Блеск вундеркинда быстро погас. Ламело не станет спасителем франшизы Майкла Джордана?

Ламело Болл громко зашёл в НБА. Его выбрали под высоким третьим номером драфта, а тот факт, что его командой стал довольно посредственный и безамбициозный «Шарлотт Хорнетс», играл как раз за молодого баскетболиста. В команде, которой владеет легендарный Майкл Джордан, казалось, у потенциально звёздного новичка не должно было быть проблем. Напротив, много свободы и доверия от тренерского штаба.

Но что-то пошло не так, когда игровое время начало заметно снижаться. И каково было удивление, когда главный тренер «шершней» Джеймс Боррего прямо и без прикрас заявил следующее:

«Если ты теряешь мяч пять раз за 16 минут, это мне не подходит. Если ты так играешь в нападении, то тебе лучше проявлять себя в обороне. У него был отрезок, когда он играл очень хорошо. Нам нужно снова найти эту игру. Он должен прибавить. Он вовлечён и хочет становиться лучше. Он способен с этим справиться».

18-летний мальчишка покупает команду и ждёт контракт на $ 100 млн. Как Ламело шёл к успеху Тот случай, когда хайп оправдан. Младший из братьев Боллов не просто распиаренный персонаж, но и отличный игрок.

Понятно, что реакция одиозного Лавара Болла не заставила себя ждать. Отец баскетболиста сразу же пригрозил уходом Ламело в «Лейкерс» и объединением с братьями Лонзо и Лианджело. Скандальный Лавар в типичном для себя стиле заявил, что его сыновья даже круче, чем новообразованное «большое трио» «Бруклин Нетс».

«Ламело не нравится его роль в «Хорнетс», но он этого не покажет. Я всю жизнь готовил своих парней к тому, чтобы быть лучшими и быть игроками стартовой пятёрки. Мои парни не ролевые игроки. Они суперзвёзды. Позвольте им делать то, что они умеют. Когда их контракты истекут, когда весь этот спектакль с Леброном Джеймсом в «Лейкерс» закончится, где гарантия, что мои парни, которые на тот момент будут на пике, не скажут: «Знаете что? А давайте все перейдём в «Лейкерс».

Кто сможет отказаться от моих парней? Когда Энтони Дэвис и Леброн уйдут, им нужна будет шумиха, и они захотят победить. И тогда мои парни скажут: «Мы возвращаемся в Лос-Анджелес». «Большое трио», состоящее из Ламело, Лонзо и Лианджело, было бы лучше, чем «большое трио» «Бруклина», состоящее из Кевина Дюранта, Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга», — парировал отец, вставая на защиту своего сына.

Понятно, что тренер хотел мотивировать и отрезвить своего защитника, но по большому счёту тот вряд ли был достоин настолько публичного разноса. Первогодка только осваивается в лиге, показывая статистическую линейку 12 очков + 6 подборов + 6 передач. Да, он делает в среднем за игру 2,3 потери, но ведь не ошибается тот, кто ничего не делает.

Поэтому после столь публичной критики очень любопытно было посмотреть на реакцию игрока и его действия в матче против «Орландо Мэджик». Прямой конкурент «Шарлотт» по дивизиону несмотря лишь на одну победу в последних восьми играх, в таблице занимал место выше. Удивительно, но «волшебники» перед очной встречей занимали 29-е место по среднему количеству результативных передач за одну игру, в то время как их оппоненты шли на первом месте. Отсутствие россыпи звёзд заставляет «Хорнетс» играть командно.

Майкл Джордан нажил себе новую проблему. Ламело исторически провально дебютировал в НБА Парень, который должен был тащить команду, оказался совершенно бесполезным на площадке. «Шарлотт» впору серьёзно забеспокоиться.

Болл привычно вышел на паркет со скамейки, и поначалу даже казалось, что защитник осторожничает. Но уже в начале второй двенадцатиминутки Ламело получил мяч на трёхочковой дугеи и резким движением отправил мяч в руки партнёра под кольцо — есть результативная передача! Однако сразу после этого Болл проиграл борьбу за подбор на своём щите, после чего был мгновенно отправлен на скамейку. Возможно, это было совпадение, поскольку Боррего решил играть против «Орландо» подвижную зону с элементами прессинга и ротация была жизненно необходима.

