НБА обретает европейское лицо. Дончич и Йокич мощно выясняли отношения

«Даллас Маверикс» обыграл «Денвер Наггетс» (124:117 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата НБА. В составе «Маверикс» Лука Дончич набрал 38 очков, 9 подборов и 13 передач. У «Денвера» 38 баллов, 11 подборов и 4 передачи в активе Николы Йокича.

У «Наггетс» также выделились Джамал Маррей (21 очко, 9 передач) и Гэри Харрис (15 оков). В составе «Маверикс» более-менее отличились Дориан Финни-Смит (14 очков, 8 подборов) и Джош Ричардсон (14). Но все они меркли на фоне Дончича и Йокича. В итоге «Даллас» (4-4) Луки всё-таки одержал верх и поднялся в топ-4 турнирной таблицы Западной конференции. «Денвер» (3-5) стартовал разочаровывающе, но сейчас плотность на Западе огромнейшая. «Наггетс» идут на 12-м месте, но до четвёртых «Маверикс» расстояние составляет всего одну победу.

Дончич и Йокич были особенно хороши в концовке. Лука набрал 9 из своих 38 очков в овертайме. Никола отметился 17 набранными баллами в четвёртой четверти. в том числе реализовал спасительный двухочковый бросок с сиреной об окончании основного времени. К сожалению для серба, он лишь отсрочил проигрыш своей команды.

Центровой «Денвера» был очень хорош. Просто Лука оказался ещё лучше. Дончич принял участие (набрал сам или набрали одноклубники после его передач) в 29 из последних 38 очков «Маверикс» (76%) в этом матче. За этот же отрезок баскетболисты «Наггетс» в сумме записали на свой счёт те же 29 очков. То есть Лука приложил руку к результативности, как у всех игроков соперников вместе взятых.

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Теперь у Дончича 12 матчей за карьеру с 35+ очков и 10+ передач. Все остальные игроки в истории франшизы «Маверикс» в сумме выдали всего 7 игр с покорением статистики 35-10. В недавней игре с «Хьюстон Рокетс» Лука отличился трипл-даблом из 33 очков, 16 подборов и 11 передач. Словенец в 39-й раз стал лидером команды по трём ключевым статистическим категориям в одном матче, что позволило ему побить рекорд легенды «Маверикс» Дирка Новицки.

«Никогда не видел ничего подобного в НБА». Лука и «Даллас» тотально разнесли «Клипперс» Историческое доминирование одной команды над другой. Не стоило разуверяться в Дончиче – словенец умеет дерзко отвечать.

Дончич выступает в «Далласе» два с небольшим сезона. Новицки отыграл в Техасе всю карьеру длиной в 21 год. То есть Лука опередил Дирка за промежуток времени в 10 раз меньше. Такими темпами очень скоро все принадлежащие Новицки рекорды франшизы «Маверикс» Дончич побьёт.



Дончич (27,6 очка, 9,0 подбора и 8,0 передачи) и Йокич (25,9 очка, 11,6 подбора и 10,9 передачи) лидируют в своих командах по набранным очкам, подборам и передачам в этом сезоне. Лука пока не может найти бросок из-за дуги — 20% точности. Главный тренер «Маверикс» Рик Карлайл объяснил это тем, что Дончич не успел набрать оптимальную форму к старту сезона, поскольку рассчитывал на начало чемпионата в январе, а не в декабре. Скоро в строй вернётся Порзингис, который стянет на себя часть внимания защиты соперников. Точность Луки должна вырасти.

Йокич занимает третье место в НБА по ассистам что является блестящим показателем для центрового. Мог бы занимать и более высокую позицию, если бы располагал более качественной поддержкой.

Лука превосходит темп легенд НБА. Даже Леброн пал перед его свершениями Соперникам стоит учесть, что Дончич может намного больше. Пока он лишь разогревается.

Слабый результат «Денвера» на старте чемпионата во многом объясняется спадом Джамала Маррея, который не похож на человека, штамповавшего перфомансы 40-50+ очков в «пузыре» Орландо во время плей-офф несколько месяцев назад. Ролевики тоже не блещут. Всё-таки есть надежда, что рано или поздно поддерживающий ансамбль Йокича разгонится. Команда Майка Мэлоуна играла в финале Западной конференции чуть более трёх месяцев назад, и практически не изменилась с тех пор. Потенциал для улучшения большой.

Мощная дуэль Луки и Николы всегда приковывает наибольшее внимание, когда на паркете сталкиваются «Даллас» и «Денвер». Словенец и серб в очередной раз не подвели. В целом следует отметить, что НБА становится всё более и более «европейской». Количество и роль баскетболистов из Старого Света в лиге беспрерывно растут. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс по-прежнему остаётся лицом НБА. Два главных кандидата на его замену в ближайшие несколько лет — греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и словенец Дончич. Благодяря Лука, Яннису и Николе в среде американских экспертов всё реже звучит мнением о том, что европейские проспекты НБА сплошь и рядом являются «бастами» и непригодны для лиги. Болезненный удар по самооценке, но другого выбора у них нет.

Путь в никуда. Недопустимая ошибка «Юты» ценой в $ 205 млн Руди Гобер даже близко не стоит настолько огромного контракта. Чем руководствовались в «Джаз»?

Конечно, не все европейцы являются суперзвёздами первой величины, как Адетокунбо, Дончич и Йокич. Но очень многие выступают на достойном уровне. Руди Гобер («Юта Джаз») недавно получил максимальное продление контракта на $ 205 млн, что является рекордной суммой для центровых в истории лиги. Кристапс Порзингис, Никола Вучевич, Эван Фурнье, Деннис Шрёдер, Боян и Богдан Богдановичи тоже представляют собой видных исполнителей по меркам лиги. «Европеизация» НБА продолжится.