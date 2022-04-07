Фанаты возмутились, увидев, что профиль Неманьи Недовича пропал из «Твиттера». Многие вспомнили о ситуации с бывшим президентом США.

Почти как Трамп. Неманья Недович поддержал «Црвену Звезду» и пропал из «Твиттера»

Скандал, разразившийся во время матча «Жальгириса» и «Црвены Звезды», до сих пор не уляжется. Кажется, слишком многое сошлось в одной точке. «Чемпионат» подробно рассказывал о том, что предшествовало началу игры в Каунасе и в какую непростую ситуацию себя поставила Евролига.

Понятно, что никаких компромиссов в интернете никто находить не собирается. А потому обмен мнениями (это если назвать очень деликатно) продолжился и после финальной сирены овертайма в Литве.

Болельщикам «Жальгириса» очень не понравилась позиция сербов, которые отказались держать флаг Украины с надписью «Stop War» и не присоединились тем самым к их акции. Противоположная сторона пытается донести свою позицию. Сербы заранее просили не впутывать их в политические акции, а флаги НАТО и нецензурные скандирования трибун их сильно задели.

В комментариях в социальных сетях начались взаимные оскорбления. Разделяющие позицию литовской стороны пришли в безобидный на первый взгляд пост «Црвены» с итогом матча, но там их уже ждали сербско-российские поклонники клуба.

Среди игроков Евролиги тоже не было единого мнения. Паулюс Янкунас из «Жальгириса» благодарил своих болельщиков за такую поддержку. Экс-игрок «Жальгириса», а ныне баскетболист «Црвены» Аарон Уайт выразил несогласие с решением своего клуба, зато его партнёры ретвитили фотографии НАТО на трибунах и спрашивали у Евролиги: «А это что?»

Присоединился к соотечественникам и защитник «Панатинаикоса» Неманья Недович. Баскетболист греческой команды написал «таким вещам не место в баскетбольных залах», имея в виду флаги НАТО на трибунах. Ожидаемо в адрес спортсмена посыпалась куча оскорблений, на одно из которых Недович ответил:

«Мы все знаем, почему они подняли этот флаг против команды из Сербии. Когда я играл там с Панатинаикосом, я его не видел», — написал Неманья. Позже ответил одному из пользователей: «Ты пытаешься выглядеть умным, но ты глупый».

Естественно, фигура Недовича стала одной из самых обсуждаемых не только в баскетбольном мире. Его цитаты расходились по новостям и переводились на разные языки. Но в какой-то момент его профиль просто пропал из «Твиттера».

«Неужели Неманью Недовича постигла участь Дональда Трампа», — написал один из пользователей, намекая на ситуацию с бывшим президентом США, когда его удалили из социальной сети.

Сербские баскетбольные фанаты призывали всех ставить на фотографии своих профилей картинки с Недовичем, выражая тем самым поддержку игроку и одновременно протест социальной сети.

Профиль игрока «Пао» оставался закрытым довольно продолжительное время, позволив пользователям много и крепко прикладывать «Твиттер». Каждый мог убедиться в этом. После того как в поиске вводилось название профиля, социальная сеть говорила «такой учётной записи нет».

Неравнодушные жаловались на цензуру ровно до того момента, пока игрок не опубликовал новую запись.

«Так как вокруг моего профиля было много волнения, я пришёл сказать, что сам его деактивировал. Ни у кого другого не было причин это делать, потому что я написал только факты», — написал баскетболист.

Более того, защитник добавил, что советует всем по возможности не пользоваться социальными сетями, чтобы сохранить свой организм.

«Всем советую меньше времени проводить в соцсетях, потому что прошлой ночью я спал 8 часов 28 минут и прекрасно себя чувствую. Я снова деактивирую профиль, так что до свидания», — подытожил Недович.

Ситуация с Неманьей разрешилась, но это не значит, что споры сербского клуба с европейскими закончились. Следующий матч «Звезда» играет дома, но против турецкого «Анадолу Эфес». Напряжённость здесь тоже будет, но болельщики белградской команды направят негатив в сторону главного тренера действующего чемпиона — Эргина Атамана. Как-то раз он назвал сербов «террористами», и те никак не могут ему это забыть.

Куда интереснее будет посмотреть на трибуны в контексте предстоящего «Финала четырёх», который пройдёт именно в Белграде. Есть подозрение, что Евролига будет не в восторге, когда на переполненной арене появится российский флаг. Такое, кстати, уже было, и не раз.