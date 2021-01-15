Двузначный разрыв представлялся с трудом. ЦСКА слишком легко отдал игру «Барселоне»

«Блауграна» играла без двух самых эффективных игроков, но не сломалась. Ко всем проблемам «армейцев» добавилась еще и травма Джеймса.

ЦСКА против «Барселоны» — главное противостояние нынешнего сезона. Игру в Москве ждали, чтобы узнать кто прямо сейчас лучшая команда континента. Испанцы очень мощно начали сезон и в первом же матче обыграли москвичей дома. В той игре, правда, не было центрового Николы Милутинова, который к концу 2020 набрал такой ход, что абсолютно справедливо получил от Евролиги приз самому ценному игроку месяца. «Барса» же приехала в Россию без своих главных «больших» Николы Миротича и Брэндона Дэвиса, двух лидеров команды по рейтингу эффективности.

Именно поэтому в стартовой пятёрке каталонцев нынче выходит украинец Артём Пустовой. Но даже без двух звёзд состав сине-гранатовых, усиленный летом одним из лучших разыгрывающих Европы Ником Калатесом, всё ещё выглядит сбалансированно. Главному тренеру гостей Шарунасу Ясикявичюсу есть из кого выбирать.

Один из тех, кому литовский коуч доверяет в нападении — экс-защитник «армейцев» Кори Хиггинс. Первые минуты матча Кори не стеснялся атаковать с разных точек, словно давая понять партнёрам, что он хорошо знаком с кольцами «Мегаспорта». Болельщики при этом по-прежнему тепло относятся к американцу, который за день до матча даже заглядывал к партнёрам в раздевалку. Получилось очень тепло.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в «Инстаграме» ПБК ЦСКА.

Активность Хиггинса обуславливалась ещё тем, что Ника Калатеса плотно прикрыли. С первых минут матча на защиту против грека был отправлен Никита Курбанов. Капитан ЦСКА универсален и способен действовать на любой позиции, поэтому мало кто удивился, когда он обокрал плеймейкера в центре площадке и забил сверху. Ещё оставалось играть чуть меньше четырёх минут в первой четверти, но разница в семь очков заставила тренера гостей просить судейский столик о тайм-ауте.

Вся принципиальность улетучилась? Давно ЦСКА так мощно не доминировал над «Жальгирисом» Об интриге советских времён можно только мечтать. Литовцы вообще не лидировали в Москве, а дома минимально вели лишь считанные секунды.

Экспрессивность литовского наставника «Барселоны» известна давно. Собственно, ещё в бытность игроком он вёл себя также эмоционально. Возможно, именно поэтому общение с командой в перерывах получается у него таким действенным. Сразу после минутного разговора Алекс Абринес разродился двумя дальними попаданиями, но к счастью для хозяев Торнике Шенгелия ответил своей «трёхой». Вдобавок ко всему очень эффективно действовал Милутинов, забив все четыре своих средник попытки.

«Армейцы» старались максимально давить на соперника габаритами. И такая тактика давала свои плоды. Уже во второй четверти Джоэл Боломбой после передачи Яниса Стрелниекса выловил мяч над кольцом и вколотил сверху, не заметив сопротивления 218-сантиметрового Пустового. Лучший момент матча. Без вариантов.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в «Твиттере» Turkish Airlines Euroleague.

Сразу после данка Боломбоя в быстром отрыве сверху забил Семён Антонов. Пусть не так эффектно, как его партнёр секундами ранее, но зато разница достигла двузначного значения «+11».

ЦСКА выигрывал подбор. Очень грамотно распоряжался мячом в нападении. Достойно выглядел в защите, не давая сопернику забивать лёгкие мячи. Но именно после самой крупной разницы началось движение вниз. Сначала гости очень быстро смогли организовать рывок, который через пару минут привёл к тому, что на табло горели цифры 40:40. На большой перерыв «Барса» ушла с минимальным преимуществом в счёте, но надежда хозяев была на магию Майка Джеймса, попавшего свой первый дальний бросок во второй половине второй четверти. А это всегда хороший знак.

ЦСКА творит историю, «Зенит» — ровня «Реалу» и «Барсе»: итоги первого круга Евролиги Два российских клуба должны выйти в плей-офф. Вполне возможно, даже с преимуществом домашней площадки.

Вторая половина только началась, а Джеймс уже лежал на паркете, хмурясь от боли. Американский защитник очень неудачно столкнулся коленями с Роналдсом Шмитсом. Следом по голове от Калатеса получил Милутинов. Итудис пытался узнать у арбитров почему в ситуации с Курбановым, когда он невинно фолит в центре площадки, тому дают неспортивный фол, а после ударов его парней никто из судей даже не думает идти и «смотреть кино». Но греческого коуча «армейцев» не услышали. Вдобавок ко всему разыгрался Адам Ханга. Именно после его попадания через длиннющие руки Боломбоя разница в счёте достигла 9 очков в пользу «Барсы». К тому моменту счёт в четверти был 11:3 не в пользу москвичей.

Джеймс, попросивший было замену из-за боли в колени, вернулся в игру, но заметно прихрамывал. ЦСКА никак не мог найти верную дорогу к кольцу соперника. Дальнобойная артиллерия не работала категорически. Увеличиваться разнице не позволяли только подборы. Их красно-синие собирали пачками, но переводили в набранные очки уж по очень низкому курсу.

Хиллиард старался компенсировать свои промахи из-за дуги проходами. Его агрессия принесла 9 подборов и несколько тяжелейших попаданий в проходах. Но 0/6 из-за дуги, вместе с 1/6 от Майка Джеймса не позволили организовать рывок. Который, к слову, удался Нику Калатесу. Именно греческий плеймейкер забросил две «бомбы» в четвёртой четверти, проставив точку в вопросе о победителе.

«Зенит» сломил лучшую команду прошлого сезона. Но «Барселона» не пощадила ЦСКА Сине-бело-голубые в этом сезоне будут очень хороши, да и «армейцы» ещё разгонятся. Российские клубы стартовали в Евролиге.

ЦСКА проигрывает 75:88, реализовав всего 4 дальних броска за матч из 21 попытки. Двузначное поражение от «Барселоны» без Миротича и Дэвиса представлялось с трудом. Не говоря уже про двузначный разрыв в счёте. Но несмотря на поражение клуб из России по-прежнему остаётся лидером турнирной таблицы Евролиги. Следующий матч они снова проведут дома. На этот раз против набравшего ход «Фенербахче». Турки выиграли пять матчей подряд и в столицу России приедут за реваншем. Первую встречу они проиграли дома в овертайме. Степень повреждения Майка Джеймса пока не ясна. «Армейцы» также очень ждут возвращения Дэниэла Хэкетта и Уилла Клайберна.