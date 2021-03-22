УНИКС выиграл первую дуэль у «Локо». Серия ещё вернётся в Казань?

«Локомотив-Кубань» против УНИКСа — самая интересная и напряжённая пара в плей-офф Еврокубка. И совсем не потому, что обе команды представляют одну страну, а тренирует краснодарцев Евгений Пашутин, в своё время долго и небезуспешно работавший в Казани. То, скорее, лишь приправа к баскетбольному блюду.
Главное же — сила команд. Именно в этой паре сложно было выбрать фаворита. Да, УНИКС прошёл свой групповой раунд уверенно, мощно, размашисто. У казанского клуба есть преимущество домашней площадки. «Локомотив» же, пользуясь железнодорожной терминологией, запрыгнул в последний вагон. Краснодарцы потеряли лидера Алана Уильямса, попытались играть без него, поняли, что это невозможно, быстро нашли замену в лице Дрю Гордона и в последнем матче Топ-16 вырвали путёвку в плей-офф.
Перед самой игрой Евгений Пашутин разоткровенничался в интервью. Российский специалист предположил, что победитель именно этой пары плей-офф станет в итоге победителем турнира. Смело, но во многом объективно. Хотя, конечно же, итальянский «Виртус» тоже смотрится очень мощно.
Рулевой казанцев Димитрис Прифтис — адепт правильного защитного баскетбола. В его команде минимум импровизации и максимум логики. Всё это легко соотносится с философией кубанцев. Вероятно, именно это столкновение двух оборонительных подходов послужило причиной засухи. Команды атаковали, но это не приводило к набранным очкам.
«Локомотив» хоть и играл в гостях, но по первым минутам чувствовал себя полностью в своей тарелке. Джордан Теодор забил трёхочковый? «Локо» вернулся рывком 7:0. Джон Холланд забил издали? Вот вам ещё один рывок 7:0 и 14:6 в пользу гостей.
Уверенность УНИКСу давали выстрелы из-за трёхочковой дуги. «Локомотив» же пытался разыгрывать мяч до верного, пользуясь преимуществом в габаритах центрового Дрю Гордона и скоростью защитника Найджела Уильямса-Госса. Первая десятиминутка осталось за гостями, которые, несмотря на пробуксовку в первые минуты, смогли взвинтить темп набора очков и достигли 25-очковой отметки к сирене на первый перерыв.
Казалось, что после столь мощного старта соперника Прифтис захочет как-то замедлить темп, не дав забивать. Иногда тренеры пользуются методом, ломая игру и себе, и сопернику. Но это был точно не тот случай. Казанцы решили выбить клин клином. Вы нам забили 25 в первой четверти? Мы вам забьём 33 во второй! Два рывка хозяев — 11:0 и 5:0 — не только вернули команду из Казани в игру, но и окрылили. Теперь уже они лидировали в счёте и диктовали свои условия. Отдельным украшением стала трёхочковая перестрелка между Айзеей Канааном и Уильямсом-Госсом.
«Локомотив» не собирался сдаваться. Третью четверть гости выиграли с разницей в три очка и перед решающей четвертью уступали всего шесть очков. Бросались в глаза две вещи: огромное количество потерь у краснодарцев и беспомощность их литовского дуэта Кузминскас-Калниетис. Последние были явно не в своей тарелке, и в этом, безусловно, большая заслуга игроков УНИКСа.
Решающая четверть получилась ожидаемо горячей и в каких-то местах даже огненной. Она полностью оправдала ожидания от громкой вывески. За шесть с половиной минут до конца матча Калниетис и Гордон забили по два двухочковых броска и приблизили железнодорожников на расстояние одного точного выстрела со средней дистанции — 73:75. Момент истины!
И здесь на помощь хозяевам вновь пришли дальние броски: сначала попал Холланд, а после, за 4:30 до конца, очень сложный мяч на исходе владения и с мощным сопротивлением забил Канаан. На это гости ответили лишь двумя штрафными Каммингса.
Последние минуты УНИКС провёл образцово. Смит не форсировал атаку, стараясь действовать максимально уверенно. Капитан казанцев выдал две отличные передачи на Холланда, который сначала завершил атаку броском сверху, а после вновь отличился издали и довёл преимущество до 10 очков.
«Локо» не опускал руки до последней секунды. Пашутин дал шанс молодёжи проявить себя, и та проявила! Андрей Мартюк набрал 6 очков и в какой-то момент показалось, что мог бы стать героем концовки, если бы хозяева где-то оступились и дали шанс краснодарцам. Но не случилось.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
УНИКС забирает победу в первой игре серии — 94:88. Второй матч состоится в Краснодаре 25 марта. «Локомотиву» для победы нужно будет обязательно снизить количество собственных ошибок, которых они допустили рекордно много — 20. Больше в этом сезоне у них было лишь в игре против ещё одного претендента на чемпионство итальянского «Виртуса». УНИКС же установил рекорд по количеству забитых трёхочковых для этой стадии плей-офф, реализовав 19 дальних попыток из 37!
УНИКС получил фору, но в этой паре ещё совсем ничего не ясно. Казанцы выиграли битву, но не войну, как бы заезжено это ни звучало. Серия идёт до двух побед. Не исключено, что команды снова вернутся в Казань, где и выявят сильнейшего в третьем матче.
- 23 марта 2021
-
12:31
-
12:06
-
11:38
-
10:58
-
10:45
-
09:50
-
09:23
-
08:09
-
06:44
-
00:39
-
00:25
- 22 марта 2021
-
23:26
-
23:10
-
22:25
-
22:00
-
21:57
-
20:57
-
20:40
-
19:25
-
18:58
-
17:58
-
16:39
-
16:23
-
15:19
-
14:29
-
13:50
-
13:29
-
13:03
-
12:12
-
11:34
-
10:42
-
10:17
-
09:43
-
09:18
-
08:03