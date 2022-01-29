Вместо десятков миллионов — риск загреметь в тюрьму. Непостижимая глупость Джексона Хэйса

Иногда перспективные игроки умудряются собственноручно загубить свою карьеру в НБА. Одно необдуманное высказывание или действие — и новички пробкой вылетают из лиги. А вот центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексон Хэйс пошёл по другому пути. Прошлым летом он ввязался в драку с полицейскими, и теперь ему предъявлено более десятка различных обвинений.

Хэйс был выбран «Атлантой Хоукс» под восьмым номером на драфте-2019 и сразу же обменян в «Пеликанс». Тогда на 19-летнего парнишку возлагали большие надежды, пускай даже до хайпа, как вокруг одноклубника Зайона Уильямсона, ему было далеко. И первые месяцы Джексона в НБА прошли вполне успешно. В своём дебютном матче он набрал 19 очков, спустя месяц оформил первый дабл-дабл, а через пару дней стал первым новичком команды с 2014-го, которому удалось сделать 2+ блок-шота в трёх матчах подряд. Ещё через две недели Хэйс набрал 17 очков и 5 блок-шотов в матче с «Санз» и стал третьим самым молодым игроком в истории НБА, которому это удалось (после Леброна Джеймса и Эндрю Байнума).

Хэйс участвовал в гонке за лучшего новичка сезона НБА и сполна оправдывал статус лотерейного проспекта. Он даже поставил под сомнение значимость для команды Зайона, который пропустил первую половину сезона-2019/2020 из-за травмы. Хэйс выглядел как надёжный игрок ротации, который в будущем вполне может заработать контракт на несколько десятков миллионов долларов, а то и максимальное продление для новичка в случае прогресса.

За два с половиной сезона Джексон закрепился в ротации «Нового Орлеана» и провёл 159 матчей, в которых в среднем проводил на площадке 16 минут. Однако прогресс так и не пошёл, и подтянуть статистику Хэйсу не удалось. Он продолжает набирать 7,5 очка и 4 подбора за игру. То есть происходящее с Джексоном в лучшем случае можно назвать застоем. Парень явно снизил к себе требования, а также начал отвлекаться на совсем ненужные вещи за пределами паркета.

На площадке игрок мог запомниться разве что эффектными данками и блок-шотами, а за её пределами – буйным нравом. Например, в феврале 2020-го Джексон в прямом эфире грубо обругал НБА после того, как не попал в заявку на Матч восходящих звёзд. А летом 2021-го произошёл тот самый инцидент с его арестом.

28 июля в дом баскетболиста прибыли полицейские. Подруга игрока предупредила своих родственников, что Хэйс ведёт себя неадекватно и она беспокоится о своей безопасности. Те вызвали полицию. Джексон встретил офицеров на пороге своего дома, однако на просьбу впустить их внутрь для разговора с пострадавшей ответил агрессией и всячески препятствовал полиции.

Хэйс толкнул одного из правоохранителей. Джексона повалили на землю, но он продолжил сопротивляться, и полицейским пришлось воспользоваться электрошокером. Стычка продолжалась чуть больше двух минут, после чего на баскетболиста надели наручники и отвезли в участок.

Полицейского, которого толкнул Хэйс, доставили в больницу с травмой руки. Игрока же выпустили на свободу спустя два часа благодаря внесению залога в размере $ 25 тыс. Девушка, к которой и приезжала полиция, сотрудничать с правоохранителями отказалась.



Помимо прочего, после ареста бигмена «Пеликанс» в полиции Лос-Анджелеса началось внутреннее расследование. Во время задержания полицейский поставил колено на шею Хэйсу, и тот сказал, что не может дышать. Результаты проверки пока неизвестны. Профсоюз полицейских также обратился к НБА с открытым письмом, в котором призвал оштрафовать Джексона за расизм и нарушение политики лиги о домашнем насилии.

Судебное заседание по делу Хэйса состоялось 24 января. Всего игроку было предъявлено 12 обвинений, включая домашнее насилие, порчу имущества, применение силы к сотруднику полиции и препятствование исполнению его обязанностей. Если баскетболиста признают виновным, ему грозит тюремное заключение. Окончательное решение суда будет вынесено 15 февраля.

По обвинению в сопротивлении аресту Джексон может получить до трёх лет тюрьмы, и это лишь один из 12 пунктов. Если игрок всё-таки окажется за решёткой, то о крупных контрактах может и не мечтать. И вообще вся карьера под вопросом. Хэйс рискует пропустить не один сезон, к которому гарантированно добавятся подпорченная репутация и статус заведомо проблемного игрока. А Джексону всего 21 год.

Посмотрим, какое решение вынесет суд и не поставит ли оно точку в карьере Хэйса в НБА. Уже ясно, что контракт на десятки миллионов ему не светит. Есть реальный риск загреметь в тюрьму. Непостижимая глупость Хэйса, который одним необдуманным поступком обрушил свои многообещающие перспективы.