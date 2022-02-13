Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Леброн Джеймс обошёл Карима Абдул-Джаббара по очкам в регулярном чемпионате и плей-офф НБА: почему этот рекорд не оценят

Леброн установил немыслимый рекорд НБА. Истинное величие, которое не оценят по достоинству
Алексей Фалько
Леброн Джеймс обошёл Карима Абдул-Джаббара
Комментарии
Джеймс набрал больше всего очков в регулярном чемпионате и плей-офф, превзойдя Карима Абдул-Джаббара. Оказывается, в США это не котируют.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превзошёл легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара по количеству очков, набранных за карьеру в регулярных чемпионатах и плей-офф. Джеймс стал рекордсменом в истории лиги по этому показателю.

Леброн достиг исторической отметки, набрав своё 44 152-е очко в карьере дальним броском в третьей четверти выездной игры с «Голден Стэйт Уорриорз» (115:117). На счету Абдул-Джаббара 44 149 очков в регулярке и плей-офф.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

Леброн, Абдул-Джаббар и Карл Мэлоун — единственные игроки в истории НБА, набравшие более 40 000 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф. 37-летний Джеймс — лидер по результативности в играх плей-офф (7631 очко в 266 матчах), но остается третьим в списке по количеству очков в регулярных чемпионатах.

Абдул-Джаббар (38 387), Мэлоун (36 928) пока впереди Леброна (36 526). Форвард «Лейкерс» должен обойти Мэлоуна уже в этом сезоне, если выйдет на площадку хотя бы в 20 из 25 оставшихся матчей регулярного чемпионата.

Леброн Джеймс установил три рекорда всех времён, Стефен Карри переписал историю НБА Леброн Джеймс установил три рекорда всех времён, Стефен Карри переписал историю НБА

Казалось бы, Джеймс отметился по-настоящему великим достижением, немыслимым рекордом всех времён, но американские СМИ практически не освещают его. При всей своей зацикленности на статистических рекордах. Почему? Всё дело в том, что по совершенно непонятной логике рекорды НБА принято мерять только по регулярному чемпионату, а плей-офф считается чем-то отстранённым. В сознании баскетбольной общественности Карим остаётся лучшим скорером всех времён.

Джеймсу важно побить рекорд Абдул-Джаббара именно в регулярном чемпионате, чтобы упрочить свои позиции в гонке за лучшего игрока в истории с Майклом Джорданом. Для этого Леброну потребуется примерно полтора сезона, если обойдётся без травм. Конечно, Джеймсу было бы неплохо выиграть один или два титула (что будет очень непросто сделать в связке с Расселлом Уэстбруком и Энтони Дэвисом), но рекорд Абдул-Джаббара долгое время считался вечным и является чем-то вроде эталонной вехи, настоящей вершины в НБА. Так что отчасти опережение Карима по очкам в регулярке заместит отставание Леброна от Джордана по чемпионским перстням.

Леброну Джеймсу исполнилось 37 лет. Чего он добился в 2021 году Леброну Джеймсу исполнилось 37 лет. Чего он добился в 2021 году

В матче с «Голден Стэйт» Джеймс установил ещё один рекорд, который упоминается в США чаще превосходства Карима по набранным очкам в плей-офф и регулярном чемпионате. Форвард побил свой рекорд по серии матчей с 25+ очками на счету. Леброн записывал себе в актив такую результативность в 22 играх подряд. Ранее максимумом был 21 матч в сезоне-2007/2008, когда молодой Леброн был вынужден в одиночку тащить «Кливленд Кавальерс».

Джеймс может порадоваться тому, что фактически стал самым результативным игроком всех времён. Но это истинное величие не будет оценено по достоинству. Пока он не превзойдёт Абдул-Джаббара по очкам в регулярном чемпионате. Такие уж необычные традиции в США.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022