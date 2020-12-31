ЦСКА творит историю, «Зенит» — ровня «Реалу» и «Барсе»: итоги первого круга Евролиги

В регулярном чемпионате Евролиги завершился 17-й тур. Иными словами, подошёл к концу первый круг. Самое время подвести итоги половины сезона сильнейшего турнира Старого Света.

ЦСКА — абсолютный лидер

ЦСКА закрыл первый круг победой над «Миланом» (91:87 ОТ). Пришлось изрядно понервничать. «Армейцы» могли решать все вопросы в основное время, но в итоге чудом спаслись. ЦСКА заходил лидером в клатч. При счёте 80:79 Майк Джеймс умышленно смазал штрафной бросок, чтобы у «Милана» не было времени на ответ даже в случае выигранного подбора (на табло оставалось примерно две секунды до сирены). Проблема в том, что Майк бросил мяч в щит, а не просто навесом умышленно ударил в дужку. Владение перешло к итальянцам, а время на секундомере не иссякло. Главный тренер «Милана» Этторе Мессина взял тайм-аут, после которого команда сумела провести осмысленную атаку. ЦСКА пришлось фолить на Кайле Хайнсе. Бывший капитан «армейцев» простил — забил один из двух штрафных, что позволило подопечным Димитриса Итудиса избежать поражения (которое вообще было бы крайне нелогичным). Уже в овертайме ЦСКА доказал своё превосходство и спокойно довёл дело до победы.

ЦСКА круче звёздной «Барселоны». «Армейцы» собрали абсолютно лучшую команду Европы «Реал» откровенно не вывозит, турки посыпались. А московский клуб идеально укомплектовал состав на сезон.

Первый круг для ЦСКА завершился серией исторических рекордов. Во-первых, «армейцы» выиграли 12 матчей подряд в регулярном чемпионате — самая продолжительная выигрышная серия в истории клуба в Евролге. Это не предел для команды Итудиса. Рекорд за всю историю Евролиги по победам подряд принадлежит мадридскому «Реалу» (13). Покорить его можно 7 января в выездном матче с «Басконией», а побить 13 января дома с «Жальгирисом». Соперники не самые сильные, хотя в любом случае недооценивать их не стоит.



ЦСКА собрал 60 подборов в матче с «Миланом», что является новым рекордом в истории франшизы в Евролиге и вторым лучшим в истории турнира (больше только у польской «Арки» с «Монтепаски» в 2012 году — 62). Прежний рекорд ЦСКА составлял 55 подборов в матче с «Панатинаикосом» в «Финале четырёх» сезона-2004/2005. Кроме того, «армейцы» собрали 30 подборов в нападении. Это новый исторический рекорд Евролиги. Команда Димитриса Итудиса превзошла сербский «Партизан» и испанскую «Уникаху», которые собирали 25 подборов под чужим щитом в 2010 и 2014 годах соответственно.



Центровой ЦСКА Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 17 очков и 19 подборов в игре с «Миланом». Милутинов собрал 16 подборов в нападении, что является абсолютным рекордом в истории Евролиги. Милутинов заметно превзошёл предыдущих рекордсменов Трэвиса Уотсона («Фортитудо», 2006 год), Грегора Фучку («Барселона», 2005 год) и Квадре Лоллиса («Фенербахче», 2001 год), которые собирали по 11 подборов в нападении каждый.



В целом уровень доминирования ЦСКА в последние пару месяцев достиг каких-то немыслимых высот. Целый ряд соперников были разобраны тотально. «Армейцы» не позволяли оппонентам ни разу вырываться вперёд в счёте за всю игру, что в баскетболе случается крайне редко. Даже на первых минутах, когда андердоги часто могут огрызаться в играх с фаворитами. Превосходство от начала и до конца встречи — новый тренд «армейцев». «Панатинаикос», «Баскония», «Жальгирис», «Химки», АСВЕЛ, «Анадолу Эфес» — те, кто ни разу не опережали «армейцев». «Зенит» делал это только однажды — лидировал «+1» на старте первой четверти. Деморализующие данные для соперников «армейцев».

