«Зенит» вытащил матч с «Нижним» и обогнал УНИКС

Серия «Нижнего Новгорода» из шести поражений подряд, начавшаяся ещё в конце 2021 года, могла закончиться в домашней игре с «Зенитом».

«Нижний Новгород» — чуть ли не самое главное разочарование Единой лиги ВТБ в 2022 году. Команда, которую совсем недавно ставили в пример, просто перестала побеждать. Шесть поражений подряд, а последняя победа датирована аж 18 декабря прошлого года.

Правда, есть факторы, которые способны объяснить если не все, то многие процессы внутри команды. Несколько дней назад после матча мы общались с главным тренером «Нижнего». Зоран Лукич сетовал тогда на обилие травм и, как следствие, невозможность работать со всеми сразу.

Перед домашним матчем с «Зенитом» поправился Антон Астапкович, не игравший с ЦСКА из-за повреждения спины. Зато «горожане» потеряли Зорана Лукича. Главный тренер сборной России заболел и отсутствовал. Поэтому его место занял Сергей Козин, не собиравшийся отходить от выбранной стратегии. Чёрно-белые включили защиту, пытаясь не дать гостям пользоваться быстрыми атаками.

Стратегия полностью себя оправдала. Первые очки в матче «Зенит» набрал только спустя две минуты после стартового спорного. На пять очков от Джордана Мики у нижегородцев зеркально ответил Иван Стребков. Бросалось в глаза спокойствие петербуржцев. Даже когда они упустили лидерство в счёте, а игра категорически не клеилась, никто не паниковал. Правда, при «-5» Хавьер Паскуаль всё-таки попросил судейский столик о тайм-ауте, но стартовая десятиминутка осталась за соперником — 13:16.

Фото: vk.com/vtbleague

Во второй половине «Зенит» продолжил ошибаться. Количество потерь росло, и, к большому счастью сине-бело-голубых, «Нижний» не всегда наказывал их за это. К большому перерыву гости совершили 11 потерь, в то время как «НН» ограничился четырьмя. Неудивительно, что и второй игровой отрезок остался за хозяевами, начавшими потихоньку отрываться в счёте и не бояться своего лидерства — 35:29. Фантастически низкая результативность, игравшая на руку нижегородцам.

После большого перерыва гости попытались реорганизовать свою игру на обеих половинах площадки. Наконец-то проснулся новоиспечённый капитан «Зенита» Андрей Зубков, забивший два трёхочковых, между которыми поместилась ещё трёха Карасёва, наказавшего Александра Ганькевича за фол при дальнем броске. Позже Зубков забьёт третий бросок из-за дуги, а всего в матче форвард не промахнется ни разу: 4/4 с игры, 1/1 штрафной и 12 очков. В итоге за третью четверть гости из Питера набрали 27 очков — почти столько, сколько за первую половину.

Фото: vk.com/vtbleague

Своя площадка помогла «Нижнему» не сломаться психологически. Несмотря на явное преимущество соперника в габаритах, они за счёт активного движения мяча смогли подобраться к «Зениту». Конечно, не обошлось и без магии Михаила Кулагина, которому порой приходилось прибегать к хитростям, чтобы обыгрывать своего родного брата Дмитрия. Получилось!

За две минуты до конца Стребков снова поразил кольцо после передачи Хвостова, сократив отставание до «-2» — 69:71. В следующей атаке «Зенит» не смог забить, но и хозяева не воспользовались шансом выйти вперёд. После этого случился один из определяющих моментов.

Дмитрий Хвостов защищался против Кулагина-старшего, который решил бросать со средней. Защитник «Нижнего» был очень близко, и судья зафиксировал нарушение правил, что вызвало огромное недовольство Сергея Козина. Помощнику и сменщику Зорана Лукича был выписан «технарь», после чего «Зенит» вместо двух получил три штрафных.

Итоговый счёт 80:74. «Зенит» увозит из Нижнего Новгорода важную победу, которая позволила обойти УНИКС в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Казанцы за неделю после поражения от «Локомотива-Кубань» упали с первого места на третье, и если бы сезон закончился прямо сейчас, то мы бы увидели серию плей-офф УНИКС — «Локо».