«Лучший игрок финала». Яннис кардинально изменил свой статус

В Милуоки завершился третий матч финальной серии НБА. «Бакс» со счётом 120:100 разгромили «Финикс Санз» и сократили отставание в серии (1-2). Благодаря потрясающему выступлению Янниса Адетокунбо «Милуоки» остался в борьбе за титул. Ранее ни одна команда в истории не отыгрывалась в финале НБА с 0-3 в серии. Подопечным Майка Буденхольцера удалось избежать сценария-приговора.

Третью встречу «Милуоки» начал не слишком уверенно, и в первой четверти небольшое преимущество осталось за «Санз» — 28:25. В середине второго отрезка гости вели с разницей «+6», но уже к большому перерыву проигрывали с отставанием в 15 очков – 45:60. В третьей двенадцатиминутке «Финиксу» удалось сократить двузначный отрыв соперника до «+4», но в её концовке «Санз» пропустили рывок 0:16 – 98:76. Доведя разницу в счёте до разгромной, «Бакс» уверенно завершили встречу с преимуществом в 20 очков.

Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо. Лидер «Бакс» записал на свой счёт 41 очко, 13 подборов и 6 передач. 21 очко набрал Джру Холидэй, забросивший 5 из 10 трёхочковых, ещё 18 – Крис Миддлтон. Но затмить Адетокунбо они, само собой, не смогли. Грек стал пятым с 2000 года игроком, которому покорилась статистика 40/10/5 в финальном матче. Раньше подобное удавалось только Шакилу О’Нилу (дважды), Леброну Джеймсу (пять раз), Кевину Дюранту и Джимми Батлеру. Яннис также стал вторым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 40+ очков и 10+ подборов в двух подряд матчах финала (первым был Шакил О’Нил). В предыдущей встрече с «Санз» Адетокунбо оформил дабл-дабл из 42 очков и 12 подборов.

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Остановить двукратного MVP НБА, кажется, было просто невозможно. В этой ситуации на «Санз», прежде всего, сказался «фол-трабл» Деандре Эйтона. Он, набрав пять персональных фолов, провёл на площадке всего 24 минуты. В отсутствие Эйтона во второй половине Адетокунбо получил свободу действий в краске и начал делать много подборов в нападении. А у «Санз», помимо Деандре, особо некому подбирать. Проведя на площадке лишь половину встречи, он сделал 9 подборов – больше всех в составе «Финикса».

Что касается нападения, то не шла игра и у одного из самых результативных игроков предыдущих матчей серии Девина Букера. Сегодня у него «не летело» — с игры защитник реализовал всего 3 из 14 бросков и завершил игру с 10 набранными очками. При этом он забросил всего 1 трёхочковый при 7 попытках. Стоит сказать, что «Бакс» сделали выводы из предыдущей встречи и закрыли углы, откуда во втором матче соперник забрасывал много «трёшек». Как итог – 9 реализованных дальних бросков для «Финикса» при 31 попытке (29%).

Главная звезда «Санз» Крис Пол провёл неплохой матч, став самым результативным в составе «Финикса» (19 очков + 9 передач), но без поддержки Эйтона не смог ничего придумать в атаке. Стоит отметить, что матч обслуживал «любимый» рефери Пола – Скотт Фостер. Лидер «Санз» потерпел 12-е поражение подряд в играх плей-офф, на которых работал Фостер. При этом «Финикс» побеждал при судействе этого арбитра в недавнем матче плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс», но ту встречу Пол пропустил из-за коронавируса.

Третий матч показал, насколько игра «Финикса» зависит от Деандре Эйтона и Девина Букера. Сегодня «Санз» могли оказаться в одном шаге от чемпионства, но первый выездной матч для них совершенно не сложился. Конечно, шансы на титул остаются достаточно высокими. Сейчас «Санз» необходимо что-то противопоставить Адетокунбо. Двукратный MVP НБА уже кардинально изменил свой статус, независимо от того, как завершится финальная серия. Яннис впервые вывел команду в финал НБА и перестал «чокерить» в плей-офф. Это очень важно для франшизы «Бакс» и самого баскетболиста. Именно благодаря Адетокунбо в серии сохраняется интрига.

Аналитик Fox Sports Крис Бруссард после второго матча был прав в своём прогнозе, когда охарактеризовал Янниса следующим образом: «Лучший игрок финала».



«Я по-прежнему думаю, что у «Финикса» более сильная команда. «Санз» станут чемпионами. Но я не считаю, что серия закончится в 4 или 5 матчах. «Милуоки» сделает так, чтобы эта серия была интересной.



«Бакс» уже доказали – они достаточно сильны психологически, чтобы отыграться с 0-2. Они сделали это с «Бруклином» и взяли верх потом в седьмом матче. Также за «Милуоки» по-прежнему выступает лучший игрок финала, что Яннис Адетокунбо и доказал во второй встрече. Еще одна причина – Крис Миддлтон и Джру Холидэй намного эффективнее бросают дома, они покажут это уже в третьей игре.

Также нужно помнить, что «Санз» забили 50% трёхочковых во втором матче – это отклонение от нормы. Букер попадал как сумасшедший. Поэтому я думаю, что «Бакс» сделают эту серию интересной, но «Санз» всё-таки добьются итоговой победы в 6 матчах», – заявил Бруссард.

Вытащить в одиночку ещё три матча Яннис вряд ли сможет, но в сегодняшней встрече он был просто неудержим. Хватит ли его усилий для того, чтобы сравнять счёт в серии, мы узнаем уже 15 июля. За всю историю лиги с 0-2 в финальной серии удалось отыграться лишь четырём командам, и «Бакс» точно попытаются оформить в нынешнем розыгрыше плей-офф очередной громкий камбэк.