«Зенит» сломил лучшую команду прошлого сезона. Но «Барселона» не пощадила ЦСКА Сине-бело-голубые в этом сезоне будут очень хороши, да и «армейцы» ещё разгонятся. Российские клубы стартовали в Евролиге.

ЦСКА с балансом 14-3 уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая «Реал» (12-5), «Барселону» (11-6), «Баварию» (11-6) и «Зенит» (10-5). Уже как-то позабылось о том, что «армейцы» начали чемпионат с двузначного проигрыша «Барселоне» на выезде, а вскоре последовали поражения от аутсайдеров «Альбы» и «Црвены Звезды», Итудиса критиковали за то, что он не может качественно использовать звёздных «больших» Торнике Шенгелию и Николу Милутинова, а Майку Джеймсу якобы позволяет делать слишком многое на площадке.



Пришло несколько недель после осечек с «Црвеной Звездой» и «Альбой». Итудис вписал в «армейскую» систему Милутинова, который сейчас лучший подбирающий Евролиги (8,8 подбора). Шенгелия тоже в целом надёжен. Джеймс — лучший скорер Евролиги (20,6 очка) и второй по эффективности (21,4 очка) после тяжёлого форварда «Барселоны» Николы Миротича (23,7 балла). В какой-то момент между Джеймсом и Итудисом возникли небольшие разногласия. Майк пропустил матч с «Басконией», после чего решил все вопросы с тренером и вывел свою игру на феноменальный уровень. 51 балл эффективности в игре с «Химками», 8 последних очков команды в матче с «Жальгирисом» (87:78), перформансы с результативностью 20+ и даже 30+ очков, дабл-даблы с передачами, невероятный победный трёхочковый бросок в мате с «Реалом».

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В общем, ЦСКА в первом круге заслужил огромную похвалу. Сделан уверенный шаг к победе в регулярном чемпионате. Расслабляться заранее не стоит. Все самые важные матчи впереди, а именно в «Финале четырёх» в мае.

«Зенит» — главная сенсация турнира

«Зенит» приятно удивил. Вероятно, больше, чем любой другой участник турнира. В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербура находился на дне турнирной таблицы. Главного тренера Жоана Плазу по ходу сезона сменил его соотечественник-испанец Хавьер Паскуаль. Пандемия коронавируса помешала Паскуалю подправить положение «Зенита» в сезоне-2019/2020. Зато плоды его работы видны в нынешнем чемпионате. «Зенит» серьёзно обновил состав. Артурас Гудайтис, Кевин Пангос, Алекс Пойтресс, Билли Бэрон, Кей Си Риверс, Денис Захаров, Виталий Фридзон — новые лица в команде. Из прошлогодних лидеров остались только Остин Холлинз, Уилл Томас и Матеуш Понитка (новый капитан), а также российские баскетболисты Андрей Зубков, Дмитрий Хвостов, Антон Пушков и Владислав Трушкин.

Из всего перечня упомянутых игроков ни один не является звездой, и уж тем более суперзвездой Евролиги с богатым опытом выступления в «Финале четырёх» или попадания в символические сборные сезона. Ключевая личность в «Зените» — главный тренер. Паскуаль выиграл Евролигу с «Барселоной» в 2010 году в 37 лет, став самым молодым тренером-триумфатором в истории (с тех пор как турнир ушёл из-под эгиды ФИБА в начале XXI века). По победам в Евролиге Паскуаль уступает только опытнейшим мэтрам Желько Обрадовичу и Этторе Мессине. Отметку в 200 побед в Евролиге преодолевали только они, а также буквально неделю назад к ним присоединился главный тренер «Реала» Пабло Ласо.

