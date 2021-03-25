Довели серию до решающего третьего матча. «Локомотив-Кубань» сломил УНИКС

Казанский клуб будет иметь преимущество домашней площадки, но вряд ли этот фактор станет определяющим. Шансы примерно 50 на 50.

Формат плей-офф Еврокубка предполагает максимум три матча, поэтому победивший дважды проходит дальше по турнирной сетке. И одна победа УНИКСом в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» уже была добыта. В первой игре в Казани подопечные Димитриса Прифтиса воспользовались магией собственных колец и накидали 19 трёхочковых, против которых у команды Евгения Пашутина попросту не оказалось противоядия.

«Локо» в первом матче совершил 20 потерь, пропустил много дальних бросков, но самым неожиданным оказалось не это. В столице Татарстана куда-то растворилась связка Миндаугаса Кузминскаса и Мантаса Калниетиса. Литовский дуэт весь сезон был своеобразным двигателем краснодарцев, и именно их энергии не хватало «железнодорожникам» в Казани. При этом разница оказалась достаточно небольшой, что подразумевало высокую вероятность доведения серии до третьей игры.

УНИКС выиграл первую дуэль у «Локо». Серия ещё вернётся в Казань? Оба российских клуба достойно сражались на площадке. Жаль, что сетка плей-офф Еврокубка свела их так рано.

Старт матча получился абсолютно равным. Гости несколько раз поразили кольцо, на что краснодарцы ответили абсолютно симметрично. Первыми по-настоящему включились хозяева, сделавшие это благодаря усилиям Калниетиса. Защитник не только грамотно организовывал, но и результативно завершал атаки. Результатом стал счёт 15:8 и позитивные эмоции у болельщиков.

Казанцы в долгу решили не оставаться. Гости быстро расчехлили дальнобойные оружия, которыми расстреливали соперника в первой игре. Три трёхочковых подряд, рывок 9:0 — и уже Евгению Пашутину приходится обращаться к судейскому столику, прося минуту на общение со своими подопечными.

Общение пошло «железнодорожникам» на пользу. Игра выровнялась и даже как будто успокоилась. Оставшееся время первой десятиминутки прошло малорезультативно: 4:3 в пользу кубанцев, которые ушли на перерыв с минимальным отставанием 19:20.

Вторая четверть матча стала зеркальным отражением аналогичного отрезка первой игры. Тогда казанцы набрали 33 очка за 10 минут и прилично оторвались от соперника за счёт дальних попаданий. «Локо», правда, не стал уповать на дальние атаки, но тоже прилично оторвался. Защита хозяев стала непроходимой для УНИКСа, игроков которого просто не пускали в трёхсекундную зону. Всё могло быть вообще очень страшно, но Айзея Канаан и Джамар Смит своим попаданиями смогли обеспечить гостям хотя бы 11 очков за четверть. «Локо» же набрал 26 и обеспечил себе столь нужный перевес в счёте и приличный задел на вторую половину.

Держали интригу до последних секунд. «Локо» вырвал путёвку в плей-офф Еврокубка «Локомотив-Кубань» прошёл топ-16 с чуть большими перебоями, чем предполагалось. Хотя сейчас это уже неважно — главная задача выполнена.

Главный герой первой половины — Мантас Калниетис. Литовский защитник вновь предстал тем самым героем, который умеет на площадке абсолютно всё. Именно его 15 очков и 6 передач позволили «железнодорожникам» почувствовать игру. Он руководил и дирижировал партнёрами, которым порой оставалось просто завершить атаку из-под «чистого» кольца. Как, например, сделал Кевин Херви, получивший пас из-за лицевой и завершивший атаку сверху, а после случайно оседлавший соперника.

Вопрос на вторую половину оставался один — сможет ли УНИКС перестроиться и пуститься в погоню? Димитрис Прифтис не собирался сдаваться. Ему очень хотелось завершить дело здесь и сейчас, обеспечив себе путь дальше по сетке плей-офф. Дело в том, что после игры в Краснодаре казанцам необходимо было сразу лететь в Москву и играть против ЦСКА.

«Локо» и после перерыва продолжил гнуть ту линию, которой придерживался и которая давала результат. Если гости ещё больше начали уповать на дальние броски, то хозяева стреляли издали только наверняка. В итоге «железнодорожники» бросили 14 трёхочковых, в то время как их оппоненты сделали 30 попыток.

И всё-таки шанс у казанцев был. Если в третьей четверти они проигрывали 20, то усилиями Джамара Смита, отказывавшегося промахиваться, разница съёжилась до 8 очков.

Остаётся только догадываться, насколько эта ситуация заставила понервничать краснодарскую публику, но их любимцы с честью вышли из неё. Настоящим икс-фактором матча стал Найджел Уильямс-Госс. Американский разыгрывающий феноменально проводит серию против УНИКСа. В первом матче он набрал 31 очко, дома также перешагнул гроссмейстерский рубеж в 20 очков: на счёту Госса 25 очков (4/4 трёхочковые), 4 передачи и 4 перехвата.

Держали интригу до последних секунд. «Локо» вырвал путёвку в плей-офф Еврокубка «Локомотив-Кубань» прошёл топ-16 с чуть большими перебоями, чем предполагалось. Хотя сейчас это уже неважно — главная задача выполнена.

«Локомотив» доехал до итоговой победы 86:74 и сравнял счёт в серии. Главный матч краснодарцы выиграли. Теперь права оступаться нет ни у кого – решающая битва состоится 31 марта. УНИКС в этой игре будет иметь преимущество своей площадки – встреча пройдёт в Казани. Значимый фактор, но вряд ли на 100% определяющий. Нервы на пределе. У обоих клубов примерно равные шансы на проход в полуфинал.