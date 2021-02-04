«Локомотив-Кубань» обидно проиграл в Белграде. Выйти в плей-офф Еврокубка будет сложно

«Локомотив-Кубань» начал топ-16 Еврокубка с поражений от «Левеллуа» и «Тренто». В третьем туре команда Евгения Пашутина дома обыграла «Партизан» (74:67), сохранив реалистичные шансы на плей-офф. Через неделю команды вновь встретились в Белграде.



«Локо» поехал в столицу Сербии уже с подписанным по ходу сезона «большим» Дрю Гордоном, который призван закрыть пробел в передней линии, который образовался после травмы Алана Уильямса. Кроме того, наконец-то может играть ещё один новый игрок команды защитник Найджел Уильямс-Госс.

Шанс на плей-офф сохранён. «Локомотив-Кубань» добыл важнейшую победу над «Партизаном» «Локо» стартовал в топ-16 с двух поражений, оказавшись в сложном положении. Ситуацию удалось исправить.

Во вторник краснодарцы получили не самую плохую новость. Речь о результате матча конкурентов по группе. Итальянский «Тренто» достаточно неожиданно обыграл французский «Леваллуа» (67:57). Вероятно, «Тренто» на подъёме после увольнения главного тренера Николы Бриенцы и назначения Эмануэле Молина на его место.



Этот результат позволил «Локо» рассчитывать на первое место, не обращая внимания на результаты конкурентов. Для этого нужно было «всего лишь» обыграть «Партизан» в Белграде, «Леваллуа» в Париже с разницей «+5» и «Тренто» с любым счётом у себя дома. «Локомотив-Кубань» с добавлением в ротацию Гордона и Уильямс-Госса уже не такой уязвимый, как на старте топ-16, так что в реализацию такого сценария верилось. К сожалению, краснодарцы были остановлены первым соперником на пути — «Партизаном».



Игра в Белграде обещала быть непростой, даже с учётом пустых трибун в связи с пандемией коронавируса. Сербский клуб лишён традиционно мощной поддержки болельщиков, однако в родных стенах всё равно на порядок более опасен, чем на выезде. В первой четверти на площадке развернулась достаточно результативная игра — 24:22 в пользу «Локомотива-Кубань», Гости упрочили преимущество во втором игровом отрезке и ушли на перерыв с двузначным лидерством — 48:35.



«Партизан» сдаваться не собирался. В третьей четверти сербы заметно «засушили» «Локо», позволив набрать всего 8 очков. Сами при этом тоже не феерили в нападении, но разницу на 9 очков сократили. Интрига никуда не делась. +4 (56:52) — достаточно шаткое преимущество «Локо» перед последней десятиминуткой.

«Партизан» уже не совершал мощные рывки, однако не позволял делать этого и гостям. Большую часть четвёртой четверти сохранялась разница 2-6 очков в пользу «Локо». «Партизан» держался в игре преимущественно за счёт Рашона Томаса, настрелявшего 23 очка. Во второй половине четвёртой четверти прорезался дальний бросок у его одноклубников Огнена Джарамаза и Джошуа Перкинса, попадание которого за 32 секунды сделало счёт равным — 69:69. Деморализующий удар для «Локо».



Защитник «Локомотива-Кубань» Уилл Каммингс совершил потерю на ровном месте при вводе мяча. Григорий Мотовилов сфолил на Джарамазе за 17 секунд до конца. «Партизану» хватило обнуления счётчика до 14 секунд для проведения осмысленной атаки, итогом которой оказался результативный лэй-ап Перкинса. Отчаянный трёхочковый Джордана Кроуфорда в последней атаке «Локо» цели не достиг. Итог — 71:69 в пользу «Партизана».



Главный тренер «Партизана» Сашо Филиповски и команда в целом очень эмоционально отреагировали на успех. Ещё бы. Ведь их команда уступала почти 40 минут и лидировала лишь два раза — 10:9 в начале и 71:69 в самой концовке после попадания Перкинса. Обиднейшее поражение «Локо».

«Локомотив-Кубань» дважды проиграл на старте Топ-16. Задача выхода в плей-офф осложнилась Глобальной катастрофы не произошло, однако с победами в Еврокубке больше медлить нельзя.

«Леваллуа» (3-1) — всё ещё лидер группы. «Партизан» (2-2) и «Тренто» (2-2) на втором-третьем местах. «Локомотив-Кубань» (1-3) пока замыкает квартет. Шансы на проход дальше остаются. Важно то, что «Локо» имеет преимущество по личным встречам над «Партизаном». Теперь нужно обыграть в оставшихся матчах «Тренто» дома и «Леваллуа» на выезде. Причём итальянцев необходимо побеждать с разницей как минимум «+13», чтобы получить превосходство по личным встречам и над ними. «Леваллуа» тоже желательно обыграть как минимум «+5».



Кто знает какая закрутка может получиться в этой очень ровной группе. Нельзя исключать, что у всех четырёх команд будет по три победы и тогда на первый план выйдут «лички». Хотя с большей вероятностью у второй и третьей команды будет одинаковой число выигрышей. «Локо» пока не стоит заморачиваться в этой математике. Нужно просто собраться и убедительно обыграть «Тренто» и «Леваллуа». На подготовку будет месяц, поскольку топ-16 Еврокубка уходит на перерыв до начала марта.