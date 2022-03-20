Леброн стал вторым лучшим снайпером в истории НБА. Дело за малым — обойти Абдул-Джаббара

В межсезонье «Лейкерс» называли одним из главных фаворитов на чемпионство. Сейчас в то, что команда поможет Леброну Джеймсу завоевать пятый в карьере титул, верится с трудом. Но Король не опускает руки и продолжает набивать персональную статистику. Сегодня он опередил Карла Мэлоуна в списке самых результативных игроков в истории НБА. Впереди только легендарный Карим Абдул-Джаббар – и его рекорд вряд ли устоит.

Чтобы обойти Мэлоуна, в прошедшем матче с «Уизардс» (119:127) Леброну нужно было набрать 19 очков. Джеймс план перевыполнил и набрал в два раза больше – 38. Победить «Вашингтон» это, увы, не помогло, и «Лейкерс» потерпели своё девятое после перерыва на Матч всех звёзд поражение. Но копилка персональных достижений Короля всё же пополнилась. И теперь он скорер номер два в истории лиги.

Самые результативные игроки в истории НБА



1. Карим Абдул-Джаббар – 38 387.

2. Леброн Джеймс – 36 947.

3. Карл Мэлоун – 36 928.

4. Коби Брайант – 33 643.

5. Майкл Джордан – 32 292.

6. Дирк Новицки – 31 560.

7. Уилт Чемберлен – 31 419.

8. Шакил О’Нил – 28 596.

9. Кармело Энтони – 28 218.

10. Мозес Мэлоун – 27 409.

Единственный действующий игрок в первой десятке, помимо Джеймса, – его одноклубник Кармело Энтони. Между ними больше 8000 очков разницы, и на конкуренцию 37-летний Мело явно не претендует. Но успехами товарища по команде, безусловно, очень гордится.

«Я всё ещё в восторге оттого, что нахожусь рядом с ним, пока он продолжает делать то, что делает. Особенно если учесть, что Джеймс не был, как говорят, «известен» тем, что набирает много очков. Теперь у него есть шанс стать бомбардиром номер один за всю историю НБА. Он выступал на рекордно высоком уровне всю свою карьеру. Когда я был моложе, я думал, что никто не догонит Карла Мэлоуна и Карима», – прокомментировал Энтони.

Мэлоун уже позади, а вот Абдул-Джаббара ещё предстоит догнать. Чтобы стать самым результативным игроком НБА, игравшему до 42 лет, Кариму потребовалось 1560 матчей. Это второй результат в истории – больше него сыграл только Роберт Пэриш (1611). А вот у Леброна на данный момент только 1363 матча. И опередить Абдул-Джаббара в гонке бомбардиров он сможет уже в следующем сезоне.

Между Леброном и Абдул-Джаббаром 1440 очков. Для лучшего понимания: это меньше, чем Король уже набрал за текущий розыгрыш (1580), а у «Лейкерс» в запасе ещё 11 матчей. Завершать карьеру Джеймс пока не собирается, и для него эта цифра более чем достижима. Так что до звания самого результативного игрока в истории НБА Леброну рукой подать. Но сам он, конечно, постарается об этом не думать.

«Я не позволю себе думать об этом. Я всегда просто играю в баскетбол так, как играл на протяжении многих лет. И эти вещи происходят сами собой, если я просто выхожу на площадку и играю как надо. Надеюсь добиться этого в какой-то момент своей карьеры, но не буду слишком много об этом думать», – высказался Леброн.

Фото: Patrick Smith/Getty Images

И это правильно – Джеймсу и без того есть над чем подумать. На данный момент «Лейкерс» занимают девятое место в таблице Западной конференции. Впервые с дебютного сезона Короля его команда идёт с «-11» по разнице побед и поражений. А по проценту побед «озёрники» ближе к 12-му месту, чем к восьмому. И чтобы удержаться в зоне плей-ин, нужно ещё постараться.

Стоит отметить, что в последних восьми матчах Леброн выдаёт потрясающую статистику: 35,4 очка, 8,9 подбора, 5,9 передачи при 53,8% реализации с игры и 40,3% – из-за дуги. При этом он в среднем проводит на площадке 37 минут игрового времени. Это больше всех в «Лейкерс», больше, чем в его последних пяти сезонах, да и вообще второй результат в истории среди игроков в возрасте 37 и более лет. Толку от этого, конечно, не так-то и много, но тут дело уже не в Леброне.

Проблемы нынешнего состава «озёрников» зародились на стадии его формирования. Теперь Джеймс то и дело срывается и отчитывает одноклубников. Сам Король признался, что в нынешнем сезоне его способность терпеть проходит серьёзную проверку. Но при этом ему всё равно удаётся выступать на стабильно высоком уровне. Это, увы, не помогает команде побеждать, зато маячащие на горизонте индивидуальные достижения хоть как-то поддерживают мотивацию.

Как бы ни завершился нынешний сезон для «Лейкерс», лично для Леброна он уже может считаться успешным. Что будет в следующем году, предсказать невозможно. Но если Джеймс не получит серьёзную травму, то почти гарантированно побьёт рекорд Абдул-Джаббара. Нынешний сезон показал, что он способен набирать очки, несмотря ни на что. Король хочет войти в историю. И его, кажется, ничто не остановит.