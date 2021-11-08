Нужно увольнять главного тренера? 7 причин, почему ЦСКА выдал худший отрезок в XXI веке

Команда столь высокого уровня не имеет права проигрывать пять раз подряд. Что же пошло не так?

ЦСКА проиграл пять матчей подряд, чего не случалось с сезона-2000/2001. Трижды армейцы уступали в Евролиге (АСВЕЛу, «Монако» и «Фенербахче»), два раза — в Единой лиге ВТБ («Калеву» и УНИКСу). 11 ноября команда Димитриса Итудиса примет «Маккаби» в Евролиге. Будем надеяться, что ЦСКА удастся прервать худший отрезок в XXI веке без обновления антирекорда по количеству последовательных проигрышей. Пока же разберёмся в причинах кризиса.

Травмы Милутинова, Шенгелии и Григониса

Корень проблемы очевидный. Никола Милутинов (колено), Торнике Шенгелия (плечо) и Марюс Григонис (спина) выбыли из строя из-за травм в октябре. Григонис и Милутинов угодили в лазарет уже в первом матче сезона Евролиги с «Миланом». Шенгелия начал испытывать проблемы после игры третьего тура регулярки с «Зенитом».

Милутинов и Шенгелия — два самых вероятных кандидата на звание лучшего игрока ЦСКА по рейтингу эффективности в этом сезоне, ведущие исполнители передней линии. Шенгелия был самым доминирующим игроком Евролиги на стартовом отрезке регулярки, став MVP второго и третьего туров. Потеря столь классных «больших» не могла не сказаться. Особенно отчётливо это проявилось в гостевом матче с АСВЕЛом (68:70), когда соперник собрал 50 подборов. Без сомнений, ЦСКА спокойно разобрался бы с французами, будь на паркете Торнике или Никола.

Григонис толком не играл за ЦСКА после перехода из «Жальгириса» прошлым летом. Нельзя сказать, что Марюс претендовал на роль бесспорного лидера армейцев. Однако литовский атакующий защитник — сильная опция в нападении с потенциалом быть топ-3 скорером команды. Глубина состава сильно пострадала в его отсутствие.

Шенгелия и Милутинов восстановились раньше ожидаемых сроков, что является хорошей новостью. Хотя оптимальную форму пока ещё не набрали. В ближайшее время на паркет вернётся Григонис. По большому счёту, ротация снова стала полноценной. Это очень большой резерв для улучшения игры.

Проблемы с ОФП

ЦСКА просто выдыхался в концовках последних матчей и позволял соперникам очень вольготно чувствовать себя на паркете. Особенно отчётливо это проявилось в матче с «Монако». Команда Итудиса лидировала «+21» в первой половине и «+16» на старте третьей четверти. Казалось, что победа уже в кармане, но примерно с 25-й минуты матча игроки ЦСКА с трудом передвигались по паркету. Нагрузка на всех исполнителей ротации увеличилась после вылета Шенгелии, Милутинова и Григониса, но глубина состава у армейцев всё равно достаточно приличная.

Были явные недоработки тренерского штаба на подготовительном этапе в межсезонье, что привело к яме по ОФП. Исправлять ситуацию придётся уже в разгар сезона. Календарь Единой лиги ВТБ достаточно щадящий. Это не испанская лига ACB с 18 участниками, где играют каждую неделю (иногда по два тура) и в придачу к этому ещё и проводят Кубок Короля, где финалисты выходят на площадку три дня подряд. ЦСКА получает выходной в уик-энд перед «двойными» неделями Евролиги. Есть время поработать над физической подготовкой.

Кеннет Фарид оказался не готов с ходу помочь команде

Фарид — чемпион мира 2014 года в составе сборной США, представитель символической пятёрки турнира. В течение нескольких лет Кеннет считался одним из лучших центровых НБА. Да, пик карьеры американца миновал, но всё-таки была надежда, что он сразу же после перехода в ЦСКА окажет влияние на игру и хотя бы частично компенсирует потерю Милутинова (а позже и Шенгелии).

Кеннет Фарид Фото: cskabasket.com

К сожалению, Кеннет оказался не готов с ходу помочь команде. У Фарида 8 очков и 11 подборов за 4 матча Евролиги — в сумме. Ожидалось, что подобная статистика будет в каждой отдельно взятой игре, но не судьба. Кеннет заключил с армейцами двухмесячный контракт, половина срока уже прошла. Пока с трудом верится в его чудесное преображение в ноябре и начале декабря. Скорее всего, Фарид покинет Москву после истечения краткосрочного соглашения.

Алексей Швед пока не нашёл своё место в ЦСКА

Швед — лучший скорер и ассистент прошлого сезона Евролиги. Никто не ждал от него лидерства в турнире по очкам и передачам после перехода из «Химок» в ЦСКА, но всё-таки совсем резкий спад по статистике — сюрприз из разряда неприятных. Пока что Алексей показывает 8,8 баллов эффективности в Евролиге. Это шестой результат в команде после Торнике Шенгелии, Уилла Клайберна. Йоханнеса Фойгтманна, Габриэля Лундберга и Джоэла Боломбоя.

