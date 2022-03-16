У НБА своё «мартовское безумие». Такой результативности в лиге не было десятки лет

До старта плей-офф НБА ещё целый месяц, а в лиге уже пошла жара. Игроки выдают сумасшедшую результативность – только в этом месяце они семь раз преодолевали отметку в 50 набранных очков за матч. Количество рекордов на игровой день зашкаливает, а цифры просто поражают. Настоящее мартовское безумие – и NCAA тут ни при чём.

Разгар этого безумия пришёлся на нынешнюю, 22-ю неделю чемпионата. В понедельник, 14 марта, Карл-Энтони Таунс установил рекорд «Миннесоты» по результативности. В матче с «Сан-Антонио» он оформил дабл-дабл из 60 очков и 17 подборов, а также показал невероятные 63% реализации из-за дуги. Таунс стал первым игроком в истории НБА, выдавшим столь феноменальную статистику. А ещё четвёртым в истории и первым за 22 года центровым, завершившим матч с 60/15 и более.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

В тот же день Стефен Карри набрал 47 очков в матче с «Уизардс», а Трей Янг – 46 в матче с «Портлэндом». Так, впервые с 1983 года сразу три игрока записали на свой счёт больше 45 очков в один день, и в первый раз в истории НБА это произошло в трёх разных матчах.

Фото: Ronald Cortes/Getty Images

А вчера, 15 марта, в гостевой встрече с «Орландо» 60 очков набрал Кайри Ирвинг. Это не только его персональный рекорд, но и рекорд франшизы по результативности. В одной лишь первой половине Ирвинг настрелял 41 очко (у Таунса было 36). А за последние 25 сезонов набрать больше 40 очков за полматча удавалось только Коби Брайанту и Клэю Томпсону.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

Два дня подряд в лиге набирали по 60 очков за матч. И такое в истории НБА случалось лишь дважды: на этой неделе и в 1962 году. 60 лет назад покорить это достижение удалось легендарному Уилту Чемберлену, причём в одиночку. Ирвинг, увы, повторить подобное никак не сможет, ведь сегодняшняя встреча с «Далласом» станет для «Нетс» домашней. А Кайри всё ещё не может принимать участие в матчах на «Барклайс-центр» из-за отказа от вакцинации.

Зато на игру сможет выйти Кевин Дюрант, который, кстати, на пару с Ирвингом вошёл в историю. В предыдущем матче «Бруклина», состоявшемся 13 марта, Кей Ди набрал 53 очка. Таким образом, он и Кайри стали первыми в НБА одноклубниками, записавшими на свой счёт 50 и более очков в двух матчах подряд.

Помимо всех вышеперечисленных, отметка в 50 очков в этом месяце покорилась ещё двоим игрокам. Первый – Леброн Джеймс. После перерыва на Матч всех звёзд «Лейкерс» не выиграли ни одного матча, в котором Король не набирал 50 очков. А их, между прочим, было восемь. Победить удалось только во встречах с «Уорриорз» и «Уизардс», в которых у Леброна было 56 и 50 очков соответственно.

Второй – Джейсон Тейтум. В матче с «Бруклином» он набрал 54 очка. Это четвёртый матч с полусотней и более очков в карьере Джейсона. Все четыре игры он, само собой, провёл за «Бостон», за который выступает с 2017 года. Таким образом, Тейтум повторил рекорд франшизы по количеству игр с 50+ очками и делит его с легендарным Ларри Бёрдом.



Март ещё не закончился, а уже выдался богатым на выдающиеся перформансы и исторические достижения. Будем надеяться, что обойдётся без травм и у звёздных исполнителей останутся силы на плей-офф. Сейчас наблюдать за происходящим в лиге – одно удовольствие. Посмотрим, как долго продлится эта феерия.