Жесты доброй воли «Барселоне» не помогли. «Зенит» умело разобрал суперзвёздных «блауграна» Численные изменения в составе принесли плоды. Сине-бело-голубые уже не безнадёжный аутсайдер Евролиги.

Паскуаль поставил «Зениту» чёткий рисунок игры. Жёсткая защита, каждый в команде чётко знает свою роль и выполняет установки. «Зенит» стал командой с характером. Особенно ярко это проявляется на выезде — лучший в турнире баланс (7-2, у ЦСКА такой же результат, но две победы добыты в овертаймах). И это при том, что «Зенит» на старте чемпионата подкосила массовая вспышка коронавируса, из-за которой команда почти месяц находилась на карантине.

Конечно, мог «Зенит» рассчитывать на большее в домашних матчах с «Олимпиакосом», «Химками» и «Фенербахче», но итоговый результат 10-5 всё равно заслуживает высочайшей оценки. «Зенит» ничем не хуже «Реала» (те же 5 поражений за первый круг) и «Барселоны» (6 поражений). Команда Паскуаля – ровня испанским грандам. Более того, сине-бело-голубые переиграли «Барсу» в личной встрече и потерпели на один проигрыш меньше. Из-за коронавируса «Зенит» не смог провести матчи с «Миланом» и «Панатинаикосом». Эти игры пройдут в феврале, что даёт команде Паскуаля шанс ещё больше упрочить позиции в таблице. Команда уже сделала весомейшую заявку на попадание в плей-офф, причём с реальными шансами получить преимущество домашней площадки. Кардинальное преображение в лучшую сторону всего за год.

«Химки» на последнем месте

Баланс «Химок» в таблице — 2-15. Конечно, ожидалось увидеть намного более качественный результат. Может быть, первая половина 2021 года станет более удачной, и команда как минимум поднимется на несколько позиций в турнирной таблице к концу чемпионата.

«Реал» меркнет на фоне ЦСКА, да и «Барселона» не такая уж крутая «Химки» очень сильны, а «Зенит» способен приятно удивить. Расклад сил на сезон Евролиги — 2020/2021.

Другие клубы

«Зенит» — главный, но не единственный приятный сюрприз. Пребывание в зоне плей-офф «Баварии» (11-6) и «Жальгириса» (10-7) тоже вызывает огромное удивление. Главный тренер Андреа Тринкьери практически моментально создал мощную команду в Мюнхене. И ведь не скажешь, что «Бавария» провела громкую трансфертную кампанию. Лидерами команды стали напружившийся в НБА и ничем не запомнившийся в «Олимпиакосе» Уэйд Болдуин, старожил команды Владимир Лучич, а также известный своим темпераментным нравом экс-центровой «Зенита» Джален Рейнольдс. Лучич (19,8 балла) — один из лидеров Евролиги по эффективности, уступая только Николе Миротичу, Майку Джеймсу и деля 3-4 место с защитником «Химок» Алексеем Шведом. Болдуин — MVP последнего тура первого круга. Американец набрал 29 очков и 42 балла эффективности в игре с «Барселоной» (90:77), когда «Бавария» в очередной раз показала свою мощь.

«Жальгирис» летом отпустил главного тренера Шарунаса Ясикявичюса и ещё больше урезал и без того мизерный бюджет (литовцы традиционно входят в топ-3 самых бедных клубов Европы). Состоялся очередной отток лидеров (Зак Лэдей, Джок Лэндэйл, Эдгарас Улановас, Кей Си Риверс). На пост лавного тренера заступил тренер-дебютант Евролиги Мартин Шиллер, который ранее работал в G-Лиге НБА. Одним из главных приобретений стал форвард сборной Аргентины Патрисио Гарино, но он сразу же надолго вылетел из строя из-за травмы мениска и сыграет только в 2021 году (возможно, уже этой зимой, но точно неизвестно). Также «Жальгирис» подобрал «сбитого лётчика» Жоффри Ловерня, который после провала в НБА не показывал ничего внятного и в «Фенербахче».