Алексей выдал по-настоящему качественное выступление в матче с «Црвеной Звездой» (78:76), забросив решающий трёхочковый и поставив важнейший блок-шот в концовке. Стоит отметить, что Швед начал часто выкладываться в обороне, Однако стабильности на длинной дистанции пока нет. Особенно чётко проявилось это на неудачном отрезке. Швед будто просел в физическом плане ещё больше, чем остальные партнёры. В матче с «Фенербахче» он набрал 9 очков при низкой точности — 3/12 с игры. В противостоянии с УНИКСом вообще не отметился результативными действиями (0/7 с игры) впервые после возвращения в Единую лигу ВТБ из НБА в 2015 году.

Алексей Швед Фото: cskabasket.com

Показательными являются «сквозняки», когда мяч после бросков Алексея даже не касался дужки кольца. Объяснить это можно как проблемами с ОФП, так и психологическим фактором. Швед ещё в полной мере не нашёл своё место в ЦСКА. Непонятно, насколько затянется процесс адаптации.

Отсутствие классического разыгрывающего

ЦСКА укомплектован топовыми игроками во всех линиях. Ростер армейцев позволяет бороться за титул Евролиги, если все исполнители здоровы. Но один недостаток всё же имеется — отсутствие классического плеймейкера вроде Милоша Теодосича или Серхио Родригеса. Дэниэл Хэкетт и Габриэль Лундберг таковыми не являются, при всём к ним уважении.

У ЦСКА остаётся одно свободное место в заявке для подписания легионера. На рынке сейчас нет исполнителей экстра-класса, но всё-таки усилить проблемную позицию можно. Отчисленный из «Нью-Йорк Никс» Лука Вильдоса — самый очевидный вариант. Аргентинец не смог закрепиться в НБА из-за травмы голеностопа. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента.

Потенциальный трансфер несёт в себе риск из-за проблем со здоровьем у игрока. Однако Вильдоса доказал свою состоятельность на уровне Евролиги в составе «Басконии». Армейцам уже приписывали интерес к этому разыгрывающему. Лука — не исполнитель суперзвёздного калибра, но игрок выше среднего уровня по меркам Евролиги. В составе ЦСКА очень не хватает классического плеймейкера. Вопрос лишь в том, найдутся ли средства на усиление. Недавнее заявление президента армейцев Андрея Ватутина подразумевает. что финансовая ситуация в клубе оставляет желать лучшего.

Ошибки Димитриса Итудиса

Конечно, главный тренер несёт ответственность за результат. Итудис должным образом не смог перестроить игру команды, потеряв Шенгелию, Милутинова и Григониса. Инициатива в атаке была практически полностью отдана в руки Уилла Клайберна. Соперники не особо возражали. Уилл имеет доминирующую статистику, но при этом не является сильным снайпером и клатчером, что уже давало о себе знать.

В игре с АСВЕЛом, с которой начался неудачный отрезок армейцев, Клайберн выбросил 0/4 из-за дуги, в том числе смазал трёхочковый бросок на победу с финальной сиреной. Дальше в целом смотрелся эффективнее, что всё равно не конвертировалось в победы ЦСКА. Клайберн имел лучшую эффективность в восьмом туре с «Фенербахче» (34 балла). MVP тура не стал из-за поражения команды. Возможно, Итудису следовало немного разгрузить Уилла и сместить акцент на других исполнителей. Хотя это, скорее, урок на будущее, поскольку после восстановления Шенгелии и Милутинова вопрос с распределением лидерских функций отпадёт.

Димитрис Итудис Фото: cskabasket.com

Другие недоработки Итудиса можно увидеть, прочитав его комментарии на послематчевых пресс-конференциях. Потери, повторяющаяся раз за разом низкая точность трёхочковых, неспособность справиться с «зоной» соперника — всё это происходит из-за решений тренера. В каких-то моментах Итудис выбрал неправильное сочетание игроков ротации. Были несвоевременные и неэффективные тайм-ауты. Хотя не ошибается тот, кто ничего не делает. ЦСКА пережил всего лишь две кризисные недели. От этого Итудис не перестал быть лидером по проценту побед среди всех главных тренеров Евролиги. Руководство клуба не собирается рубить с плеча и увольнять грека, и это выглядит здравым решением. Итудис получил хорошую пищу для размышлений и должен сделать надлежащие выводы.

Неблагоприятное стечение обстоятельств

Банально, но факт. Календарь на неудачном отрезке выдался не самым простым. Где-то элементарно не хватало удачи, как в случае с броском Клайберна в Лионе. ЦСКА четыре раза играл на выезде, включая визиты на арены набравших ход АСВЕЛа, «Монако» и УНИКСа. Ничто не может оправдать безволие команды Итудиса в матче с «Калевом» (56:67), но, проходи этот матч в Москве, результат наверняка был бы другим даже при всех накопившихся проблемах армейцев. Сейчас бы не шла речь ни о каких антирекордных сериях. Это заметно поубавило бы градус критики, которая на фоне провальной полосы порой выглядит чрезмерной.

Пять поражений подряд — неприемлемо для клуба уровня ЦСКА, однако пока ничего по-настоящему критического не случилось. Армейцы остаются фаворитами в Единой лиге ВТБ, а регулярный чемпионат Евролиги вполне способны завершить в топ-4 и получить преимущество домашней площадки в плей-офф. Возможно, даже обогнать ныне единолично лидирующий «Милан», который вряд ли пройдёт всю дистанцию без спадов. Ключевые матчи для ЦСКА состоятся в апреле-мае. Именно тогда будет резонно поднимать панику в случае неудачных результатов. Сейчас же просто констатируем локальный кризис, для преодоления которого в самое ближайшее время есть все предпосылки.