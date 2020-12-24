Майкл Джордан нажил себе новую проблему. Ламело исторически провально дебютировал в НБА

Семья Боллов продолжает наступление на НБА. После того как одного из братьев в 2017 году выбрали на драфте под вторым номером, началась, пожалуй, самая большая информационная атака.

Глава семейства — теперь уже известный всему баскетбольному миру Лавар Болл — комментировал каждый шаг своего сына и изо всех сил пытался дать журналистам то, чего они любят больше всего — яркие заголовки. В какой-то момент папа-Болл настолько оторвался от реальности, что начал вызывать на баскетбольную дуэль самого Майкла Джордана. Но даже это не стало самым раздражающем в его поведении.

Лавар постоянно говорил про других своих сыновей, которые к тому моменту ещё учились в школе. По непонятной причине отец был уверен, что «Лос-Анджелес Лейкерс», выбравшие старшего из братьев, обязательно возьмут и остальных двух. Он всё говорил, говорил и говорил. Надо отдать должное главе семейства Боллов.

Лавар очень чётко чувствовал, когда необходимо было переходить от одной темы к другой. Так он сначала запретил своим сыновьям учиться и играть в колледже. После создал для них отдельную лигу и даже свозил их в Россию!

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Так в нашей стране в 2018-м могли вживую познакомиться с Ламело и Лианджело Боллами. Ну и, конечно, с Лаваром. Который в жизни и при выключенных камерах оказался отличным дядькой. Тогда Боллы фактически вдвоём обыграли дубль ЦСКА, набрав 61 очко на двоих. Стало понятно, что речи отца хоть и казались сумасшедшими, но всё-таки содержали в себе рациональную часть.

Драфт-2020. Невероятно, но младшего Болла выбирают под третьим номером. Болельщики «Шарлотт Хорнетс» хватаются за голову и спрашивают себя: «Неужели Майкл Джордан сошёл с ума и совсем не хочет счастья для них?» Отец Ламело ликует. Вслед за Лонзо второй его сын попадает в топ-3 драфта, а третий подписывает контракт с «Детройт Пистонс», тем самым подтверждая высокопарные заявления отца, что все его дети будут в НБА. И кто там не в это не верил?

Майкл Джордан Фото: Gregory Shamus/Getty Images

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Радость отца быстро сменилась разочарованием. «Детройту» хватило 11 дней, чтобы понять всё о Лианджело Болле. «Пистонс» отчислили игрока, вызвав гнев папы.

«Люди в Детройте классные, у клуба отличные фанаты, но эта франшиза полностью провалилась. Я давал им игрока из топ-15 драфта бесплатно! У него есть качества для игры и известность, чтобы собирать публику. Как вы можете от этого отказываться? Лианджело — очень хороший скорер. Они будут кусать локти», — говорил Лавар Болл журналистам, комментируя отчисление сына.

Но и к младшему из Боллов тоже быстро появились вопросы. Были подозрения, что Ламело слишком «сырой» для НБА. Хотя многим, включая даже Кевина Дюранта казалось, что международный опыт должен помочь его карьере.

«Проведя год в университете, Ламело показал бы всей стране, что он отличный игрок. Очевидно, что это принесло бы ему много денег. Но уехать за границу, стать профессионалом и научиться играть определённо лучше. Он пришёл в лигу более зрелым, чем некоторые его сверстники», – говорил Дюрант в подкасте The ETCs.

В «Хорнетс» Ламело приняли тепло. Главный тренер «Шарлотт» Джеймс Боррего рассказал, что наибольшую помощь и поддержку новичку в команде оказывает конголезский центровой Бисмак Бийомбо.

«Мне нравится, что я вижу связь между ними. Это очень важно для Ламело, его прогресса. Он очень предан делу, требователен к себе. Ему нравится эта связь с товарищами по команде и тренерами. Очевидно, Бисмак — один из парней, которым нравится эта роль. Это прекрасные отношения», — приводит слова Боррего Basket USA.

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Бийомбо также спросили о его взаимоотношениях с Боллом.