Игру «Жальгириса» теперь определяют оставшиеся в команде с прошлого сезона Марюс Григонис (стал MVP октября в Евролиге), Лукас Лекавичюс, Томас Уолкап и Найджел Хэйс. Ловернь тоже не так уж плох, постепенно восходит звезда 20-летнего защитника Рокаса Йокубайтиса, который через год планирует отправиться в НБА. У «Жальгирса» есть резерв для улучшения после восстановления Гарино и ещё одного травмированного новичка Стива Вастурии. Литовцев все ожидали увидеть на дне, а они снова претендуют на выход в плей-офф. Уход Ясикявичюса к катастрофе не привёл. Вероятно, потому что «Жальгирис» стал системной организацией с победной культурой. Литовцы научились делать результат при минимуме ресурсов. Заслуживает уважения.

Также стоит отметить мадридский «Реал», который стал чуть ли не главным преследователем ЦСКА и доставил «армейцам» больше всего проблем на протяжении их рекордной победной серии. Уход разыгрывающего Факундо Кампаццо в НБА посреди сезона и вылет на год из-за разрыва крестообразных связок Энтони Рэндольфа не подкосил «сливочных». Какое-то время грезил мечтами уехать в НБА и Габриэль Дек, но всё-таки никуда из Мадрида не делся. «Реал» не может равноценно заменить ушедших. Шаг вперёд пришлось делать тем, кто числился в ростере.

«Нам будет тебя не хватать, Факундо!» «Реал» расстался с главной суперзвездой «Сливочных» ждут очень непростые времена. Кампаццо решил, что пришла пора покинуть Мадрид и двигаться дальше.

В первую очередь стоит отметить 221-сантиметрового центрового Уолтера Тавареша. Самый высокий игрок Евролиги занимает пятое место в турнире по эффективности (19,0 балла), второе по подборам (7,8) и лидирует по блок-шотам (1,9). Неувядающие ветераны Джейси Кэрролл (37 лет) и Руди Фернандес (35 лет) всё ещё очень ценны, также немного пришёл в себя после разрыва крестов трехлетней давности Серхио Льюль. Надёжно начали действовать Трэй Томпкинс и Николас Лапровиттола, стремительно прогрессирует 18-летний центровой Усман Гаруба. В общем тот факт, что у «Реала» всего пять поражений (почти все в начале чемпионата) после первого круга можно занести в актив Ласо и всей организации в целом.

Из разочарований следует выделить «Анадолу Эфес» (8-9) и «Маккаби» (7-10), которые пребывают за пределами зоны плей-офф после борьбы за преимущество домашней площадки в постсезоне в кампании-2019/2020. Лидер прошлой регулярки «Эфес» сдал из-за Шейна Ларкина. Самый доминирующий игрок прошлого сезона почти всегда проваливается и, по сути, только один раз напомнил себя былого в недавнем матче с «Барселоной» (37 баллов полезности и звание MVP тура). Нет уверенной игры Ларкина — нет побед команды Эргина Атамана. Василие Мицич как «тащер» оказался непригодным, не говоря уже об остальных. В «Маккаби» наблюдается явный застой. Вероятно, причину стоит искать в главном тренере Яннисе Сферопулосе. К его защитной системе уже приспособились все соперники. Также сдал лучший скорер команды Скотти Уилбекин, а пришедшие из НБА Анте Жижич и Драган Бендер ничего толкового не показывают. Чемпион Евролиги-2019 в составе ЦСКА Отелло Хантер всё ещё надёжен, но на одном возрастном «большом» далеко не уедешь.

