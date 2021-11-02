Легенды обеднели. Родман и Пиппен умудрились спустить десятки миллионов долларов состояния

Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Деннис Родман – одно из лучших трио в истории баскетбола. Многократные чемпионы НБА и настоящие легенды баскетбола по сей день остаются кумирами миллионов. Но Джордан, конечно, сильно отличается от своих бывших партнёров. И пускай с Пиппеном он бок о бок отыграл 10 лет, а Родман помог «Чикаго Буллз» завоевать второй три-пит, Его Воздушество добился гораздо большего за пределами площадки. Сейчас он – долларовый миллиардер, самый богатый спортсмен на планете. А вот у его экс-одноклубников ситуация, увы, не столь обнадёживающая. Рассказываем, как Родман и Пиппен умудрились спустить десятки миллионов долларов состояния.

Начнём с Пиппена. За свою игровую карьеру он заработал $ 107 млн. То есть на $ 21 млн больше, чем за выступления в НБА получил Джордан. Да, Скотти задержался в лиге на несколько лет дольше, зато в «Чикаго» ему, откровенно говоря, недоплачивали. Под конец выступления за «Буллз» Майкл зарабатывал по $ 30 млн за сезон, что в пересчёте на нынешние около $ 50 млн. Бешеные деньги. А Пиппен в то же время получал примерно в 10 раз меньше – в районе $ 3 млн.

«Скотти был слишком недооценён, ему так сильно недоплачивали. Но этот парень во многом был героем во время тех великих побед «Буллз». Я постоянно говорю ему: «Тебе не за что извиняться. Ты был одним из лучших. Надеюсь, люди наконец-то это увидят», — говорил Родман.

Пиппен – выходец из бедной семьи. Он нуждался в деньгах и, подписывая первое соглашение с «Буллз», хотел обрести стабильный заработок и уверенность в завтрашнем дне. Агенты отговаривали Скотти от подписания долгосрочного контракта, но он не хотел рисковать. И только с годами, продолжая регулярно выходить на площадку, понял, что ошибся. Долго воевал с руководством, но всё безрезультатно. Получать по-настоящему большие деньги Пиппен начал только после ухода из «Чикаго» во время отрезка карьеры в «Хьюстоне» и «Портленде». Там за четыре сезона он заработал порядка $ 70 млн, что и позволило ему опередить Джордана. Но преумножить своё состояние, в отличие от Майкла, Пиппен не сумел.

Пиппен прослыл человеком, который совершенно не умеет распоряжаться деньгами. В 2011 году даже ходили слухи, что шестикратный чемпион НБА – банкрот. Всё потому, что на CNBC вышла статья под названием «15 спортсменов, которые обанкротились». Её автор утверждал, что Скотти растранжирил $ 120 млн и находится в затруднительном финансовом положении. Позже эта информация разошлась по другим американским СМИ. И на большинство из них — от крупнейших изданий до локальных студенческих газет — Пиппен подал в суд. В иске утверждалось, что экс-баскетболист никогда не объявлял себя банкротом, и на протяжении десяти лет его состояние оценивалось не меньше чем в $ 40 млн. А подобные заявления в прессе портят его имидж и отпугивают потенциальных рекламодателей. Но доказать свою правоту в суде Пиппену и его юристам так и не удалось – злого умысла в действиях автора статьи суд не усмотрел.

Однако в статье упоминалась история, которую в своё время обсуждали куда активнее, нежели всю ситуацию с банкротством. Речь об инциденте с покупкой частного самолёта, на который Пиппен в 2002-м потратил $ 4,3 млн. Казалось бы, ничего необычного. Почему бы долларовому миллионеру не приобрести собственный джет, чтобы с комфортом передвигаться по миру? Но насладиться полётом на новеньком «Гольфстриме» Пиппену так и не удалось. Самолёт оказался неисправным, и, чтобы использовать его по прямому назначению, требовалось потратить ещё $ 1 млн на ремонт. Общественность повеселилась, но Скотти не растерялся и подал в суд на юридическую компанию, которая контролировала совершение сделки. Дело баскетболист выиграл, но вместо запрошенных $ 8 млн компенсации получил только $ 2 млн.

