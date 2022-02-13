Леброн установил немыслимый рекорд НБА. Истинное величие, которое не оценят по достоинству

Джеймс набрал больше всего очков в регулярном чемпионате и плей-офф, превзойдя Карима Абдул-Джаббара. Оказывается, в США это не котируют.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превзошёл легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара по количеству очков, набранных за карьеру в регулярных чемпионатах и плей-офф. Джеймс стал рекордсменом в истории лиги по этому показателю.

Леброн достиг исторической отметки, набрав своё 44 152-е очко в карьере дальним броском в третьей четверти выездной игры с «Голден Стэйт Уорриорз» (115:117). На счету Абдул-Джаббара 44 149 очков в регулярке и плей-офф.

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Леброн, Абдул-Джаббар и Карл Мэлоун — единственные игроки в истории НБА, набравшие более 40 000 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф. 37-летний Джеймс — лидер по результативности в играх плей-офф (7631 очко в 266 матчах), но остается третьим в списке по количеству очков в регулярных чемпионатах.

Абдул-Джаббар (38 387), Мэлоун (36 928) пока впереди Леброна (36 526). Форвард «Лейкерс» должен обойти Мэлоуна уже в этом сезоне, если выйдет на площадку хотя бы в 20 из 25 оставшихся матчей регулярного чемпионата.

Казалось бы, Джеймс отметился по-настоящему великим достижением, немыслимым рекордом всех времён, но американские СМИ практически не освещают его. При всей своей зацикленности на статистических рекордах. Почему? Всё дело в том, что по совершенно непонятной логике рекорды НБА принято мерять только по регулярному чемпионату, а плей-офф считается чем-то отстранённым. В сознании баскетбольной общественности Карим остаётся лучшим скорером всех времён.

Джеймсу важно побить рекорд Абдул-Джаббара именно в регулярном чемпионате, чтобы упрочить свои позиции в гонке за лучшего игрока в истории с Майклом Джорданом. Для этого Леброну потребуется примерно полтора сезона, если обойдётся без травм. Конечно, Джеймсу было бы неплохо выиграть один или два титула (что будет очень непросто сделать в связке с Расселлом Уэстбруком и Энтони Дэвисом), но рекорд Абдул-Джаббара долгое время считался вечным и является чем-то вроде эталонной вехи, настоящей вершины в НБА. Так что отчасти опережение Карима по очкам в регулярке заместит отставание Леброна от Джордана по чемпионским перстням.

В матче с «Голден Стэйт» Джеймс установил ещё один рекорд, который упоминается в США чаще превосходства Карима по набранным очкам в плей-офф и регулярном чемпионате. Форвард побил свой рекорд по серии матчей с 25+ очками на счету. Леброн записывал себе в актив такую результативность в 22 играх подряд. Ранее максимумом был 21 матч в сезоне-2007/2008, когда молодой Леброн был вынужден в одиночку тащить «Кливленд Кавальерс».

Джеймс может порадоваться тому, что фактически стал самым результативным игроком всех времён. Но это истинное величие не будет оценено по достоинству. Пока он не превзойдёт Абдул-Джаббара по очкам в регулярном чемпионате. Такие уж необычные традиции в США.