«Нижний» проиграл все матчи в 2022-м. Что случилось с клубом тренера сборной России?

«Нижний Новгород» не побеждает в 2022 году. Поражение от ЦСКА стало для чёрно-белых уже шестым подряд в Единой лиге ВТБ. Парни Зорана Лукича цеплялись за результат до последних минут, но в итоге трёхочковый Алексея Шведа убил интригу и продлил чёрную полосу для «горожан».

Как же получилось, что нижегородцы последний раз побеждали аж 18 декабря?

Перед стартом сезона очень многие респектовали менеджменту «НН» за выбранную стратегию на трансферном рынке. В Нижнем Новгороде и раньше всегда были за разумность и прагматизм, но в последние годы клуб окружает ореол «базового клуба сборной». Эта фраза приняла куда более конкретное очертание после того, как главный тренер Зоран Лукич получил должность тренера сборной России.

К Лукичу не было (и не могло быть вопросов) в контексте его сербского происхождения. Во-первых, он уже очень давно работает в нашей стране. Тренировал детей, постепенно продвигаясь выше и выше. А во-вторых, именно работа Лукича дала серьёзное карьерное ускорение Семёну Антонову, Дмитрию Хвостову, Евгению Бабурину, Владимиру Ивлеву и другим. Лукич приводил «Нижний» к серебру лиги ВТБ и выводил в Евролигу. Именно поэтому казалось, что сказка сербского баскетбольного мага будет продолжаться.

Тем более летом в команде собрали игроков абсолютно разных поколений, но, сделав главный выбор в пользу россиян. «Нижний» стал чуть ли не первой командой, где иностранный наставник проводил тренировки на русском. Да, в команде при этом были иностранцы, но ничего, никто из них не жаловался.

Антон Астапкович и Александр Ганькевич — два лучших друга, выросших в молодёжке ЦСКА, уже стали полноценными боевыми единицами и готовы были тащить команду. Михаил Кулагин, перешедший из «Енисея», должен был добавить вариативности в нападении, одновременно снимая нагрузку с основного разыгрывающего Ивана Стребкова.

Зоран Лукич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стребкова и Кулагина, кстати, менять должны были молодые и перспективные Максим Личутин и Антон Карданахишвили. Оба пришли в аренду, но путь каждого получился своеобразным. Личутина отпустили на повышение из МБА, где защитник из глубокого запасного превратился в одного из лидеров. А Карданахишвили ярко заявил о себе в отборочных матчах на Олимпийские игры, и ЦСКА не стал сдерживать талант, отпустив защитника, которому не могли гарантировать достаточное игровое время в основной команде.

В «Нижнем» в начале сезона в качестве лидера раскрылся Сергей Торопов. 32-летний форвард в ноябре впервые в карьере получил место в сборной и сразу настрелял Италии 17 очков, позволив главной команде страны одержать важную победу. Торопов своей игрой подтверждал, что в командах Лукича именно тренер — главная суперзвезда.

Когда «НН» в декабре обыграл «Локо», в этом мало кто нашёл большую сенсацию. Да, капитан Евгений Бабурин ещё не сыграл тогда ни одного матча и продолжал восстановление. Собственно, как и Дмитрий Хвостов. Да, Торопов набрал 22 очка, но к этому тоже уже все привыкли. Да, тогда в составе ещё был единственный легионер Роландс Фрейманис, и его 24 очка пришлись очень кстати, но мало кто помнит, что с игры латыш попал 4 раза в 16 попытках, а 15 очков набрал с линии штрафного броска.

И тут магия Лукича перестала работать?

Не совсем.

После матча с ЦСКА мы встретились с Зораном. Он привычно был серьёзен: в очках и в стильном костюме с модными кедами. Все, кто хоть раз общался с Лукичем, знают, что строгий коуч ответит на любой, даже самый неприятный вопрос, касающийся его команды. Поэтому после формальных слов об игре, тренера спросили про серию поражений.

— Вы знаете, в первую очередь я вам скажу, что с 7 декабря по 7 февраля мы не играли 5 на 5, — начал тренер «Нижнего». — Мы тренируем стритбол. Это я вам просто и честно говорю. Чтобы быть готовым к таким соперникам (как ЦСКА) — нам нужно время. Но достаточно ли этого времени, чтобы остаться в зоне плей-офф? Посмотрим, но, кажется, будет очень трудно.

— Давит ли безвыигрышная серия на вас?

— На меня — нет. Можешь тренироваться 3 на 3, 4 на 4, а играть потом 5 на 5 очень сложно. При этом, знаете, к нам вернулся Хвостов после огромной паузы. Бабурин не играл с начала сезона. Чадов последние пять месяцев практически не тренируется — только лечится. Он потихонечку выходит, но, к сожалению, функциональной готовности недостаточно. Это не только против ЦСКА, против любой команды сказывается. Нужно время. И потом опять, если выпадает кто-то из ротации, то это снова ломает тренировочный процесс.

Вторая половина сезона пошла не по плану Лукича. Выздоровевшие Хвостов и Бабурин уже играют, но пока по-прежнему далеки от идеальных кондиций. Вдобавок ко всему серьёзно травмировался Личутин, а Карданахишвили почему-то потерял летнюю баскетбольную наглость и теперь никак не может попасть в ритм команды. В матче с ЦСКА опять же из-за повреждения не сыграл Антон Астапкович, чья универсальность как раз позволяла чёрно-белым создавать сложности для оппонентов. Астапкович с его уверенным дальним броском способен растянуть защитные построения, а хороший дриблинг и высокая скорость позволяют самому разгонять быстрые отрывы.

Прямо сейчас «Нижний» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и (пока виртуально) выходит на УНИКС. Однако у парней Лукича есть ещё в запасе пять матчей, которые могут поправить турнирное положение. Но есть одно важное условие — после домашнего матча с «Зенитом» 31 марта, «Нижнему» придётся сыграть четыре гостевых матча за две недели.