«В криминальной сводке видел ребят, с которыми учился. Казалось, что это не с тобой рядом»

Василий Карасёв – один из лучших отечественных баскетболистов 1990-х, легендарный игрок своей эпохи. Разыгрывающий начинал карьеру в питерском «Спартаке», после финансовых проблем в котором перешёл в ЦСКА. В 1996-м кризис ударил уже по «армейцам». Карасёв попробовал силы в сильных европейских клубах «Эфес Пилсене» (Турция) и «Альбе» (Германия), а в 1998-м снова вернулся в ЦСКА.

Карасёв в составе сборной России выиграл три серебряных медали международных турниров (чемпионат мира-1994 и 1998, чемпионат Европы-1993), а также бронзу ЧЕ-1997. К сожалению? вожделенное «золото» получить не удалось, но результат всё равно достойный. Карасёв всегда отличался стабильно качественной игрой, чему доказательством попадание в символические пятёрки «Финала четырёх» Евролиги-1996 и чемпионата мира-1998.



«Чемпионат» завершает цикл статей спецпроекта «Баскетбол России. Начало». Последний материал — интервью Василия Николаевича Карасёва, в котором он рассказал свои воспоминания о сложных во всех смыслах 1990-х.

Василий Карасёв в составе ЦСКА Фото: из личного архива Василия Карасёва

— Какие у вас остались воспоминания о 90-х?

— Самые хорошие. Может, что-то и стирается, но это молодость.



— Неужели негатив тех сложных лет полностью забыт или он не касался вас?

— Думаю, мы просто не замечали негатива. Мы просто жили эту жизнь. Сейчас может где-то задумываешься как всё было, но мы жили интересно. Да, наверное, не так денежно, но даже если сравнивать с другими людьми в стране, то мы жили неплохо.



— «Чемпионат» посвятил отдельную статью легендарному питерскому «Спартаку», школу которого прошли и вы. Считаете уникальным то, что удалось той команде?

— В первую очередь, наверное, не «Спартак», а спортивный интернат номер 62, через который прошли много баскетболистов, которые после попали в «Спартак». Где-то была толика удачи, в чём-то толика работы и везения. В 90-е открылся железный занавес и многие ветераны уехали заграницу. У нас были хорошие шансы показывать себя, играть. Баскетболисту очень важно не сидеть на скамейке, а играть. Нужно набивать шишки, совершать ошибки. Только так вырастают игроки.

Главный тренер «Спартака» Владимир Кондрашин Фото: vk.com/bcspartak

— Кондрашин особенный тренер?

— Особенный. Но в 90-е уже сложно было судить о нём как о Кондрашине, который выигрывал Олимпиаду. Он уже не настолько погружался в тренировочный процесс. Но ведение игр у него было уникальным.



— У каждого игрока своя история, связанная с великим Кондрашиным. Какая у вас?

— История очень много. Самое удивительное, что даже какой-то негатив с его стороны всё равно был в хорошем плане. Он старался подстёгивать им игроков и меня в том числе. Он хотел, чтобы игрок работал больше, становился лучше.



Мы с женой помним историю, когда команда отправлялась в Таллин на игры. Кондрашин вообще был из тех представителей старой школы, которые не допускали женщин даже в автобус команды и считал, что это как на корабле — к неудачи. Но вот меня на вокзал приехала провожать жена. Он сказал ей, что есть свободное место и предложил поехать. А у неё даже не было документов. Пришлось разными путями пробираться через границу. Это показывает, что он мог быть одновременно и жёстким с игроками, но были и какие-то жесты, которые всё это нивелировали.

Русскую команду мечты лишили великой победы. Единственный титул «Спартака» — непризнанный Чемпионат СНГ – отражение «смутной эпохи» 1990-х. В высоких кабинетах одним махом перечеркнули старания целой плеяды талантливейших игроков.

— Правда, что его тайм-ауты не были насыщены эмоциональными речами?

— Он мог вообще ничего не говорить. Он мог сказать так веско и понятно, что народ выходил и играл совершенно по-другому.



— Перестроечные времена лично на вас повлияли?

