Потрясный Матч звёзд НБА. Карри творил чудеса, Леброн встретился лицом к лицу с Джорданом

В Кливленде всё прошло значительно лучше, чем год назад в Атланте.

В Кливленде завершился Матч звёзд НБА 2022 года. Команда Леброна Джеймса обыграла команду Кевина Дюранта со счетом 163:160. Потрясающая по накалу и эмоциям встреча. В этом году Матч звёзд получился по-настоящему запоминающимся. Рассказываем о главных моментах праздничного события.

Во-первых, перед игрой состоялась церемония в честь игроков, которые были включены в топ-75 всех времён. На ней произошло очень редкое событие — Леброн Джеймс и Майкл Джордан встретились лицом к лицу. В Сети можно найти всего несколько совместных фото главных участников спора за звание величайшего игрока в истории НБА. Леброн и Джордан тепло пообщались в Кливленде. Приятный момент для всех любителей баскетбола.

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Джордан также почтил своим вниманием Луку Дончича, Ванессу Брайант и Джерри Уэста. Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», недавно отпраздновавший 59-летие, пребывал в отличном настроении. Под стать всей церемонии, которая получилась очень бодрой. Когда ещё увидишь столько значимых личностей вместе.

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Можно просто посмотреть на совместное фото представителей топ-75. Величие зашкаливает — первая мысль, когда видишь этот снимок.

Представители топ-75 величайших игроков в истории НБА Фото: twitter.com/NBA

Далее началась сама игра, которая прошла на встречных курсах. Счёт по четвертям красноречиво об этом говорит — 47:45, 46:49, 45:45, 25:21. Только один раз преимущество какой-либо из сторон было двузначным. Команда Дюранта отрывалась на 10 очков в начале третьей четверти. Команда Леброна совершила камбэк, и дело зашло в напряжённую концовку. Там блестяще себя проявил капитан Джеймс, Команды играли до 163 очков. Леброн хладнокровно реализовал решающий бросок, несмотря на попытки Зака Лавина и Джоэла Эмбиида помешать ему.

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37-летний Джеймс эмоционально вернулся в родной город, но не только у него выдался знаковый камбэк. Ещё один уроженец Огайо Стефен Карри надолго запомнит этот день. Карри, игравший за команду Джеймса, творил чудеса на паркете и стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков. Стефен был признан MVP Матча звёзд. Он реализовал 16 из 27 бросков из-за дуги. Ранее рекорд по количеству точных трёхочковых бросков в Матче звезд НБА принадлежал Полу Джорджу и был установлен в 2016 году. Джордж тогда отметился девятью трёхочковыми.

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Самым результативным игроком в составе команды Дюранта стал баскетболист «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, набравший 36 очков и взявший 10 подборов. Джоэл как-то совсем недополучил помощи от партнёров. Девин Букер (20 очков, 5 потерь) и Ламело Болл (18 очков) — второй и третий лучший скореры команды Дюранта на Матче звёзд. Так себе статистика даже для матчей регулярного чемпионата.

В команде Леброна очень хорошую помощь Карри оказал Яннис Адетокунбо (30 очков, 12 подборов, 6 передач). Джеймс (24 очка, 8 передач) тоже смотрелся вполне неплохо, даже если вынести за скобки фактор победного броска. Дебютанты Матча звёзд набрали 80 очков — примерно 25% от общей результативности. Ламело Болл (18 очков), Дариус Гарлэнд (13 очков), Джарретт Аллен (10 очков, 9 подборов), Деджонте Мюррей (17 очков), Эндрю Уиггинс (10 очков), Джа Морант (6 очков), Фред Ванвлит (6 очков) — можно поздравить их с почином.



В прошлом году Джеймс и Дюрант также были выбраны капитанами команд на Матче звёзд НБА. Он прошел в Атланте 8 марта и завершился победой команды Джеймса со счетом 170:150. В этот раз результативность немного выше, да и положительных эмоций куда больше. Интрига сохранялась до самого конца. В решающие моменты команды реально защищались и пытались помешать набору лёгких очков. Хотя результат МЗ всегда остаётся неизменным – команда Леброна побеждала во всех пяти случаях после введения нового формата с отказом деления на конференции. Джеймс драфтовал игроков лучше, чем Яннис, Карри и теперь Дюрант.



Конечно, не обошлось и без отрицательных моментов, хотя они связаны не с баскетбольными факторами. Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не прибыл на церемонию, посвященную 75-летию НБА, из-за смерти бабушки. Кевин в любом случае не вышел бы на площадку из-за травмы колена. Однако включённый в число 75 величайших игроков всех врёмен Дюрант пропустил и торжественную часть. В последнее время Кей Ди преследуют неудачи. Хочется верить, что после перерыва на Матч звёзд все проблемы форварда закончатся.

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол провёл пару минут в Матче звёзд даже на фоне травмы. Однако сегодня стало известно, что Крис выбыл из строя на 6-8 недель в связи с отрывным переломом большого пальца правой руки. Он получил повреждение в матче с «Хьюстоном» прямо перед самым перерывом на Матч звёзд. Пол был настолько раздосадован подобным развитием событий, что толкнул судью и заработал удаление. Вполне вероятно, он пропустит остаток регулярного чемпионата и, возможно, даже первый раунд плей-офф. Обидный поворот для 36-летнего ветерана, который внёс огромный вклад в абсолютное лидерство «Финикса» в НБА.



Хотя есть и что-то позитивное для Криса. Пол станет лауреатом Премии за защиту интересов WNBA имени Коби и Джанны Брайант. Премия WNBA будет вручаться впервые. Пол получит награду за выдающийся вклад в развитие женского баскетбола. Церемония вручения с участием Ванессы Брайант пройдёт на Матче всех звезд НБА — 2022. Награда названа в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его дочери, которые погибли в авиакатастрофе в январе 2020 года.

