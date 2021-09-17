Испугались ехать в Россию. ЦСКА Ивковича должен был первым сыграть с клубом НБА

16 сентября в возрасте 77 лет ушёл из жизни легендарный сербский тренер Душан Ивкович. Под его руководством армейский клуб начал превращаться в доминирующую силу на международной арене. В 2004 году ЦСКА Ивковича должен был первым сыграть с командой НБА. Тогда руководство армейцев договорилось о проведении матча с «Юта Джаз», где на тот момент выступал звёздный российский форвард Андрей Кириленко. Но увидеть дуэль с «Джаз» московским болельщикам было не суждено – ехать в Россию американцы испугались.

Провести выставочную встречу было решено зимой 2004-го. Тогдашний генеральный директор ЦСКА Сергей Кущенко побывал на Матче всех звёзд НБА и договорился с американской стороной. В частности, с вице-президентом лиги Эндрю Мессиком. Позже он и ещё несколько делегатов НБА прилетали в Россию, чтобы продолжить переговоры. Провести матч планировалось в Москве спустя несколько месяцев – 8 октября.

На тот момент ЦСКА только начинал свой путь к величию на международном поприще. В 2003-м подопечные Ивковича впервые после переименования Кубка чемпионов ФИБА в Евролигу вышли в «Финал четырёх», а в 2004-м завоевали бронзовые медали турнира. Матч с «Джаз» — отличная возможность проверить себя на фоне команды из сильнейшей лиги мира, да ещё какой. Тогда лидером «Юты» был россиянин Андрей Кириленко, который до переезда за океан успешно отыграл три года в московском клубе. Возглавлял «Джаз» легендарный Джерри Слоун, который ушёл из жизни в прошлом году в возрасте 78 лет.

Провести долгожданную встречу не вышло – помешали обстоятельства, никак не связанные с баскетболом. В сентябре, за три недели до намеченной даты, Мессик направил руководству ЦСКА письмо, в котором сообщил об отмене запланированной встречи «из-за нестабильной ситуации в России». Тогда страну захлестнула волна террористических атак. В конце августа в московском «Домодедово» были взорваны два гражданских самолёта, спустя неделю произошёл теракт возле станции метро «Рижская». А на следующий день случилась трагедия в Беслане. И в сложившейся обстановке американцы лететь в Москву не рискнули. Хотя, по словам Кущенко и бывшего на тот момент президентом ЦСКА Александра Гомельского, НБА были предоставлены гарантии полной безопасности.

Игра должна была стать событием невероятных масштабов, особенно по меркам российского баскетбола. Спрос на билеты был запредельным. Матч должны были посетить множество почётных гостей, в том числе руководители всех российских и европейских баскетбольных клубов. Сами игроки «Юты» были в предвкушении поездки в Москву, о чём рассказывал Андрей Кириленко.

«Я невероятно расстроен. Я лично, моя семья, мои друзья и приятели ожидали этого матча как невероятно большого события. Мне кажется, только у меня знакомые просили чуть ли не тысячу билетов на эту игру. Причём речь идёт не только о людях, которые интересуются спортом, а даже о тех, кто прежде никогда не бывал на баскетболе. Без сомнения, этот матч мог стать самым ярким спортивным событием года в Москве. Знаю, что мои партнёры по «Юте» очень хотели побывать в Москве, а я хотел показать им столицу России. Не сомневаюсь, что руководством ЦСКА было сделано всё, чтобы всё же провести матч», — поделился именитый россиянин.

В своём письме Мессик сообщил, что готов обсудить проведение матча либо в 2005-м в Москве, либо за пределами России в 2004-м. Однако дальше обсуждений дело, судя по всему, так и не зашло. Встреча между российским грандом и командой из Солт-Лейк-Сити не состоялась ни через год, ни через 17 лет. НБА компенсировала армейцам все расходы, болельщикам вернули деньги за билеты.

В итоге первая в истории ЦСКА встреча с американским клубом состоялась спустя два года, в 2006-м. Москва стала одним из городов, принимавших турнир NBA Europe Live Tour. На своей площадке армейцы, ставшие в том году чемпионами Евролиги, уверенно обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» с рекордной разницей в счёте — 94:75. Эта победа позволила ЦСКА выйти в «Финал четырёх» турнира, где они уступили «Филадельфии». Тогда московский клуб возглавлял уже не Ивкович, а пришедший ему на смену Этторе Мессина.

Понятно, что встреча с «Ютой» в 2004-м носила бы исключительно выставочный характер. Но для российских болельщиков тот матч мог бы стать настоящим праздником баскетбола. Увидеть историческое противостояние с такой громкой вывеской наверняка мечтали тысячи людей. От этого одни плюсы – от заработанных с рекордных продаж билетов средств до популяризации вида спорта в целом. Но трагические обстоятельства внесли свою коррективу. И повлиять на решение американской стороны ни в руководстве ЦСКА, ни где-либо ещё уже не могли.

Были ли опасения американцев необоснованными? Скорее да, чем нет. Особенно если учесть, что ЦСКА в содействии с московскими властями были готовы обеспечить гостям полную безопасность. Но рисковать в НБА всё-таки не стали, и это тоже можно понять. Мессик и другие руководители лиги посчитали это решение единственно верным. И на то, вероятно, были свои основания.

Ивкович пересекался с клубами НБА в постармейском этапе карьеры, неоднократно бывал в США и завёл дружеские отношения с легендарным тренером «Сан-Антонио Спёрс». К сожалению, не удалось посмотреть, как ЦСКА противостоит сопернику из лучшей лиги мира под руководством сербского мэтра.