УНИКС выиграл первую дуэль у «Локо». Серия ещё вернётся в Казань?

Оба российских клуба достойно сражались на площадке. Жаль, что сетка плей-офф Еврокубка свела их так рано.

«Локомотив-Кубань» против УНИКСа — самая интересная и напряжённая пара в плей-офф Еврокубка. И совсем не потому, что обе команды представляют одну страну, а тренирует краснодарцев Евгений Пашутин, в своё время долго и небезуспешно работавший в Казани. То, скорее, лишь приправа к баскетбольному блюду.

Главное же — сила команд. Именно в этой паре сложно было выбрать фаворита. Да, УНИКС прошёл свой групповой раунд уверенно, мощно, размашисто. У казанского клуба есть преимущество домашней площадки. «Локомотив» же, пользуясь железнодорожной терминологией, запрыгнул в последний вагон. Краснодарцы потеряли лидера Алана Уильямса, попытались играть без него, поняли, что это невозможно, быстро нашли замену в лице Дрю Гордона и в последнем матче Топ-16 вырвали путёвку в плей-офф.

Держали интригу до последних секунд. «Локо» вырвал путёвку в плей-офф Еврокубка «Локомотив-Кубань» прошёл топ-16 с чуть большими перебоями, чем предполагалось. Хотя сейчас это уже неважно — главная задача выполнена.

Перед самой игрой Евгений Пашутин разоткровенничался в интервью. Российский специалист предположил, что победитель именно этой пары плей-офф станет в итоге победителем турнира. Смело, но во многом объективно. Хотя, конечно же, итальянский «Виртус» тоже смотрится очень мощно.

Рулевой казанцев Димитрис Прифтис — адепт правильного защитного баскетбола. В его команде минимум импровизации и максимум логики. Всё это легко соотносится с философией кубанцев. Вероятно, именно это столкновение двух оборонительных подходов послужило причиной засухи. Команды атаковали, но это не приводило к набранным очкам.



«Локомотив» хоть и играл в гостях, но по первым минутам чувствовал себя полностью в своей тарелке. Джордан Теодор забил трёхочковый? «Локо» вернулся рывком 7:0. Джон Холланд забил издали? Вот вам ещё один рывок 7:0 и 14:6 в пользу гостей.



Уверенность УНИКСу давали выстрелы из-за трёхочковой дуги. «Локомотив» же пытался разыгрывать мяч до верного, пользуясь преимуществом в габаритах центрового Дрю Гордона и скоростью защитника Найджела Уильямса-Госса. Первая десятиминутка осталось за гостями, которые, несмотря на пробуксовку в первые минуты, смогли взвинтить темп набора очков и достигли 25-очковой отметки к сирене на первый перерыв.



Казалось, что после столь мощного старта соперника Прифтис захочет как-то замедлить темп, не дав забивать. Иногда тренеры пользуются методом, ломая игру и себе, и сопернику. Но это был точно не тот случай. Казанцы решили выбить клин клином. Вы нам забили 25 в первой четверти? Мы вам забьём 33 во второй! Два рывка хозяев — 11:0 и 5:0 — не только вернули команду из Казани в игру, но и окрылили. Теперь уже они лидировали в счёте и диктовали свои условия. Отдельным украшением стала трёхочковая перестрелка между Айзеей Канааном и Уильямсом-Госсом.

До плей-офф один шаг. «Локомотив-Кубань» раскатал «Леваллуа» в Париже «Локо» заполучил преимущество по личным встречам над двумя соперниками. Осталось сломить «Тренто» в последнем туре.

«Локомотив» не собирался сдаваться. Третью четверть гости выиграли с разницей в три очка и перед решающей четвертью уступали всего шесть очков. Бросались в глаза две вещи: огромное количество потерь у краснодарцев и беспомощность их литовского дуэта Кузминскас-Калниетис. Последние были явно не в своей тарелке, и в этом, безусловно, большая заслуга игроков УНИКСа.



Решающая четверть получилась ожидаемо горячей и в каких-то местах даже огненной. Она полностью оправдала ожидания от громкой вывески. За шесть с половиной минут до конца матча Калниетис и Гордон забили по два двухочковых броска и приблизили железнодорожников на расстояние одного точного выстрела со средней дистанции — 73:75. Момент истины!



И здесь на помощь хозяевам вновь пришли дальние броски: сначала попал Холланд, а после, за 4:30 до конца, очень сложный мяч на исходе владения и с мощным сопротивлением забил Канаан. На это гости ответили лишь двумя штрафными Каммингса.

«Ситуация сложная, но исправимая». «Локо» решительно настроен выйти в плей-офф Еврокубка Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин считает, что команде по силам выиграть важнейшие матчи с «Леваллуа» и «Тренто».

Последние минуты УНИКС провёл образцово. Смит не форсировал атаку, стараясь действовать максимально уверенно. Капитан казанцев выдал две отличные передачи на Холланда, который сначала завершил атаку броском сверху, а после вновь отличился издали и довёл преимущество до 10 очков.

«Локо» не опускал руки до последней секунды. Пашутин дал шанс молодёжи проявить себя, и та проявила! Андрей Мартюк набрал 6 очков и в какой-то момент показалось, что мог бы стать героем концовки, если бы хозяева где-то оступились и дали шанс краснодарцам. Но не случилось.

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УНИКС забирает победу в первой игре серии — 94:88. Второй матч состоится в Краснодаре 25 марта. «Локомотиву» для победы нужно будет обязательно снизить количество собственных ошибок, которых они допустили рекордно много — 20. Больше в этом сезоне у них было лишь в игре против ещё одного претендента на чемпионство итальянского «Виртуса». УНИКС же установил рекорд по количеству забитых трёхочковых для этой стадии плей-офф, реализовав 19 дальних попыток из 37!

УНИКС получил фору, но в этой паре ещё совсем ничего не ясно. Казанцы выиграли битву, но не войну, как бы заезжено это ни звучало. Серия идёт до двух побед. Не исключено, что команды снова вернутся в Казань, где и выявят сильнейшего в третьем матче.