Также следует коснуться событий, которые были за день-два перед Матчем звёзд. Речь про Матч знаменитостей, Турнир восходящих звёзд и традиционные конкурсы. В субботу Команда Билла Уолтона обыграла команду Доминика Уилкинса (65:51) в Матче знаменитостей. Алекс Туссан принес команде Уолтона 18 очков и был признан MVP. Больших звёзд планетарного масштаба вроде Джастина Тимберлейка на этот раз не было. Тот же Туссан является инструктором Peloton и известен только в США. Можно отметить разве что присутствие болливудского актёра Ранвира Сингха. Лига решила привлечь внимание рынка Индии.

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В тот же день в финале Турнира восходящих звёзд команда Рика Бэрри выиграла у команды Айзеи Томаса со счётом 25:20. До этого из борьбы выбыли команды Джеймса Уорти и Гэри Пэйтона, которые в полуфинале минимально уступали командам Томаса (49:50) и Бэрри (48:50). Привлечение легенд НБА в качестве тренеров, отказ от традиционного деления по принципу Восточной и Западной конференции, проведение мини-турнира — отличное нововведение НБА. Первый номер драфта-2021 Кейд Каннингем лучше всего проявил себя в условиях динамичного соревнования и стал MVP Турнира восходящих звёзд.

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В первый день в рамках Турнира восходящих звезд также состоялся Клатч-челлендж. В нём приняли участие четыре дуэта: Эван Мобли («Кливленд») и Джош Гидди («Оклахома»), Майкл Фостер и Джейден Харди (оба – «Игнайт», Лига развития), Тайриз Халибертон («Индиана») и Десмонд Бэйн («Мемфис»), а также Скотти Барнс («Торонто») и Тайриз Макси («Филадельфия»). Победителями конкурса стали Халибертон и Бэйн. Ещё одна интересная идея.

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В воскресенье состоялись конкурсы данков, трёхочковых и мастерства. Форвард «Нью-Йорк Никс» Оби Топпин стал победителем конкурса данков, обыграв в финале защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Хуана Тоскано-Андерсона. Ни один данк в конкурсе этого года не получил 50 баллов.В первом раунде Топпин набрал наибольшее количество баллов – 90 (44+46). Тоскано-Андерсон набрал 87 (44+43), Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс») – 83 (38+45), Коул Энтони («Орландо Мэджик») – 70 (40+30). В финальном раунде результат Топпина составил 92 балла (45+47). Тоскано-Андерсон получил всего 69 (39+30).

Конкурс получился, наверное, худшим в истории. Всё было настолько уныло, что Сеть буквально разрывало от критики данк-контеста. Хороший урок на будущее. Лиге нужно привлекать более именитых участников. Зак Лавин, Джа Морант, Аарон Гордон, Донован Митчелл, Деррик Джонс — хотя бы пара исполнителей из этого списка спасли бы конкурс от провала.

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Центровой «Миннесоты Тимбервулз» Карл-Энтони Таунс стал победителем конкурса трёхочковых бросков. Таунс стал первым «большим» после Кевина Лава (2012), победившим в конкурсе трёхочковых. В финальном раунде Таунс набрал 29 баллов, обыграв защитников Люка Кеннарда и Трея Янга (оба – 26). Более того, центровой побил рекорд Девина Букера (28) по количеству баллов в финале, установленный четыре года назад в Лос-Анджелесе. КАТ лишний раз доказал, в каком направлении движется лига, — бросать должны уметь игроки любой позиции. Если данк-контест можно назвать худшим в истории, то конкурс трёхочковых тянет на звание лучшего всех времён.

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Команда «Кливленд Кавальерс» победила в конкурсе мастерства. Трио из «Кавальерс» в лице Джарретта Аллена, Дариуса Гарлэнда и Эвана Мобли обыграло команду новичков во главе с Кейдом Каннингемом, Джошем Гидди и Скотти Барнсом в финальном раунде, который решался бросками с центра площадки. Победителям хватило всего двух попыток и 5,5 секунды, чтобы забросить с центра. Команда новичков сделала это за 9,9 секунды. В предыдущем раунде команде «Кавальерс» и команде братьев Адетокунбо потребовался тай-брейк, чтобы определить финалиста. Яннис Адетокунбо смазал первый бросок своей команды из-за дуги, Гарлэнд был точен и вывел «Кливленд» в финал. Конкурс мастерства состоял из соревнований по броскам, передачам, дриблингу и броскам с центра. Вот только формат был новым.

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Лига ушла от индивидуальностей и сделала акцент на командной работе. Эта инициатива заслуживает похвалы. Хорошей идеей выглядит привлечение игроков «Кливленда» — город базирования этой команды принимает Матч звёзд… Дань уважения местной фан-базе в Огайо. Конкурсы данков и трёхочковых прошли со знаком «плюс», перекрыв «минус» (пусть и жирный) данк-контеста. Важно отметить, что все конкурсы прошли за день до самого Матча звёзд. Это тоже хорошее нововведение. Не было ощущения запредельной насыщенности.

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Шоу было украшено выступлением звёздных певцов DJ Khaled, Lil Wayne, Lil Baby, Gunna, Ludacris, Migos и Мэри Джей Бладж, которая всего несколько дней назад участвовала в программе Супербоула. Матч звезд НБА 2023 года пройдёт в Солт-Лейк-Сити. Хочется верить, что все лучшие наработки мероприятия в Кливленде сохранятся, а недочёты будут исправлены.