«Фенербахче» нашёл деньги и преобразился. ЦСКА сполна прочувствовал это на себе

Противостояние ЦСКА и «Фенербахче» стало одним из самых принципиальных в европейском баскетболе за последние годы. Особенно после напряжённого финала Евролиги-2016, когда «армейцы» спаслись в основное время после попадания Виктора Хряпы и вырвали победу в овертайме. MVP сезона тогда был признан Нандо Де Коло, который покинул Москву в 2019 году именно ради перехода в «Фенербахче».

После проигрыша в финале-триллере турецкий клуб рассматривал игры с «армейцами» как особенно важные. В сезонах-2016/2017 и 2017/2018 «Фенербахче» оказывался единственной командой Евролиги, которая побеждала ЦСКА в матчах регулярного чемпионата в Москве.

ЦСКА творит историю, «Зенит» — ровня «Реалу» и «Барсе»: итоги первого круга Евролиги Два российских клуба должны выйти в плей-офф. Вполне возможно, даже с преимуществом домашней площадки.

На стыке двух десятилетий дела «Фенербахче» пошли не так уж радужно. Начало прошлого сезона выдалось для турецкого клуба неудачным. «Фенер» из постоянного участника «Финала четырёх» превратился в лучшем случае в середняка, который не факт что попал бы в плей-офф. Пандемия коронавируса не позволила узнать участь стамбульцев. В межсезонье-2020 проблемы продолжились. Бюджет был урезан примерно в два раза, команду покинул легендарный главный тренер 9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович (в том числе выигравший для «Фенера» первую и единственную в истории Турции Евролигу в 2017-м) и ряд звёздных игроков во главе с Костасом Слукасом и Дерриком Уильямсом.

«Фенербахче» удалось сохранить лишь пребывавших на контракте недавних MVP Евролиги Нандо Де Коло и Яна Веселы, дополнив ростер опытными, но не звёздными исполнителями вроде Эдгараса Улановаса и Данило Бартеля, а также скромными американцами из клуб уровня Лиги чемпионов ФИБА. На пост главного тренера заступил чемпион Евробаскета-2017 со сборной Словении Игор Кокошков, два десятилетия трудившийся в НБА преимущественно на должности помощника, получив шанс быть рулевым лишь один сезон в «Финикс Санз».

В первой половине сезона «Фенербахче» разочаровывал. Сказывалась нехватка денег, ходили слухи о задержке по зарплате. Кокошков тоже привыкал к работе в Евролиге. Иногда тренер допускал ошибки, например в матче с ЦСКА в первом круге не дал указание фолить на Уилле Клайберне в конце основного времени, что привело к попаданию из-за дуги и последующему выигрышу «армейцев» в овертайме.

ЦСКА геройски вырвал победу в Стамбуле. Два MVP Евролиги «Фенербахче» не помогли «Армейцев» не выбили из колеи многочисленные кадровые потери. Пропустивший год из-за травмы Клайберн вернулся на топ-уровень.

Со времён противостояния в Стамбуле многое изменилось. ЦСКА набрал доминирующий ход и стал единоличным лидером Евролиги. Майк Джеймс, Никола Милутинов, Торнике Шенгелия, Уилли Клайберн постепенно приспособились к игре друг с другом. «Фенербахче» долгое время проваливался и даже находился на предпоследнем 17-м месте в турнирной таблице. Казалось, что сезон практичеси нереально спасти. Однако турецкий клуб привлёк спонсоров, нашёл деньги для усиления и преобразился. В конце года из НБА в Стамбул вернулся Марко Гудурич, переход которого оживил команду.

Кокошков постепенно начал понимать принципы игры в Евролиге. Де Коло и Веселы залечили микротрамы, беспокоившие в начале сезона. Всё это вылилось в пять подряд побед, подъём с дна турнирной таблицы впритык к зоне плей-офф и статус очень грозной силы. На днях турки подписали центрового с большим опытом игры в НБА Кайла О’Куинна, который вскоре сделает команду ещё сильнее.

«Фенербахче» ехал в Москву в статусе андердога, но далеко не безнадёжного. ЦСКА в январе традиционно переживает небольшой спад, чему свидетельством стало недавнее домашнее поражение от «Барселоны» (75:88). Есть у «армейцев» кадровые проблемы. Под вопросом было участие в матче Уилла Клайберна, Майка Джеймса и Дэниэла Хэкетта. В итоге двое последних вышли на паркет, сделав ротацию «армейцев» более-менее полноценной.

Двузначный разрыв представлялся с трудом. ЦСКА слишком легко отдал игру «Барселоне» «Блауграна» играла без двух самых эффективных игроков, но не сломалась. Ко всем проблемам «армейцев» добавилась еще и травма Джеймса.

Перед матчем Нандо Де Коло получил памятный сувенир от президента ЦСКА Андрея Ватутина. «Арммейцы» всегда дарят матрёшку бывшим звёздам клуба. Нандо в прошлом году в Москву не доехал из-за травмы, поэтому свой подарок получил уже после своих экс-одноклубников по чемпионской команде-2029 Отелло Хантера, Серхио Родригеса и Кори Хиггинса.

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ЦСКА захватил инициативу с первых минут. В первой половине наблюдалась ставшая привычной для игры ЦСКА картина — соперники вообще ни разу не вели в счёте. Стартовая десятиминутка завершилась в пользу хозяев — 21:15. Во второй четверти команда Итудиса тоже постоянно лидировала, кроме последних секунд — трёхочковый Дишона Пьера позволил «Фенеру» уйти на перерыв при равном счёте 38:38.



В начале третьей четверти Де Коло впервые вывел турецкий клуб вперёд. Стало ясно, что лёгкой прогулки «армейцам» ждать не стоит. В итоге игра зашла в напряжённую концовку. Переломным моментом стало добивание Веселы после промаха Гудурича за 56 секунд до сирены. Майк Джеймс попытался спасти ситуацию, но нарвался на эффектный блок-шот Веселы, после чего «Фенер» провёл результативную атаку с трёхочковым попаданием Де Коло. Счёт стал 87:80, до сирены 26 секунд. Хэкетт быстро забил трёхочковый, но уже было поздно. В ответной атаке пришлось фолить на Нандо, который с линии практически никогда не мажет. Француз дважды попал и установил окончательный счёт — 89:83 в пользу «Фенербахче».

ЦСКА терпит второе поражение подряд и рискует потерять единоличное лидерство в случае победы «Барселоны» в матче 21-го тура с «Црвеной Звездой». «Армейцы» сполна прочувствовали преображение «Фенербахче» (11-11), который продолжает погоню за местом в плей-офф. Де Коло набрал 22 очка (8/9 с игры, 4/4 штрафных), 9 передач при рейтинге эффективности 38 баллов (лучший результат сезона для француза), Веселы записал на свой счёт 24 балла (10/15 двухочковых, 4/4 штрафных) и 6 подборов при полезности 32 балла. Звёзды «Фенера» очень хорошо настроились на «армейцев». Существует далеко не призрачная вероятность того, что ЦСКА и «Фенербахче» могут встретиться в плей-офф. Соперник не самый удобный, но было бы очень интересно снова понаблюдать за этим противостоянием.