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«Лос-Анджелес Клипперс» в матче с «Вашингтон Уизардс» совершил самый крупный камбэк в НБА с 1996 года

«Это нечто немыслимое». В НБА совершён крупнейший камбэк века. Видео
Алексей Фалько
В НБА совершён крупнейший камбэк века
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«Клипперс» сотворили настоящее чудо в матче с «Вашингтоном».

Матч регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» даже близко не был самым привлекательным в игровой программе дня. Однако случившееся в столице США затмило дуэль Джеймса Хардена и Леброна Джеймса в Нью-Йорке, а также противостояние Стефена Карри и Луки Дончича в Сан-Франциско.

Во встрече «Вашингтон» — «Клипперс» совершён крупнейший камбэк века в НБА. За полторы минуты до конца первой половины штрафные броски защитника Брэдли Била вывели «Уизардс» вперед со счётом 66:31. Казалось, что на этом всё с исходом встречи уже ясно. «Лос-Анджелес» через день ждала выездная игра с «Орландо Мэджик».

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Выглядело логичным экономить силы во второй половине, потому что в чудо-спасение команды Тайрона Лю не верили даже самые преданные болельщики «Клипперс». Даже будь в составе ныне травмированные звёзды Кавай Леонард и Пол Джордж. Многие наверняка выключили телевизор в перерыве и пошли спать. Очень зря.

У баскетболистов «Клипперс» внезапно проснулась запредельная жажда к победе. «Лос-Анджелес» выиграл оставшийся отрезок со счётом 85:49 и одержал победу — 116:115.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Всё самое интересное началось за 10 секунд до конца матча. «Вашингтон» разбазарил почти всё преимущество, но "+6" за такой короткий отрезок — солидная фора. Защитник «Клипперс» Люк Кеннард за 8 секунд до сирены бросал из-за дуги с центра площадки откровенно на удачу. И попал — 112:115.

Всё равно преимущество было на стороне «Уизардс» У хозяев оставалось право на атаку, в которой «Клипперс» пришлось бы фолить тактически и ставить соперника на линию штрафных, что наверняка довело бы преимущество хозяев до 4-5 очков. Помешать этому могло только одно — жёсткий прессинг и перехват «Клипперс» без нарушения правил. По сути, это и произошло. «Вашингтон» не смог ввести мяч в игру в положенное время из-за агрессивного давления со стороны игроков «Лос-Анджелеса».

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Даже эта потеря оставляла «Уизардс» отличные шансы на победу. Тактический фол и два штрафных сопернику при "+3" за считанные секунды до конца — так бы поступили в Евролиге, но в НБА действуют иные «джентльменские правила». «Вашингтон» позволил «Клипперс» провести полноценную атаку с потенциально спасительным трёхочковым. Кеннард снова совершил сумбурный и шальной бросок. И вновь попал. При этом его руку зацепил Бил. Шанс вырвать победу атакой 3+1. Люк не сплоховал с линии. У «Вашингтона» оставалось 1,9 секунды на спасение, но подавленные хозяева ничего толкового организовать не сумели.

«Это нечто немыслимое», — заявил комментатор матча.

С ним трудно не согласиться. «Клипперс» совершили второй крупнейший камбэк в истории НБА и крупнейший камбэк XXI века. Большее отставание по ходу встречи отыгрывала только «Юта Джаз» в матче с «Денвер Наггетс» (107:103) 27 ноября 1996 года. Тогда клуб из Солт-Лейк-Сити ликвидировал дефицит "-36".

Кроме того, «Клипперс» стали первой командой за последние 25 лет, которая в одном сезоне организовала три камбэка после отставания в 24+ очка. При этом команда Тайрона Лю совершила их за две недели. «Лос-Анджелес» с результатом 24-25 идёт на десятом месте в Западной конференции. Потеря Джорджа и Леонарда всё-таки даёт о себе знать, но у Люка Кеннарда, Амира Коффи, Терренса Мэнна, Николя Батюма, Реджи Джексона и других игроков «Клипперс» точно есть характер. «Сливать» сезон они не собираются.

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