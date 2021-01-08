НБА обретает европейское лицо. Дончич и Йокич мощно выясняли отношения

«Даллас Маверикс» обыграл «Денвер Наггетс» (124:117 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата НБА. В составе «Маверикс» Лука Дончич набрал 38 очков, 9 подборов и 13 передач. У «Денвера» 38 баллов, 11 подборов и 4 передачи в активе Николы Йокича.
У «Наггетс» также выделились Джамал Маррей (21 очко, 9 передач) и Гэри Харрис (15 оков). В составе «Маверикс» более-менее отличились Дориан Финни-Смит (14 очков, 8 подборов) и Джош Ричардсон (14). Но все они меркли на фоне Дончича и Йокича. В итоге «Даллас» (4-4) Луки всё-таки одержал верх и поднялся в топ-4 турнирной таблицы Западной конференции. «Денвер» (3-5) стартовал разочаровывающе, но сейчас плотность на Западе огромнейшая. «Наггетс» идут на 12-м месте, но до четвёртых «Маверикс» расстояние составляет всего одну победу.
Дончич и Йокич были особенно хороши в концовке. Лука набрал 9 из своих 38 очков в овертайме. Никола отметился 17 набранными баллами в четвёртой четверти. в том числе реализовал спасительный двухочковый бросок с сиреной об окончании основного времени. К сожалению для серба, он лишь отсрочил проигрыш своей команды.
Центровой «Денвера» был очень хорош. Просто Лука оказался ещё лучше. Дончич принял участие (набрал сам или набрали одноклубники после его передач) в 29 из последних 38 очков «Маверикс» (76%) в этом матче. За этот же отрезок баскетболисты «Наггетс» в сумме записали на свой счёт те же 29 очков. То есть Лука приложил руку к результативности, как у всех игроков соперников вместе взятых.
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Теперь у Дончича 12 матчей за карьеру с 35+ очков и 10+ передач. Все остальные игроки в истории франшизы «Маверикс» в сумме выдали всего 7 игр с покорением статистики 35-10. В недавней игре с «Хьюстон Рокетс» Лука отличился трипл-даблом из 33 очков, 16 подборов и 11 передач. Словенец в 39-й раз стал лидером команды по трём ключевым статистическим категориям в одном матче, что позволило ему побить рекорд легенды «Маверикс» Дирка Новицки.
Дончич выступает в «Далласе» два с небольшим сезона. Новицки отыграл в Техасе всю карьеру длиной в 21 год. То есть Лука опередил Дирка за промежуток времени в 10 раз меньше. Такими темпами очень скоро все принадлежащие Новицки рекорды франшизы «Маверикс» Дончич побьёт.
Дончич (27,6 очка, 9,0 подбора и 8,0 передачи) и Йокич (25,9 очка, 11,6 подбора и 10,9 передачи) лидируют в своих командах по набранным очкам, подборам и передачам в этом сезоне. Лука пока не может найти бросок из-за дуги — 20% точности. Главный тренер «Маверикс» Рик Карлайл объяснил это тем, что Дончич не успел набрать оптимальную форму к старту сезона, поскольку рассчитывал на начало чемпионата в январе, а не в декабре. Скоро в строй вернётся Порзингис, который стянет на себя часть внимания защиты соперников. Точность Луки должна вырасти.
Йокич занимает третье место в НБА по ассистам что является блестящим показателем для центрового. Мог бы занимать и более высокую позицию, если бы располагал более качественной поддержкой.
Слабый результат «Денвера» на старте чемпионата во многом объясняется спадом Джамала Маррея, который не похож на человека, штамповавшего перфомансы 40-50+ очков в «пузыре» Орландо во время плей-офф несколько месяцев назад. Ролевики тоже не блещут. Всё-таки есть надежда, что рано или поздно поддерживающий ансамбль Йокича разгонится. Команда Майка Мэлоуна играла в финале Западной конференции чуть более трёх месяцев назад, и практически не изменилась с тех пор. Потенциал для улучшения большой.
Мощная дуэль Луки и Николы всегда приковывает наибольшее внимание, когда на паркете сталкиваются «Даллас» и «Денвер». Словенец и серб в очередной раз не подвели. В целом следует отметить, что НБА становится всё более и более «европейской». Количество и роль баскетболистов из Старого Света в лиге беспрерывно растут. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс по-прежнему остаётся лицом НБА. Два главных кандидата на его замену в ближайшие несколько лет — греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и словенец Дончич. Благодяря Лука, Яннису и Николе в среде американских экспертов всё реже звучит мнением о том, что европейские проспекты НБА сплошь и рядом являются «бастами» и непригодны для лиги. Болезненный удар по самооценке, но другого выбора у них нет.
Конечно, не все европейцы являются суперзвёздами первой величины, как Адетокунбо, Дончич и Йокич. Но очень многие выступают на достойном уровне. Руди Гобер («Юта Джаз») недавно получил максимальное продление контракта на $ 205 млн, что является рекордной суммой для центровых в истории лиги. Кристапс Порзингис, Никола Вучевич, Эван Фурнье, Деннис Шрёдер, Боян и Богдан Богдановичи тоже представляют собой видных исполнителей по меркам лиги. «Европеизация» НБА продолжится.
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