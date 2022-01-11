Дирк Новицки чуть не женился на преступнице. Её арестовали прямо в доме легенды НБА

Дирк Новицки – настоящая легенда «Далласа», широко признанный многими лучший европейский баскетболист в истории НБА. Немец отыграл за «Маверикс» всю свою 21-летнюю карьеру в лиге и ушёл из баскетбола в 2019-м. Недавно клуб вывел его номер из обращения. На церемонии игрок появился в окружении большой семьи: жены и троих детей. Но семейная идиллия Новицки могла и не сложиться. Почему? В 2009-м он чуть не женился на мошеннице.

Бывшую подругу игрока зовут Тэйлор Кристал. И её знакомство с Новицки – чистая случайность. История напоминает сюжет для какой-нибудь романтической комедии. В 2002-м девушка пыталась позвонить своему брату, но ошиблась номером и набрала Дирку. Три года они переписывались и общались по телефону, а потом наконец встретились.

Всё закрутилось-завертелось, и через несколько лет баскетболист сделал подруге предложение. А на обручальное кольцо он потратил без малого $ 250 тыс. С Кристал они прожили вместе чуть больше года, но закончилось это сожительство весьма печально: именно в доме Новицки девушку и арестовали.

В полицию обратился сам баскетболист. Команда юристов Новицки посоветовала ему нанять частного детектива, чтобы проверить биографию Тэйлор перед свадьбой и подписанием брачного договора. И проверка выявила несколько интересных фактов. В 1999-м Кристал была осуждена условно за воровство и подделку документов. Полиция связала её с восемью различными псевдонимами. Но условия испытательного срока в штате Миссури девушкой не соблюдались, за что ей и были предъявлены обвинения.

Помимо этого, в 2006-м она была обвинена в хищении услуг в Техасе. Там Тэйлор задолжала, по различным данным, от $ 10 тыс. до $ 20 тыс. за работу стоматолога. А общая задолженность по её кредитной карте на момент задержания составляла $ 330 тыс.

После ареста Тэйлор утверждала, что беременна от Новицки. Его представители добивались проведения теста на отцовство, а сам Дирк был готов в одиночку растить ребёнка в случае подтверждения родства. Только вот медицинское обследование в колонии беременность Кристал не подтвердило.

В суде девушка признала свою вину, но всё равно была приговорена к пяти годам тюремного заключения. Ей зачли один год, отбытый на испытательном сроке, а также более 100 дней, проведённых в заключении в ожидании судебного вердикта. Но в итоге девушка находилась под стражей всего несколько месяцев. В начале 2010-го с неё сняли все обвинения и выпустили на свободу.

«Сначала я был очень подавлен и разочарован, расстроен и взбешён. Но я сделал несколько шагов вперёд и думаю, что скоро смогу полностью оправиться. Я всё ещё хочу иметь семью, но сначала нужно залечить раны. Я хочу семью, хочу, чтобы вокруг бегали несколько маленьких Дирков. Но завоевать моё сердце будет нелегко», — говорил Новицки в 2009-м.

А спустя несколько месяцев он встретил гражданку Швеции Джессику Ульссон, с которой ему удалось воплотить мечты о семейной жизни. На момент знакомства она работала в художественной галерее Далласа, а сейчас является президентом благотворительного фонда Новицки, который помогает нуждающимся семьям по всему миру, в особенности в Африке. В том числе с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который вручил Дирку высшую государственную награду – Федеральный крест ФРГ за вклад в социальную сферу.

Дирк Новицки, Франк-Вальтер Штайнмайер и Джессика Ульссон Фото: instagram.com/swish41

Дирк женат на Джессике почти 10 лет. У пары трое детей: сыновья Макс и Моррис и дочь Малайка. В общем, Новицки крупно повезло. После обидного расставания он не стал отчаиваться и всё-таки сумел создать семью, пускай и со второй попытки. И это, пожалуй, можно назвать главным достижением его жизни за пределами площадки.