От «Фенербахче» (7-10) никто больших свершений не ждал после урезания бюджета примерно в два раза, оттока ряда звёзд и уходя главного тренера Жалько Обрадовича. Тем не менее, в команде остались два недавних MVP Евролиги Ян Веселы и Нандо Де Коло. Есть ролевики с богатым опытом Евролиги Бобби Диксон, Эдгарас Улановас, Мелих Махмутоглу, Данило Бартель. Игор Кокошков — не Желько Обрадович, но тоже очень достойны тренер с двумя десятками лет опыта в НБА и победой на Евробаскете-2017 во главе сборной Словении в резюме. Казалось, что турки вполне способны бороться за места в диапазоне 6-8 в таблице. Пока этого не происходит.

«Барселона» (11-6) вроде бы и входит в группу лидеров, но приемлемым результат не назовёшь. Команда Шарунаса Ясикявичюса считается главным фаворитом сезона наряду с ЦСКА. Ростеры «армейцев» и каталонцев на бумаге самые талантливые в Европе. Пока «Барселону» тащит Никола Миротич (23,7 балла полезности —лучший результат в Евролиге). Даже с Николой на паркете в последнее время «Барса» часто оступалась с андердогами («Маккаби», АСВЕЛ, «Олимпиакос»), а без него совсем блекло выглядела в матче 17-го тура с «Баварией» (77:90). Ник Калатес в прошлом сезоне ста лучшим плеймейкером Евролиги в составе «Панатинаикоса» (9,0 передачи). Сейчас он отдаёт 7,2 ассиста, что тоже неплохо (лучше только у Алексея Шведа — 8,4). но при этом практически бесполезен как скорер (7,9 очка), Дальний бросок в арсенале Калатеса так и не появился (29,5% точности). Вспомогательные опции Миротича тоже разочаровывают. Кори Хиггинс, Брэндон Дэвис, Алекс Абринес, Кайл Курич слишком нестабильны.

Кроме того, недавно «Барса» выставила себя в неприятном свете, бросив на выезде в Стамбуле разыгрывающего Томаса Эртеля. Француза просто не пустили в самолёт. за переговоры о переходе в «Реал». Сейчас стороны ищут приемлемый вариант расставания. Не исключено, что дело дойдёт до суда. Интересно, что игроки «Барселоны» поддержали Эртеля в сложившейся ситуации — наперекор позиции Ясикявичюса и генерального менеджера Начо Родригеса. Падение «блауграны» во втором круге рискует продолжиться с таким микроклиматом в коллективе. Хотя всё равно «Барса» остаётся одним из главных фаворитов Евролиги. Чистый талант игроков в составе никуда не делся. Возможно, к концу сезона удастся решить все внутренне разногласия и выйти на пик формы.

Неисправимо беспорядочная организация. «Барселона» попала в новый громкий скандал В каталонском клубе решили, что можно спокойно попирать все нормы приличия в отношении игроков.

«Валенсия» (10-7) и «Милан» (9-7) занимают 7-8 места в таблице и замыкают зону плей-офф. Примерно тот результат, который ожидался от команд Жауме Понсарнау и Этторе Мессины. «Баскония» (8-8), «Олимпиакос» (8-8) находятся на подступах к топ-8. В целом тоже всё довольно предсказуемо, как и находящиеся в нижней части турнирной таблицы «Альба» (6-10), «Црвена Звезда» (6-11), урезавший бюджет «Панатинаикос» (5-11) и АСВЕЛ (5-11).

Почти все матчи первого круга Евролиги прошли при пустых трибунах, но турнир от этого менее интересным не стал. Сейчас уже можно смело предположить, что два российский клуба должны выходить в плей-офф. ЦСКА привычно получит преимущество домашней площадки. Не исключено, что сделает это и сенсационный «Зенит». Вероятность малая, но реальная. В 2016 году Россия впервые была представлена в «Финале четырёх» двумя клубами (ЦСКА и «Локомотив-Кубань»). «Зенит» ещё очень рано записывать в претенденты на попадание в четвёрку сильнейших. Однако сценарий точно не из области фантастики. Команда Паскуаля уже приучила к сенсациям в своём исполнении. Ждём множества интересных событий во второй половине сезона.