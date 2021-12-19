Невероятное спасение броском с центра под сирену. В Лиге ВТБ впервые сыграли три овертайма

Уик-энд Единой лиги ВТБ порадовал матчами-триллерами. 18 декабря «Нижний Новгород» дожал «Локомотив-Кубань» (108:104 2 ОТ) во второй дополнительной пятиминутке. Команды подарили зрителям настоящее шоу и установили рекорд результативности сезона — 212 очков.

Два овертайма — большая редкость для баскетбола. В меньшей степени для НБА, поскольку за океаном дополнительное время является достаточно распространённым явлением. В Единой лиге ВТБ случались напряжённые игры с парой овертаймов. Один из них — в субботу в Нижнем Новгороде. Конечно, это не предел и рано или поздно кому-то наверняка потребовалось бы больше времени для определения победителя. Однако вряд ли кто-то мог представить, что матч с тремя овертаймами состоится уже на следующий день после битвы «Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань».

Зрелище случилось в Перми в матче «Парма» — «Астана» (108:101 3 ОТ). «Астана» большую часть матча догоняла «Парму». Во второй половине команда Дарко Руссо ни разу не вела в счёте, что не помешало сохранить шансы на победу. Джейлен Бэрфорд за 20 секунд до конца основного времени реализовал трёхочковый и перевёл игру в овертайм.



«Парма» снова захватила лидерство в первой дополнительной пятиминутке. «Астана» не поплыла и находила ответ. На этот раз спасительными для гостей из Казахстана стали штрафные всё того же Бэрфорда. Второй овертайм снова начался с рывка «Пармы». Команда Казиса Максвитиса лидировала +7 (94:87) за 1:13 до потенциальной финальной сирены.

«Астана» оказалась в отчаянном положении. Гостям пришлось рисковать и проводить быстрые атаки. В кратчайшие сроки команда Руссо оформила рывок 10:0, и вот уже спасаться пришлось «Парме» при минимуме времени на решающую атаку. Джеремайя Хилл продлил игру отчаянным броском с центра площадки под сирену с завершением второго овертайма.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Попадание Хилла окончательно деморализовало «Астану». К сожалению, на третий овертайм гостей просто не хватило. Казахи набрали всего лишь 4 очка. «Парма» доминировала на площадке и добыла победу 108:101.

Команда Максвитиса могла бы «закрыть» игру намного раньше, но об этом сожалеют только преданные пермские болельщики. Нейтральные любители баскетбола однозначно довольны. Триллер с тремя овертаймами — зрелище, которое в следующий раз случится не скоро. Хотя со 100% уверенностью ничего утверждать не будем. Эти выходные сломали все баскетбольные стереотипы.