Долгожданный момент настал. ЦСКА наконец-то предоставил повод для радости

В Москве завершилась игра девятого тура Евролиги. ЦСКА на своей площадке принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Армейцам наконец-то удалось прервать затянувшуюся серию поражений, пускай и с большим трудом – в валидольной концовке москвичи всё-таки смогли удержать минимальное преимущество. И одержать первую за четыре тура победу.

В предыдущих пяти матчах подопечные Димитриса Итудиса потерпели пять поражений. Подобного с армейским коллективом не случалось с сезона-2000/2001 – ЦСКА выдал свой худший отрезок в XXI веке. В Евролиге москвичи уступили АСВЕЛу, «Монако» и «Фенербахче», в Лиге ВТБ – «Калеву» и УНИКСу. А вот у «Маккаби» на старте нового сезона всё складывается весьма неплохо – баланс 6-2 и борьба за первое место в турнирной таблице.

Поэтому для ЦСКА сегодняшний матч обещал быть непростым.

В первой четверти игру диктовали гости – на протяжении почти всего отрезка «Маккаби» вёл с небольшим преимуществом. На последних секундах отрезка разница в счёте сократилась до незначительных двух очков (17:19) – бросок из-за дуги реализовал Марюс Григонис. Защитник наконец-то появился на площадке после продолжительной паузы. Больше месяца он не играл из-за травмы спины.

Вторую четверть команды провели на равных. В середине отрезка хозяевам удалось выйти вперёд (с разницей «+4»), но лишь ненадолго – «Маккаби» в очередной раз сравнял счёт. На большой перерыв ЦСКА уходил с минимальным преимуществом – 39:38. Не так плохо, если учесть, что в первой половине у ЦСКА мало что получалось. Армейцы не могли ничего противопоставить Андрии Жижичу с Дерриком Уильямсом, которые на пару возили хозяев под их кольцом. И это москвичам ещё повезло, что в первой половине как-то потерялся Скотти Уилбекин. Что касается игры в нападении, то здесь после полного провала в матче с УНИКСом наверстать своё решил Алексей Швед. В первой половине он набрал 9 очков (+ 2 подбора и 4 передачи) – столько же, сколько в трёх последних матчах Лиги ВТБ вместе взятых.

Третья четверть продолжилась в том же темпе – сначала счёт колебался то в одну, то в другую сторону. Но игра у ЦСКА не шла – Швед выпал из игры в атаке и начал привозить потери. Боломбоя, набиравшего хоть какие-то очки, отправили передохнуть на скамейке запасных. В итоге в середине отрезка «Маккаби» удалось снова выйти вперёд. До начала заключительной четверти гости вели в счёте, хотя отрыв не превышал отметки в «+5». А уже к началу четвёртой десятиминутки ЦСКА отставал от соперника всего на одно очко – 58:59.

В начале заключительного отрезка «трёшки» Клайберна и Григониса вернули ЦСКА в игру. Быстрые шесть очков позволили москвичам снова повести в счёте. Спустя несколько напряжённых минут последовали ещё два точных дальних броска от Габриэля Лундберга – и вот москвичи уже впереди с «+5». Однако гостям вновь удалось сократить отставание. На этот раз за счёт ошибки Алексея Шведа – после его фола Уилбекин успешно реализовал три штрафных броска. Стоит отметить, что в заключительные 10 минут встречи арбитр ни разу не свистнул в пользу армейцев. У гостей не было ни одного фола почти до самой сирены – и дело отнюдь не в безупречно чистой игре.

Концовка встречи выдалась особенно напряжённой. За минуту до конца встречи счёт на табло был 74:72. А за 20 секунд до сирены «Маккаби» получил свой шанс сравнять – после фола Григониса на штрафную линию отправился Деррик Уильямс. Однако он смазал один из двух бросков, а провести ещё одну успешную атаку гостям не удалось. Итог – минимальная победа ЦСКА со счётом 74:73.

Самым результативным игроком матча стал Деррик Уильямс. На его счету – 20 очков (+ 3 подбора). 16 очков (+ 6 подборов + 2 передачи) набрал Андре Жижич. Лучшим в составе московского клуба стал Габриэль Лундберг – у него 14 очков, 3 подбора и 2 ассиста.

ЦСКА удалось избежать шестого поражения кряду, наконец-то армейцы дали повод для радости. Хотя всё получилось очень нервно и неубедительно. Вырвать победу удалось с большим трудом. К заключительной четверти армейцы подсобрались, но до последнего были буквально в шаге от поражения. Впереди «Барселона». Посмотрим, что подопечные Итудиса продемонстрируют в матче с куда более серьёзным соперником на выезде.