Лидерство хозяев как раз обусловливалось слабой организацией игры в защите «Шарлотт». «Волшебникам» за счёт быстрого движения мяча регулярно удавалось находить свободного игрока, а высокий процент реализации дальних бросков позволил им ещё до большого перерыва повести в счёте с двузначной разницей.

Свой очередной шанс Ламело получил за 7.20 до конца первой половины. На этот раз он уже не стал скромничать, старался брать инициативу в свои руки. Именно за счёт индивидуальных действий Болл забил в проходе, воспользовавшись своей скоростью. Ещё через мгновение он выбил мяч у здоровенного Николы Вучевича, отбежал на трёхочковую дугу и забил, чем привёл в гнев наставника «Орландо» Стива Клиффорда, который не только был вынужден взять тайм-аут, но ещё параллельно наорал на арбитра схлопотал технический фол.

Серия удачных действий откровенно расслабило Болла. Часто он начал излишне рисковать, что привело сразу к серии потерь, про которые как раз говорил тренер до матча и за что критиковал своего разыгрывающего. Желание сыграть быстро понятно, тем более когда партнёры типа Терри Розира попадают себе мячом в ногу и не забивают открытые броски.

После большого перерыва игра Ламело не стала другой. Он помогал команде на подборе, старался разгонять нападение, но был лёгкой добычей для защиты соперника. Сначала он просто промахнулся в отрыве, бросая с сопротивлением, а после в аналогичной ситуации сыграл настолько бесхитростно, что получил блок-шот, который превратился в пробежку и очередную потерю, ставшей третьей на его счету. Тренер Боррего до какого-то времени держался, позволив даже Боллу продолжить матч после тайм-аута. Но и после него он снова потерял мяч, выйдя в лидеры команды по этому показателю.

Четвёртую четверть гости начали с мощного рывка 14:2. Но большой заслуги Ламело в нём не было. Более того, за семь минут до окончания матча, когда «Шарлотт» сравнял счёт и начал реально претендовать на победу, Болла показательно усадили на скамейку. Такое решение оправдало себя, поскольку форвард «Хорнетс» Гордон Хэйворд смял оборону «волшебников», набрав 39 очков.

Именно Хэйворд стал автором победного броска, реализовав проход под кольцо на последних секундах при счёте 104:104. Мощная заключительная четверть в исполнении гостей принесла им победу 107:104, а Ламело Болл появился на паркете за 0,7 секунды до конца матча. Какой-то даже немного издевательский жест тренера, который продолжает воспитание защитника, который стал одновременно лидером команды по количеству потерь и показателю «плюс-минус». В то время, когда Ламело был на паркете, команда выигрывала отрезок с разницей в 15 очков. Для сравнения, у Хэйворда этот показатель отрицательный — «-3».

Всё-таки Майкл Джордан нашёл настоящую жемчужину. Ламело оформил рекорд века 19-летний парень стал спасением франшизы «Хорнетс». А ведь младший из братьев Боллов только начал приспосабливаться к НБА.

Но это лишь один из малозначимых второстепенных показателей. Пока же приходится констатировать, что блеск 19-летнего вундеркинда быстро погас. Ламело начинал просто замечательно – стал самым молодым игроком в истории с трипл-даблом в активе, выдал ещё несколько ярких выступлений при значимом времени со скамейки. Сейчас же парню резко (и намеренно) урезали минуты. Ламело осел запасе, что не позволяет проявить себя с лучшей стороны. Обычно лотерейным проспектам в неконкурентоспособных командах («Шарлотт» именно к таковым и относится) дают много шансов и минут, несмотря на ошибки. Боррего почему-то этого не делает. Неужели Ламело не станет спасителем франшизы Майкла Джордана? «Хорнетс» настолько в нём разуверились? На эти вопросы предстоит узнать ответ в будущем. Пока же для Ламело сложилась очень тревожная ситуация.