«Я могу ему помочь, потому что пришёл в НБА в его возрасте. Он много слушает, задаёт вопросы. Новички очень внимательные. Единственное, что вы можете сделать, это давать им советы в каждой игре. Они также помогают мне совершенствоваться. Это семья, и мы продолжаем расти», — отметил Бисмак.

Ламело в свою очередь поблагодарил Бийомбо за помощь, которую центровой оказывает ему.

«Это действительно удивительно, когда кто-то берёт вас под своё крыло, как старший брат», — сказал третий номер драфта-2020.

Дальше наступила реальная проверка Болла в деле. Результаты получились неоднозначными уже в предсезонке. В первом предсезонном матче Ламело не набрал ни одного очка за 16 минут, но отметился 10 подборами и 4 передачами. Один из его ассистов в последующем матче против «Орландо Мэджик» получился настолько зрелищным, что попал в разные топы предсезонки. Но всё это были товарищеские матчи. Официальный старт своей карьере в НБА младший из Боллов должен был дать 24 декабря (по московскому времени) матчем против «Кливленд Кавальерс».

И старт этот получился… провальным. Казалось бы, соперника для первого матча лучше не придумать. «Кливленд» — один из аутсайдеров лиги. Но даже это не помогло. Выйдя со скамейки запасных, Ламело получил почти 16 минут игрового времени, за которые отметился тремя результативными передачами, тремя потерями и подбором. Все пять бросков с игры были неточными, либо их накрывали, как в случае с последним проходом Ламело. Это случилось в третьей четверти, когда защитник на скорости ворвался в трёхсекундную сезону, но на подстраховку успел Джавэйл Макги.

«Кавальерс» смогли удержать лидерство до конца матча, но дали шанс проявить себя Терри Розиру. Защитник за 37 минут на паркете реализовал 10 из 16 дальних попыток (рекорд по количеству попаданий в первом матче сезона за всю историю НБА), набрав в сумме 42 очка. Именно активность Розира позволила «шершням» зацепиться в концовке, показав хоть какой-то намёк на борьбу. Борьба эта, кстати, проходила без участия Болла, смотревшего к тому моменту за матчем со скамейки запасных.

Получивший контракт на $ 120 млн Гордон Хэйворд в первом матче за «Хорнетс» тоже не разочаровал – 28 очков, 4 подбора и 7 передач. После игры форвард подбодрил провалившегося Болла.

«Я сказал ему просто забыть об этом. Будет много матче, когда он покажет свою игру и выступит очень хорошо. Я сказал ему: «Не беспокойся об этом вообще. Мы все знаем, какой ты игрок». Некоторые дни удачные, некоторые – провальные. Это его первая игра, и, знаете, такие вещи случаются. Я абсолютно уверен в Ламело. Думаю, что он будет отличным игроком в этом сезоне и многие-многие годы в этой лиге. С ним всё будет в порядке», — заявил Хэйворд.

Гордон Хэйворд Фото: Jason Miller/Getty Images

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Дебют Ламело получился исторически провальным. За 15 лет лишь три человека из топ-3 драфта не набирали очков в своих первых матчах. Компания у младшего из Боллов, будем честны, не очень — это Грег Оден (2008 год), Хашим Табит (2009) и Отто Портер (2013). Неудачную игру Ламело немного отодвинула на второй план тяжёлая травма стартового центрового «Хорнетс» Коди Зеллера (перелом руки). На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Шарлотт» Джеймс Боррего предпочитал говорить именно об этом. Однако постоянно на такие удачи глаза не закроешь в случае их повторения.

После такого невразумительного выступления как-то иначе понимаешь твит Дуэйна Уэйда, написавшего почти неделю назад в «Твиттере», что «Ламело — это проблема». Легенда «Майами» не уточнила для кого именно он будет проблемой. Похоже, для владельца «Хорнетс» Майкла Джордана. Его франшиза и так не блистала. На Ламело возлагались большие надежды, но как бы парень не стал крупным бастом вроде вышеупомянутых Табита и Одена. Понятно, что после одного матча не стоит делать глобальных выводов, но от новичка, выбранного под столь высоким пиком, ожидали гораздо большего.