«Локомотив-Кубань» дважды проиграл на старте топ-16. Задача выхода в плей-офф осложнилась

Глобальной катастрофы не произошло, однако с победами в Еврокубке больше медлить нельзя.

«Локомотив-Кубань» стартовал в топ-16 Еврокубка с поражения от французского «Леваллуа Метрополитан 92» (79:83). Встреча прошла в напряжённой борьбе с частой сменой лидеров. В конце удачливее были баскетболисты французского клуба, которые сразу же заявили о веских претензиях на первое место в группе.

Во втором туре подопечным Евгения Пашутина предстояло сыграть в гостях с итальянским «Тренто». Начало игры краснодарскому клубу не удалось. В первой четверти «Тренто» обеспечил себе комфортное преимущество — 27:12. Во второй десятиминутке перелома не случилось. Более того, итальянцы увеличили лидерство — 61:39. Очень много проблем защите краснодарского клуба американские легионеры «Тренто» Люк Мэй и Джакори Уильямс.

Вышли в топ-16 со второго места. «Локомотив-Кубань» не сплоховал в матче с «Монако» Краснодарский клуб на мажорной ноте закончил групповой этап. Теперь осталось дождаться соперников на следующей стадии Еврокубка.

«Локо» явно не показал свой уровень до перерыва, из-за чего «Тренто» обеспечил себе солидную фору. Как бы то ни было, шансы на камбэк оставались. После перерыва «железнодорожники» заметно активизировались. Преимущество «Тренто» очень быстро таяло и было практически сведено на нет к концу третьей четверти, которую гости завершили рывком 10-0 и общей победой 32:13. На последний игровой отрезок команды вышли при счёте 74:71 в пользу итальянцев.

Конечно, вряд ли стоило рассчитывать на то, что хозяева вчистую провалят два игровых отрезка кряду. В заключительной четверти на паркете наблюдалась вязкая борьба с резким снижением результативности. «Локо» сокращал разницу до двух очков, однако для итальянцев это нокаутом не стало. Последние пять минут матча лучше провели хозяева, которые одержали итоговую победу — 96:84.

У победителей самым результативным на паркете стал Люк Мэй с 25 очками и 15 подборами. Воспитанник престижного колледжа NCAA Северной Каролины оказался ненужным клубам НБА, но сейчас весьма неплохо начал свою карьеру в Европе. Не исключено, что уже в следующем сезоне универсальный «растягивающий» форвард пойдёт на повышение в более сильный клуб. В составе «Локомотива-Кубань» двузначную результативность покорили Джордан Кроуфорд (20 очков), Миндаугас Кузминскас (12 очков), Мантас Калниетис (11 очков), Уилли Каммингс (13 очков) и Кевин Херви (10 очков).

Стадия топ-16 — тот период сезона, когда особенно тщательно нужно следить за результатами конкурентов. Единоличным лидером квартета E стал «Леваллуа», который после победы в Краснодаре во втором туре дома разобрался с «Партизаном» (79:62). В свою очередь, «Партизан» свёл турнирный баланс к показателю 1-1, в первом туре сербский клуб на родной арене уничтожил «Тренто» (71:43).

Вполне реально дойти до финала. «Локомотив-Кубань» в ожидании решающих баталий Еврокубка Все участники Топ-16 известны. «Локо» уже узнал своих соперников: слишком большой угрозы не наблюдается.

«Локомотив-Кубань» — пока единственная команда группы без побед. Глобальной катастрофы не произошло. Теоретически можно пройти дальше со второго места даже с тремя победами в шести матчах, особенно в такой ровной группе. Хотя, конечно же, есть и немалый риск вылететь. Всё-таки с проходом «Локо» в следующую стадию возникло больше сложностей, чем ожидалось.

Самый верный сценарий для «Локо» — выиграть все оставшиеся четыре игры. Непростая задача, но выполнимая. Два стартовых проигрыша должны стать дополнительным мотивирующим фактором.