— Я занимался любимым делом, только поженился. Понятно, что у «Спартака» были проблемы финансовые, и из-за этого команду в итоге пришлось покинуть. Деньги не платили, жена была беременной. Нам нужно было определяться с жилплощадью. Собственно, это один из факторов, почему мы перебрались в ЦСКА.

— Неужели серьёзные ребята не хотели дружить с известными спортсменами и не приезжали на игры?

— Бог миловал. Были какие-то встречи с ребятами из спортивного интерната, которые в то время крышевали гостиницу. В криминальной сводке видел ребят, с которыми учился. Казалось, что это не с тобой рядом. Хорошо, что никуда не влезали. Было чем заняться и чем заработать. Понятно, что не от хорошей жизни ребята туда уходили. Нам где-то повезло, что баскетбол был тогда востребованным видом спорта.

«За этим следила вся страна». Как простой провинциальный клуб угрожал гегемонии ЦСКА «Автодор» в 1990-е сделал практически невозможное. В столицу уезжали все самые лучшие, но в Саратове всегда находились способ выкручиваться.

— Вы говорите, что переезжали в ЦСКА в поисках лучшей жизни. Но ведь в те годы и у «армейцев» были проблемы с финансированием?

— В «Спартаке» квартиру дать не смогли, а в ЦСКА квартиру предложили сразу. Условия были такими: год — машина, три — квартира. Зарплаты были совершенно нормальными и не заоблачными. Получали 500 долларов в месяц. По тем временам это была хорошая зарплата. Конечно, она не соответствовала европейским каким-то стандартам.



Что касается финансовых сложностей, то в сезон, когда мы играли в «Финале четырёх» Евролиги, нам не платили 8 месяцев. Опять же, народ играл. Самое интересное, что не было разговоров в стиле: «Вот мы играть не будем». Да, все переживали, но где-то хватило накоплений. Никто не шиковал, жили обычной жизнью. После «Финала четырёх» нам выплатили эти деньги.



Сейчас месяц не платят и игроки уже говорят, что они не будут тренироваться. Тогда была какая-то ответственность. Играли преимущественно россияне. Реалии не были подключены к деньгам. Цель была выиграть, хорошо сыграть, показать себя, а потом уже деньги.

5 внебрачных детей и работа на русских нефтяников в США. Судьба первого африканца из ЦСКА Джулиус Нвосу получал огромные деньги и не замечал мрачные реалии 1990-х. В России он провёл самый яркий год своей жизни.

— В чём была сила того ЦСКА 90-х?

— ЦСКА собирал лучших. Но если говорить о той команде, в которой я играл, то в первый сезон после того, как нас собрали, мы не вышли даже в групповую стадию Евролиги. В следующем сезоне было то самое отравление (перед матчем с «Олимпиакосом» — прим. «Чемпионата»), а на третий сезон мы играли в «Финале четырёх». Для любой команды нужно время. Важно, что мы играли, а не иностранцы за нас. В «Финале четырёх» мы играли российской командой и стали третьими.



Вот это на данный момент приятно, что всё засело от нас, всё решали мы. Не просто ведь так и сборная играла на приличном уровне и дважды становилась вице-чемпионами мира. Игроки были востребованными и конкурентоспособными. Мы же уехали потом в топовые команды. Для того, чтобы показывать что-то на площадке, нужно играть. Невозможно сидеть в клубе, а потом играть в сборной. Это нереально.

Василий Карасёв в составе сборной России Фото: Marcus Brandt/Getty Images

— Сборная России не боялась ни одну сборную в мире?

— Нам обидно не хватило одного шага, удачи, везения, чтобы стать чемпионами. Мы играли нормально. Но второе место есть второе место (на чемпионатах мира 1994 и 1998 годов – прим. «Чемпионата»). Постоянно мы были наверху и боролись за медали. Это было приятно. Команда у нас была очень сыграна. Получалось, что 8 или 9 человек прошли школу «Спартака», потом ЦСКА. Потому и был результат.



— Каким тренером был Сергей Белов?

— Он был требовательным, но где-то что-то мог дать взамен. Если говорить о его нововведениях, то он сделал первые суточные. За день сборов мы получали 100 долларов суточных. Довольно приличные деньги. Два раза сборы проводили по месяцу в Майами. Причём ездили мы туда с жёнами.



