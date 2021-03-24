Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Статьи /

Переходы НБА — 2021: дедлайн обменов, онлайн-трансляция

Алексей Фалько
К Леброну прибудет звезда, а то и не одна. В разгаре дедлайн НБА — это нельзя пропустить!
Море громких трансферов в течение суток. Все подробности на «Чемпионате».
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В НБА настало время дедлайна — периода массового заключения обменных сделок. В течение ближайших суток состоится очень много трансферов.

Некоторые ожидаемые события состялись до дедлайна, что в значительной степени удивило. Например, шестикратный участник Матча звёзд тяжёлый форвард Блэйк Гриффин согласовал выкуп контракта с «Детройт Пистонс» и перешёл в «Бруклин Нетс» ещё до завершения перерыва на Матч звёзд. Кроме того, «Хьюстон Рокетс» решил обменять универсального форварда Пи Джей Такера в «Милуоки Бакс» примерно за неделю до завершения трансферной кампании. Гриффин и Такер уже дебютировали в новых клубах. При этом крупные переходы ещё будут, причём много. Следите за всеми событиями в нашей трансляции.

Андре Драммонд перейдёт в «Лейкерс»? Что насчёт Ламаркуса Олдриджа?
Live Алексей Фалько

Андре Драммонд перейдёт в «Лейкерс»? Что насчёт Ламаркуса Олдриджа?

Для начала укажем то, что должно случиться почти со 100% вероятности. «Кливленд Кавальерс» и «Сан-Антонио Спёрс» должны выкупить контракты «больших» Андре Драммонда и Ламаркуса Олдриджа. Попытки обмена игроков успехом не увенчались в течение месяца, хотя «Даллас» вроде как ещё пытается договориться о сделке по Драммонду. Тем не менее выкуп или, иными словами, отчисление Андре и Ламаркуса — то, что должно состояться.

Вопрос в новых клубах «больших», за плечами которых есть солидное резюме с многократным участием в Матчах звёзд. По данным СМИ, «Лос-Анджелес Лейкерс» уверены в подписании Драммонда после выкупа контракта. Реальная третья звезда в пару к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису к плей-офф. При этом тот же «Лос-Анджелес» является реальным претендентом и на Олдриджа, переход которого также станет заметным апгрейдом передней линии. К Леброну наверняка прибудет новая звезда, а может и не одна. Команды Дежймса часто проявляют активность перед дедлайном

Обсудить
18:30 Алексей Фалько

Пока наблюдается относительное затишье, но всё изменится в ближайшие несколько часов или даже минут. Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски уже объявил о проведении стрима по трансферам. Просто так он этого не делал бы. Топ-инсайдер уже наверняка имеет представление, какие ходы проведут клубы. Но поделится информацией чуть позже.

Фото доступно в «Твиттере» Эдриана Войнаровски.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021