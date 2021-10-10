В США арестовали сразу 18 экс-игроков НБА. Как же нелепо они попались!

ФБР арестовало 18 бывших игроков НБА по делу о мошенничестве в сфере медицинского страхования. Экс-баскетболисты подавали поддельные заявления о возмещении расходов на медицинские и стоматологические услуги, которые на самом деле никогда не получали.

Федеральный суд Нью-Йорка уже выдвинул обвинения. В список арестованных вошли Тони Аллен, Алан Андерсон, Шэннон Браун, Уилл Байнум, Глен Дэвис, Крис Даглас-Робертс, Мелвин Эли, Дариус Майлз, Джамарио Мун, Милт Паласио, Рубен Паттерсон, Эдди Робинсон, Грег Смит, Себастьян Телфэйр, Си Джей Уотсон, Терренс Уильямс, Антуан Райт и Тони Ротен.

Все перечисленные личности в период-2017/2020 потребовали возместить им $ 3,9 млн из программы медицинского страхования и социального обеспечения игроков НБА. Примерно $ 2,5 млн разошлись по карманам баскетболистов, которым грозит до 20 лет тюремного заключения за сговор с целью мошенничества.

Рейд ФБР был масштабным. 16 человек были арестованы в четверг утром в 10 разных населённых пунктах США, остальных повязали в течение дня. Большая часть из них уже вышли под залог в размере $ 25 тыс.– $ 75 тыс., но сухими из воды многим вряд ли получится выйти.

В списке есть много не особо именитых игроков, но есть и достаточно известные личности. Например, 4 чемпиона НБА Тони Аллен и Глен Дэвис (в составе «Бостон Селтикс» — 2008 год), Шэннон Браун («Лос-Анджелес Лейкерс» — 2009, 2010) и Мэлвин Эли («Сан-Антонио Спёрс» — 2007).

Терренс Уильямс — предполагаемый организатор и «идейный вдохновитель» схемы. Был выбран «Нью-Джерси Нетс» под 11-м пиком на драфте-2009, но ожиданий от лотерейного проспекта не оправдал. Запомнился тем, что оформил трипл-дабл в матче с «Чикаго Буллз» 9 апреля 2010 года (27 очков, 13 подборов, 10 передач). После этого карьера пошла на спад, и он в основном играл в Лиге развития НБА и за рубежом. С 2015 года на профессиональном уровне не выступал. Уильямс вербовал других игроков для участия в махинации. Терренс предлагал им сделать поддельные документы об оплате медицинских услуг. За это они давали ему откаты, которых накопилось в сумме минимум $ 230 тыс. Все справки были поддельными. Несуществующий в реальности доктор оказывал баскетболистам вымышленные услуги. Сам Терренс также выдавал себя за ненастоящего работника сферы страхования.

Терренс Уильямс Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Тони Аллен — один из лучших оборонительных игроков новейшей истории НБА. 6 раз включался в символические пятёрки по защите. С 2018 года не востребован в лиге, где провёл 15 сезонов. Жена Тони Дезире — единственная женщина, фигурирующая в федеральном обвинительном заключении. Мало того, что Тони сам участвовал в сомнительной афере, так ещё и втянул семью. Поражает мелочность Аллена (да и других участников схемы).

За карьеру в НБА Тони заработал $ 40,7 млн. Да, последние годы выдались трудными, работы в НБА не нашлось. Но накопленных средств было вполне достаточно для грамотных инвестиций. Вместо этого Аллен выбрал сомнительный путь с участием в схеме Уильямса. Можно посчитать, как сильно он наварился. 18 фигурантов получили в общей сложности $ 2,5 млн долларов. В среднем по $ 139 тыс. на человека! При том, что большинство заработало десятки миллионов долларов за карьеру. Например, Дариус Майлз получил $ 62 млн за годы выступления в НБА.

Что вкратце можно сказать об остальных? Алан Андерсон заработал $ 9 млн за карьеру в НБА. На несколько лет заезжал поиграть в Европу, включая российский «Триумф» и израильский «Маккаби», но решил разрушить свою жизнь ради нескольких десятков тысяч долларов. Шэннон Браун играл с Леброном Джеймсом в «Кливленд Кавальерс», а также завоевал два титула чемпиона НБА с Коби Брайантом и Пау Газолем в «Лос-Анджелес Лейкерс» (2009, 2010) в качестве ключевого игрока ротации. Получил $ 14,7 млн в лиге. Не суперсостояние, но приличные деньги для спокойной жизни. Опять же, капитал можно приумножить законным вложением средств в какое-то дело. Теперь Брауна будут воспринимать в первую очередь не как чемпиона в составе «Лейкерс», а как мошенника.

Уилл Байнум играл за три команды НБА, но большую часть своей карьеры провёл в «Детройт Пистонс» с 2008 по 2014 год. Заработанных $ 17,2 млн за время выступления в лиге ему оказалось мало. Захотелось небольшое количество лёгких, но мутных денег. Мелвин Эли играл за пять команд НБА с 2002 по 2011 год и за это время заработал $ 13,8 млн. Пусть и не был важной частью ротации, но всё-таки стал чемпионом в «Сан-Антонио Спёрс» под руководством Грега Поповича, играл вместе с Тимом Данканом, Ману Джинобили и Тони Паркером.