Приобрести злосчастный самолёт Пиппену, кстати, посоветовал его финансовый помощник – Роберт Лунн. Он начал работать с баскетболистом в 2000 году, а воспользоваться его услугами игроку порекомендовали в «Буллз». Но выгодного сотрудничества так и не сложилось. По словам Пиппена, из-за Лунна он понёс убытков как минимум на $ 20 млн. Консультант тратил деньги Скотти на различные неликвидные активы – например, вложился в гитарный бренд и магазин деликатесов в Чикаго. Ещё $ 7 млн из кармана игрока Лунн инвестировал в недвижимость. Строительством занимался его партнёр, о сотрудничестве с которым Роберт, конечно же, умолчал. Спустя некоторое время застройщик объявил себя банкротом – деньги Пиппена ушли в никуда. В итоге в 2004 году баскетболист подал в суд на Лунна и выиграл у него $ 11,8 млн.

Спустя 12 лет Лунн был приговорён к трём годам тюремного заключения за мошенничество. Дело касалось нескольких его клиентов, в том числе и Пиппена. Выяснилось, что помощник подделывал подписи Скотти на бумагах о продлении кредита на $ 1,4 млн. Сам баскетболист о нём, естественно, не знал. Деньги якобы должны были пойти на тот самый частный самолёт. Но на самом деле Лунн использовал их в личных целях – ради выплаты долгов.

Деннис Родман, увы, оказался в похожей ситуации. Уже после завершения карьеры он был жестоко обманут своей помощницей Пегги Энн Фулфорд. Они познакомились в начале нулевых и со временем сблизились. В 2011-м, на церемонии включения в Зал славы, Родман тепло поблагодарил Пегги за заботу, назвав её членом своей семьи.

На протяжении долгих лет Фулфорд распоряжалась финансами баскетболиста. Со временем, когда у Родмана возникли первые финансовые проблемы, она обвинила во всём его пристрастие к алкоголю и роскошной жизни. Пегги утверждала, что игроку нельзя было доверять его собственные деньги. Этот же довод девушка использовала, чтобы получить контроль над всеми банковскими счетами Денниса.

Родман действительно славился своей любовью к роскоши и шумным вечеринкам. Но даже после завершения игровой карьеры, за которую он нажил около $ 27 млн, Деннис продолжал работать. Ездил в мировые турне в качестве ди-джея, снимался в фильмах и реалити-шоу. Несмотря на это, денег почему-то не прибавлялось. Однажды его бывший помощник заметил, что Родман просрочил выплаты за страхование жизни. Затем в квартире, которую ему помогла найти Фулфорд, отключили электричество. К помощнице начали возникать первые вопросы.

В 2012-м Родман стал участником судебного процесса. Выяснилось, что он задолжал бывшей супруге $ 860 тыс. в качестве алиментов. За их неуплату он был приговорён к 104 часам общественных работ и трём годам испытательного срока. Но во время слушаний выяснилась одна интересная деталь – Деннису был выставлен огромный счёт в магазине женского белья. По его словам, он там даже никогда не был.

Выяснить правду удалось после того, как гражданский иск к Фулфорд подал другой её клиент – игрок в американский футбол Рики Уильямс. В отношении Пегги началось расследование, к которому подключилось ФБР. Оказалось, что Фулфорд – никакая не выпускница Гарварда и волчица с Уолл-Стрит, а обыкновенная мошенница. У неё были доступ к 85 банковским счетам её клиентов и более 20 подставных фирм. Она ловко переводила деньги между ними, потихоньку обворовывая своих клиентов (в том числе и Родмана), и фактически жила в роскоши за их счёт. В 2018 году Фулфорд приговорили к 10 годам тюремного заключения.

Однако в результате сотрудничества с Фулфорд Родман гарантированно потерял всего $ 1,24 млн. Реальная цифра может быть гораздо больше, но факт остаётся фактом – своё состояние Деннис всё-таки разбазарил сам. И если во время игровой карьеры он мог отдавать сотни долларов бездомным, терять по миллиону долларов за драку с арбитром и пропивать кучу денег в Лас-Вегасе, сейчас ему такое наверняка и не снится. Состояние пятикратного чемпиона НБА оценивается всего в $ 500 тыс. И несмотря на то, что Родман пока не пропал с радаров, богаче он всё-таки не становится.

У Пиппена же ситуация куда более стабильная. Его состояние оценивается примерно в $ 20 млн. Получается, примерно в 6 раз меньше заработка за карьеру и в два раза меньше, чем было 10 лет назад, зато в 40 раз больше, чем у Родмана. И пускай именного бренда и доли в клубе НБА у него нет, в отличие от некоторых, до банкротства ещё очень далеко (чего не скажешь о Деннисе). А вот Джордан снова впереди планеты всей. И бывшие одноклубники, несмотря на всё своё величие, до сих пор остаются в его тени.