К Леброну прибудет звезда, а то и не одна. В разгаре дедлайн НБА — это нельзя пропустить!

Андре Драммонд перейдёт в «Лейкерс»? Что насчёт Ламаркуса Олдриджа?

Для начала укажем то, что должно случиться почти со 100% вероятности. «Кливленд Кавальерс» и «Сан-Антонио Спёрс» должны выкупить контракты «больших» Андре Драммонда и Ламаркуса Олдриджа. Попытки обмена игроков успехом не увенчались в течение месяца, хотя «Даллас» вроде как ещё пытается договориться о сделке по Драммонду. Тем не менее выкуп или, иными словами, отчисление Андре и Ламаркуса — то, что должно состояться.

Вопрос в новых клубах «больших», за плечами которых есть солидное резюме с многократным участием в Матчах звёзд. По данным СМИ, «Лос-Анджелес Лейкерс» уверены в подписании Драммонда после выкупа контракта. Реальная третья звезда в пару к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису к плей-офф. При этом тот же «Лос-Анджелес» является реальным претендентом и на Олдриджа, переход которого также станет заметным апгрейдом передней линии. К Леброну наверняка прибудет новая звезда, а может и не одна. Команды Дежймса часто проявляют активность перед дедлайном