Кристофер Даглас-Робертс провёл в НБА 6 сезонов и получил довольно мало ($ 3,5 млн), но всё равно это никоим образом не оправдывает риск с мошеннической схемой. Тони Ротен с 2012 по 2016 год играл за «Мемфис» и «Филадельфию», получив $ 5,9 млн. Позже перебрался в Европу. В сезоне-2018/2019 успешно выступал за «Калев» в Единой лиге ВТБ, после чего пошёл на повышение в чемпионат Польши, а затем перебрался в крепкий «Ховентуд» из испанской лиги.

Милт Паласио играл за шесть команд НБА с 1999 по 2006 год, заработав $ 5 млн. Долгое время выступал в Европе за далеко не последние клубы («Химки», «Партизан», «Баскония», «Летувос Ритас»). Проблем с работой после завершения карьеры в 2013-м у Паласио не было. В данный момент он занимает пост ассистента главного тренера в «Портленд Трэйл Блэйзерс». Зачем было ввязываться в эту схему? Теперь карьера в качестве тренера НБА фактически сорвана. «Портленд» уже отправил Паласио в административный отпуск, не за горами и увольнение.

Себастьян Телфэйр выступал за девять команд НБА с 2004 по 2014 год. Получил $ 19,5 млн. Дважды был на грани попадания в тюрьму. В 2007-м ему дали три года условно за незаконное хранение оружия. В 2017-м попался по такому же обвинению, но суд 4 года рассматривал апелляцию. Стоило Себастьяну попасться на мошенничестве с медуслугами, как суд сразу же отклонил ту самую апелляцию по хранению оружия. Похоже, тюрьма всё-таки настигла Телфэйра.

Себастьян Телфэйр Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Си Джей Уотсон ($ 23 млн за карьеру в НБА) играл вместе со Стефеном Карри, когда тот проводил дебютный сезон в «Голден Стэйт Уорриорз». Больше известен ситуацией, случившейся за пределами площадки. Си Джей встречался с звездой реалити-шоу Джози Харрис, которая ранее состояла в отношениях с боксёром Флойдом Мейвезером-младшим. Флойд приревновал и избил Джози в присутствии троих общих детей. Угрожал добраться и до Уотсона, но не успел. Флойд два месяца отсидел за решёткой за домашнее насилие.

Антуан Райт пять лет был запасным игроком в НБА, заработав $ 9,6 млн. Вряд ли слишком приумножил состояние благодаря схеме. Дариус Майлз — третий номер драфта-2000. Был обменян из «Клипперс» в «Кливленд Кавальерс» в 2002 году, один из ключевых напарников Леброна Джеймса в сезоне новичка. Как упоминалось выше, заработал в лиге $ 62 млн. Кроме того, снялся в нескольких голливудских фильмах в эпизодических ролях. Вот уж у кого точно меньше всего причин участвовать в этой махинации.

Рубен Паттерсон: с 1998 по 2007 год играл за шесть разных команд НБА. Был известен своей защитной эффективностью, но за пределами площадки регулярно попадал в скандалы. Попытка изнасилования, нападение на человека, домашнее насилие, вождение в нетрезвом виде — список правонарушений пополнился мошенничеством. Заработанные за карьеру в лиге $ 37 млн не заставили его вести размеренную жизнь. Эдди Робинсон играл за «Шарлотт Хорнетс» и «Чикаго Буллз» с 1999 по 2004 год. Получил $ 28,8 млн в НБА. Захотелось лёгкой наживы. Грегори Смит недолго играл за три команды НБА – с 2014 по 2016 год. Самый бедный участник группировки – всего $ 2,8 млн заработка за время выступления в лиге.

Глен Дэвис был ключевым игроком чемпионской команды «Бостон Селтикс». Не таким важным, как Кевин Гарнетт, Пол Пирс, Рэджон Рондо или Рэй Аллен, но всё-таки очень полезным. Наверное, самый известный в списке обвиняемых наряду с Тони Алленом. $ 34,7 млн за карьеру в НБА получил. Видимо, на жизнь одному из самых габаритных центровых в истории лиги не хватало. Джамарио Мун играл за пять команд НБА с 2007 по 2012 год, среди прочего выступал за «Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом. Заработал $ 6,9 млн. Не главный богач в списке, но опять же ввязываться в аферу не имело никакого смысла.

Глен Дэвис Фото: Matt Stone/Getty Images

Больше всего поражает, как же коряво работали мошенники. Использовались медицинские бланки нетипичного формата. Документы оформлялись с грамматическими ошибками. На многих поддельных справках была указана одна и та же дата. Например, Дэвис, Аллен и Ротен пользовались одинаковыми стоматологическими услугами у одного и того же врача в одно и то же время. Смит якобы вылечил 8 зубов на сумму $ 48 тыс. в стоматологическом кабинете Беверли-Хиллз в декабре 2018 года, когда находился в Тайване и играл в местном чемпионате

Вызывает удивление, почему такая топорная схема не раскрывалась так долго. Глава офиса ФБР в Нью-Йорке Майкл Дрисколл заявил, что ежегодно в сфере здравоохранения оборачивают схемы на пару десятков миллиардов долларов. Видимо, афера 18 экс-игроков НБА была слишком мелкой и у органов правопорядка просто не доходили руки.