Работали много. Работали тяжело. Месяц в Майами был направлен на «физику». Сергей Александрович много этому внимания уделял. Благодаря этому мы проходили все эти моменты. Что же касается самого баскетбола… Всё равно был костяк, который играл много. Мы чувствовали друг друга. Большой плюс Белова — он давал людям раскрыться. Он лишь направлял их в нужное русло.

Главный тренер сборной России (1994-1998) Сергей Белов Фото: Marcus Brandt/Getty Images

— Получается, что мы были как нынешние сербы: внутри страны нет больших денег, но зато много игроков уезжают в разные топовые команды?

— Сто процентов. Я не скажу, что это какой-то плохой путь. Так играет сейчас Сербия, Литва. Вы посмотрите сейчас: вся Европа заполнена сербами и литовцами. Россиян нигде нет. У нас есть большие деньги, а баскетбол нет. К сожалению. У нас есть иностранный баскетбол топовый, своего нет. Думаю, это проблема большая для сборной. Всё должно быть в меру. Не может быть такого, что у нас нет игроков, тренеров, специалистов. Сейчас в итоге мы зарубаемся с Польшей и Чехией — маленькими странами.

«Память на всю жизнь». Русские бомбардиры доминировали над иностранцами в 1990-е 55 очков Захара Пашутина — вечный рекорд чемпионата. 13 трёхочковым Бирюкова позавидовали бы даже в НБА. Сейчас о таком можно лишь мечтать.

— Андрей Мальцев рассказывал, что за месяц в турецком клубе получал больше, чем была его годовая зарплата в «Спартаке». У вас в «Эфес Пилсене» тоже зарплата была значительно выше?

— Да, там были совершенно другие условия. Я уже играл в ЦСКА с которым выходил в «Финал четырёх», но в Турции всё равно получил в четыре раза больше. Но деньги не всё решают и мы это доказывали. Мы играли в «Финале четырёх», а «Эфес» с бюджетом туда не вышел.

Василий Карасёв в составе «Альбы» Фото: Andreas Rentz/Getty Images

— На Василия Карасёва был спрос в Европе. Вы же перешли из «Эфеса» в «Альбу»?

— Да, я подписал контракт с «Альбой», которую тренировал Светислав Пешич. В Евролиге мы проиграли в 1/8 финала и не пробились в «Финал четырёх». После этого меня пригласили обратно в ЦСКА. Вернуться домой всегда приятно.



— Ваш статус после возвращения поменялся?

— Понятно, что возвращался не на те деньги, которые получал когда-то. Получил нормальный контракт.



— Как настоящая европейская звезда?

— Да. К тому моменту уровень зарплат выровнялся. ЦСКА уже мог платить эти деньги.

«Решили играть и позориться на всю Европу. Хорошо, что не было трансляций на Россию» Отсутствовали даже самые элементарные условия для работы. «Прелести» 1990-х познали на себе все клубы, в том числе «Спартак» и ЦСКА.

Справка «Чемпионата»



Василий Николаевич Карасёв (14 апреля 1971, Ленинград) – советский и российский разыгрывающий. Заслуженный мастер спорта России (1994).



Карьера



• «Спартак» (Санкт-Петербург, 1989–1993)

• ЦСКА (Москва, 1993–1996, 1998–2000)

• «Эфес Пилсен» (Турция, 1996–1997)

• «Альба» (Германия, 1997–1998)

• «Ираклис» (Греция, 2000–2001)

• «Урал-Грейт» Пермь (2001–2002, 2005–2006)

• «Локомотив» (Минеральные Воды, 2002–2003)

• «Химки» (Московская область, 2003–2005)

• «Университет-Югра» (Сургут, 2006–2008)

• «Триумф» (Люберцы, 2008–2009).



Достижения



• Серебряный призёр ЧМ-1994, ЧМ-1998, ЧЕ-1993

• Бронзовый призёр ЧЕ-1997

• Чемпион России (1993–1996), Турции (1997), Германии (1998)

• Бронзовый призёр финала четырех в составе ЦСКА (1996)

• Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.