игрока), Джавэйл Макги (опция игрока), Дуайт Ховард, Маркифф Моррис, Рэджон Рондо (опция игрока), Джей Ар Смит, Дион Уэйтерс, Джаред Дадли.

Леброн обошёл Джордана в гонке величайших всех времён НБА. Объясняем почему Титул в составе «Лейкерс» поднимает статус Джеймса на новый уровень. Майкл не может вечно держаться на своих 6 из 6 в финале.

Леброн наверняка решит сохранить значительную часть из них, каким бы плохим решением с точки зрения бизнеса и элементарной логики это не казалось. Король всегда умел проявлять благородство. Это вылилось в 4 титула. Из 10 попыток при 6 из 6 Майкла Джордана? Да, но обстоятельства во время карьеры Леброна были сложнее. Да и не всё в спортивной жизни нужно мерить титулами, даже в такой лиге как НБА. Есть вещи и поважнее.