Дончич вернулся и проиграл. Над Дюрантом и Ирвингом уже смеются. Обзор матчей в НБА

Обещание Леброна

Нынешний плей-офф проходит без участия «Лейкерс» и, соответственно, Леброна Джеймса. Калифорнийский клуб в межсезонье собрал солидный состав, подписав Расселла Уэстбрука и Кармело Энтони. Но это не принесло желаемого успеха. «Озёрники» превратились в травматиков-неудачников, проигрывающих игру за игрой.

Леброн Джеймс приучил всех, что плей-офф — это его время и в матчах на вылет он задерживается максимально долго. Но нынче Король смотрит их по телевизору. В какой-то момент он даже написал обещание болельщикам и самому себе, что ни за что больше не пропустит плей-офф. Значит ли это, что в команде из Лос-Анджелеса гарантированно не будет Уэстбрука? Похоже на то.

«Впредь я просто не могу и не буду пропускать плей-офф. Больше за время карьеры этого не будет. Как же это больно. Ну да ладно, вернусь к просмотру матчей», — написал Джеймс.

Возвращение Дончича

Травма Луки Дончича была главной новостью перед стартом плей-офф. Суперзвезда «Далласа» травмировал голеностоп в конце регулярного чемпионата и пропустил три первых матча серии с «Ютой». Удивительно, но его команда, несмотря на проигрыш стартового матча, смогла победить в следующих двух и вести в серии 2:1 перед игрой №4.



Дончич в итоге вернулся сразу на большие минуты, действуя в привычной для себя манере. Словенец много находился с мячом и брал на себя сложные броски. За почти 34 минуты на паркете Дончич реализовал 11 из 21 броска, набрал 30 очков, 10 подборов и 4 передачи.



Особенно важными в его исполнении стали последние броски, которые должны были принести победу «Маверикс». Хозяева решили размениваться на заслонах под Дончича и оставляли Руди Гобера на защиту против 77 номера «Далласа». Это в итоге вылилось в классическую трёху от Луки.



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За 39 секунд до конца матча гости вели «+4», но «Джаз» смогли затащить этот матч. Постаралась пара Митчел-Гобер. Первый пошёл в проход, но нашёл своевременной передачей французского центрового, который завершил аллей-уп мощным данком.



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В последней атаке Дончича очень плотно прикрыли сразу два соперника, в результе Лука был вынужден избавляться от мяча, Итог — 100:99, минимальная и очень сложная победа «Юты», которая сравнивает счёт в серии.

Скотти Барнс — новичок года

В «Торонто» не так много поводов для радости. Команда уступает «Филадельфии» в серии плей-офф и скоро отправится в отпуск. Но приятная новость всё-таки прилетела из офиса НБА. Форварда Скотти Барнса признали новичком года. В нынешнем регулярном чемпионате четвёртый номер драфта набирал 15,3 очка, делал 7,5 подбора и отдавал 3,5 передачи.



Голосование за титул получилось очень плотным, установив рекорд по минимальному отрыву победителя от номера два в списке. Любопытно, что Барнс узнал о своей награде из видеообращения легенды «Рэпторз» Винса Картера, получавшего в своё время аналогичную награду.

Итоги голосования за новичка года в НБА Фото: twitter.com/NBAPR

«Бостон» уничтожает «Бруклин»

Каждый матч в серии «Бостона» и «Бруклина» получается огненным. Но кажется, что этих самых матчей осталось немного. «Селтикс» победили в третьей игре и уже ведут 3:0. Главный фактор побед «кельтов» — Джейсон Тейтум. 24-летний форвард отвечает не только за набор очков (с этим у него тоже всё в полном порядке), но и за опеку Кевина Дюранта, на которого он равнялся в детстве.

Джейсон Тейтум и Кевин Дюрант Фото: twitter.com/TheHoopCentral

Дюрант в третьей игре отбегал почти 46 минут, но набрал непривычно мало — всего 16 очков. Ровно столько же, сколько и Кайри Ирвинг, промазавший все 7 своих дальних бросков. Кажется, штраф в $50 тыс. за жесты и мат в первой игре негативно подействовали на Кайри.



Кевину досталось даже от известного хейтера Леброна Скипа Бэйлесса, написавшего в твите «Кевин Дю-кант», перевернув фамилию с намёком, что Дюрант ничего не может.



Болельщики также не забывают о Бене Симмонсе, которого выменяли по ходу сезона на Джеймса Хардена. Австралиец так и не сыграл ни в одном матче, а его присутствие на скамейке запасных уже породило кучу смешных мемов.

Мем о Бене Симмонсе Фото: twitter.com/DrGuru_

Шестой игрок «Миннесоты»

«Миннесота» очень активно сопротивляется «Мемфису». В четвёртой игре «волки» вырвали победу, но матч, кажется, запомнится вот этим эпизодом.



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В самом начале второй половины женщина выбежала на паркете со второго ряда. Точнее, пыталась выбежать, но очень быстро её повалил на паркет сотрудник охраны. Всё произошло так стремительно, что какое-то время арбитры даже не останавливали матч. По сообщениям американских СМИ — это был протест против владельца «Тимбервулвз» Глена Тэйлора.