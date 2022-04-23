«Больше этого не будет». Леброн Джеймс пообещал никогда впредь не пропускать плей-офф

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своём «твиттере», дав обещание больше никогда не пропускать плей-офф НБА.



«Впредь я просто не могу и не буду пропускать плей-офф. Больше за время карьеры этого не будет. Как же это больно. Ну да ладно, вернусь к просмотру матчей», — написал Джеймс.



Напомним, «Лос-Анджелес» утратил шансы на попадание в плей-офф нынешнего сезона НБА после поражения в матче регулярного чемпионата с клубом «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА стал четвёртым в карьере. Вскоре клуб расстался с главным тренером Фрэнком Вогелем.

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