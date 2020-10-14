ЦСКА геройски вырвал победу в Стамбуле. Два MVP Евролиги «Фенербахче» не помогли

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис обычно любит повторять фразу о том, что баскетбольный сезон — это марафон, в котором значение конкретного матча должно рассматриваться только в контексте его влияния на общие моменты. Всё сводится к главному — двум матчам «Финала четырёх», определяющим успешность сезона.



Но сейчас Итудис думает о другом. Его даже в меньшей степени волнует предстоящая выездная игра с принципиальнейшим «Фенербахче». Виной тому коронавирус, который продолжает оставаться в топе информационной повестки во всём мире.

«Становится хуже и хуже». Итудис высказался о ситуации в Евролиге

И тренера «армейцев» точно не заподозришь в том, что он сгущает краски. После первого выезда в Барселону команда лишилась нескольких игроков. После «Автодора» в лазарет к Николе Милутинову, Семёну Антонову и Янису Стрелниексу добавился Андрей Лопатин. И это ещё обошлось с Йоханнесом Фогтманном, неудачно упавшим в одном из эпизодов. В противном случае играть пришлось бы с двумя «большими» — Торнике Шенгелия и Джоэлом Боломбоем.

Но даже с Фогтманном преимущество в размерах было у турецкой команды, претерпевшей большие изменения летом, но по-прежнему сохранившей костях и французских экс-армейцев Нандо Де Коло и Лео Вестермана. В целом состав «Фенербахче» не такой уж слабый даже после сокращения бюджета в два раза. Де Коло (2016) и Ян Веселы (2019) – недавние MVP Евролиги. Лоренцо Браун в сезоне-2018/2019 играл в НБА за «Торонто Рэпторс», а затем ярко проявил себя в «Црвене Звезде». Эдгарас Улановас, Данило Бартель и Бобби Диксон – не самые плохие ролевики с приличным опытом на уровне Евролиги. Руководит процессом квалифицированный главный тренер Игор Кокошков, пару десятков лет трудившийся в НБА и приведший сборную Словении к сенсационной победе на Евробаскете-2017. Достойная замена ушедшего летом 9-кратного чемпиона Евролиги Желько Обрадовича.



Конечно, особого подтекста матчу придавало противостояние Де Коло и ЦСКА. Нандо появился в стартовой пятёрке, а до вбрасывания подбежал к скамейке ЦСКА, чтобы поприветствовать партнёров и тренера, с которыми побеждал в Евролиге.

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Кроме того, Де Коло перед матчем с бывшей командой написал на кроссовке имя Рома в память доктора московской команды Романа Абжелилова, которого не стало в мае нынешнего года.



Отсутствие зрителей сказалось на обеих командах, которые сделали основной упор на игру в защите. 22 очка на двоих за первые 10 минут игрового времени — это точно одни из лучших команд континента?



Зато даже в столь нерезультативной игре стало понятно, что Фогтманн готов приносить пользу и повреждение не сильно сказывается. Шенгелия очень здорово справлялся против Яна Веселы, а Никита Курбанов в очередной раз подтвердил свою защитную квалификацию, отзащищавшись за пару атак против трёх разных оппонентов.



Во второй четверти хозяева начали поддавливать ментально. Оказалось, что в пустом зале на трибунах всё-таки можно сосчитать три-четыре десятка людей, живо реагирующих на происходящие события. Но главной проблемой ЦСКА была низкая реализация бросков из-за дуги.

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Всё изменилось за 2:44 до конца первой половины. Уилл Клайберн долго запрягал, искал себя в атаке, казался медленным. Самый ценный игрок «Финала четырёх-2019» наконец попал из-за дуги. Потом сразу ещё. Следом также издали добавил Дэниэл Хэкетт, а завершил приятный двухминутный отрезок тот же Клайберн, перехвативший мяч и забивший с фолом.



Де Коло напомнил всем во второй половине, что его звёздный статус никуда не делся. Француз в фирменном стиле накручивал на себя защитников, грамотно использовал пик-н-роллы и уверенно «стрелял» со средней и издали. В результате уже в середине заключительной четверти Нандо разменял «двадцадку», но счёт на табло всё ещё был равным.



На концовку Итудис отрядил Клайберна на защиту Де Коло. В защите все остальные должны были меняться. За минуту до конца на табло горели 66:65 в пользу ЦСКА и француз получил второй технический фол за симуляцию, досрочно завершив столь принципиальный для себя матч.



В итоге всё должен был решить один бросок, который вроде бы и сделал «Фенербахче» руками Яна Веселы. Правда, после неоднозначного контакта с капитаном ЦСКА Никитой Курбановым, но арбитры этот момент оставили без внимания.



Армейцев за уши затащил в овертайм Клайберн, получивший передачу от Джеймса в последней атаке. Форвард даже успел сделать удар и отпрыгнуть от соперника в сторону. До этого завершение нескольких атак брал на себя Майк Джеймс, но все они были прочитаны защитой жёлто-синих. Уилл пропустил около года после травмы крестообразных связок, но теперь готов блистать на паркете. Особых последствий после повреждения не видно, и это американец только начинает разгоняться.

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Овертайм стал абсолютно логичным продолжением той битвы, которая разворачивалась 40 минут игрового времени. И снова главным героем стал Уилл Клайберн, решившийся на силовой проход при «-2». На подстраховку вылетел здоровенный Веселы и готов был накрыть бросок, но в итоге чех нарушил правила и получил «2+1». Это попадание и стало решающим — 78:77. ЦСКА вырывает важную победу победу в матче-триллере в Стамбуле у принципиального соперника.