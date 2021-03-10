Держали интригу до последних секунд. «Локо» вырвал путёвку в плей-офф Еврокубка

«Локомотив-Кубань» прошёл топ-16 с чуть большими перебоями, чем предполагалось. Хотя сейчас это уже не важно — главная задача выполнена.

Еврокубок подбирается к решающей стадии. До плей-офф остался один матч, а судьба «Локомотива-Кубань» была до сих пор не решена. Краснодарцам основательно спутала карты травма центрового Алана Уильямса, который, по словам главного тренера, Евгения Пашутина был не только лидером на паркете, но ещё и душой команды.

Кубанцы успели найти замену Уильямсу, подписав центрового «Автодора» Дрю Гордона и стремительно начали пробивать путь в плей-офф, несмотря на крайне неудачное начало группового этапа топ-16. Пашутину удалось вписать новичка и снова поставить «Локо» на победные рельсы. Одна победа над «Химками» на последних секундах чего стоит. В Еврокубке же предпоследний матч железнодорожники проводили на выезде во Франции, не оставив никаких шансов «Метрополитану 92» — 83:61.

До плей-офф один шаг. «Локомотив-Кубань» раскатал «Леваллуа» в Париже «Локо» заполучил преимущество по личным встречам над двумя соперниками. Осталось сломить «Тренто» в последнем туре.

Перед заключительным матчем «Локомотиву» нужно было выполнить одно важное условие. Команда Пашутина на своём паркете обязана была побеждать «Тренто» с разницей как минимум 13 очков. Только в этом случае для «Локо» загорался бы зелёный свет. Другое дело, что и при победе с меньшей разницей имелись бы варианты, но тогда выход в плей-офф зависел бы от результатов матча «Партизан» — «Матрополитан 92» и ещё большого количества факторов. Был вариант, при котором все четыре команды группы имели бы одинаковое количество побед и поражений. Как вам такое?



Игра началась с разведки. Иначе и быть не могло. Слишком много было на кону для хозяев. Хозяева «Баскет-Холла» старались не форсировать, дорожить мячом и сосредоточились на своей активной защите. Задумка Пашутина сработала — его парни не совершили ни одной потери за стартовые 10 минут. Благодаря 7-очковому взрыву от Миндаугаса Кузминскаса «железнодорожники» получили столь нужное в ментальном плане лидерство.



Последние секунды первой четверти растянулись на 15 минут общечеловеческого времени. Всё дело было в проблемах с счётчиком 24 секунд, который почему-то отказывался работать после того, как судьи зафиксировали пробивной фол на Уилле Каммингсе, бросавшем с середины площадки. В результате после двух точных штрафных из трёх на первый перерыв кубанцы отправились с приятным преимуществом в 6 очков.



Если бы четверти в баскетболе можно было изображать красками, то вторая точно была бы раскрашена в цвета литовского флага. Кузминскас и Мантас Калниетис включились на полную и никто из итальянской команды не мог остановить игроков сборной Литвы. Быстрые отрывы, дальние броски, проходы и точные броски несмотря на нарушения правил со стороны соперников — всего этого было в достатке. За первую половину дуэт набрал 27 очков — ровно половину из всех очков команды.



Команда Евгения Пашутина мощно покатила благодаря энергии Калниетиса и Кузминскаса. В какой-то момент разница и вовсе вплотную приблизилась к 20-очковой отметке, вызвав приятные эмоции у краснодарских болельщиках. На большой перерыв команды ушли при счёте 54:38. Нужная разница была добыта и оставалось самое сложное — удержать её.

«Тренто» не та команда, которая легко сдастся, крупно проиграв первую половину. Но вспоминался первый матч этих команд, когда итальянцы также много и уверенно вели после двух четвертей, а победу добыли в непростой концовке. Российской команде при этом приходилось постоянно держать 13 очков, которые гарантировали прямой выход в плей-офф.

«Локомотив-Кубань» дважды проиграл на старте Топ-16. Задача выхода в плей-офф осложнилась Глобальной катастрофы не произошло, однако с победами в Еврокубке больше медлить нельзя.

После перерыва гости ожидаемо прибавили. Столь нужная разница в счёте начала таять, но что самое неприятное — куда-то улетучилась энергия и заряд парней в красной форме. Железнодорожники выглядели академично, в то время как гости старались играть в тот баскетбол, который в первой половине играл их соперник.



Очень не вовремя для «Локомотива» нашёл свой дальний бросок Виктор Сандерс, реализовавший несколько дальних бросков подряд. Разница стала однозначной и уже не позволяла российскому клубу на 100% быть уверенным в проходе в следующий раунд.



К счастью, с характером у нынешнего «Локо» всё в полном порядке. Тайм-аут Пашутина позволил успокоиться и вспомнить первую половину. Несколько по-баскетбольному совершенных атак с обилием обостряющих передач и чудеса разумности от Калниетиса и Кузминскаса стали залогом рывка 12:3 в начале четвёртой четверти.

Разница в счёте начала крутиться около 13-14 очков, что гарантировало нервную концовку болельщикам. Пощекотал нервы краснодарской публике Кевин Херви. Американский форвард кубанцев встал на линию штрафных за 14 секунд и «+13». Забей он два, волнений и нервов было бы чуть меньше. Но Херви реализовал только первую попытку. В последней атаке «Тренто» Гари Брауни взял ответственность на себя. Защитник остался против Станислава Ильницкого, решив обыграть того за счёт скорости. Капитана выручил Херви, пришедший на подстраховку. Брауни пытался облететь обоих соперников и придумал себе очень сложный бросок, который благополучно промазал. «Локо» побеждает 100:86 и выходит в плей-офф.

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Начало топ-16 у команды Пашутина выдалось неудачным, но это уже неважно. Возможно, даже к лучшему сделать главные ошибки именно на этой стадии. Теперь «Локо» ждёт результат матча «Партизан» — «Метрополин», который завершится сегодня ночью. Вариантом у команды Пашутина два: первое место и попадание в плей-офф на испанские «Андорру» или «Гран Канарию». Или второе место и встреча с казанским УНИКСом.

«Ситуация сложная, но исправимая». «Локо» решительно настроен выйти в плей-офф Еврокубка Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин считает, что команде по силам выиграть важнейшие матчи с «Леваллуа» и «Тренто».

Конечно, лучше первый сценарий. «Локо» дважды справился с той же «Андоррой» в регулярном чемпионате. «Гран Канария» — команда сходного среднего уровня и пониже классом, чем «Локо». Другое дело доминирующий на всех фронтах УНИКС. Да и встреча российских клубов на ранней стадии плей-офф – то, чего хочется избежать. Есть шансы увидеть двух наших представителей в полуфинале, а не одного (пусть и со 100% гарантии в случае образования пары УНИКС – «Локо»). Победа «Партизана» дома над «Метрополитаном» достаточно вероятная, что даст «Локомотиву-Кубань» первое место. Посмотрим, как всё в итоге сложится.