«Отъезд легионеров сказался на качестве баскетбола, но российские игроки получили шанс»

Об интервью с президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущенко мы договорились быстро. Удивительно — у него крайне насыщенный график. Тем более сейчас, когда баскетбольный сезон входит в финальную стадию. Повезло — в Москве как раз проходил «Финал восьми» Единой молодёжной лиги, а босс лиги лично присутствовал почти на каждом матче.

О «Финале восьми» Единой молодёжной лиги

— Сначала скажу несколько слов о том, почему Единая лига ВТБ отдала проведение финальной части молодёжного чемпионата Москве. Это связано только с клубом МБА и со всей структурой управления баскетболом в Москве.



Надо понимать, что в столице представлены все виды спорта. Здесь нужно локтями толкаться и как-то завоёвывать себе площадку для роста. Вот московский баскетбол за последнее время сделал качественный рывок в организации всей системы. Она стала давать результаты, заставлять обращать на себя внимание. Такое внимание, которое должно быть уже не просто «да-да, МБА, мы помним». Нет, это уже не так. Нужно прийти и посмотреть, как работают здесь управленцы, менеджеры.

Женская команда ПБК МБА в сезоне-2021/2022 выступала в Евролиге без легионеров Фото: ПБК МБА

Женский баскетбол стоит особняком. Медали Олимпиады в баскетболе 3х3, где МБА базовый клуб, участие в Евролиге только российским составом — всё понятно. Именно в этой части – колоссальный рывок. А ведь на это нужно терпение. Нужно сначала свою философию привить, а потом и осуществить. Отдаю должное руководителям московского баскетбола: Виктору Двуреченских, Александру Новожилову, Игорю Кочаряну, Татьяне Щëголевой (Кочарян). Одни придумали философию, другие терпеливо ждали, когда она осуществится. И вот эта система уже даёт результат.

О резерве профессиональных команд

— Теперь нужно перейти к вопросу глобальному. О подготовке резерва профессиональных команд. Это важнейшая тема. Она важна не только для Лиги ВТБ, она важна для развития и понимания ситуации, которая случилась, с отъездом легионеров. Она всем чётко показала, где находится наш резерв, в какой точке. Давайте выберем эту точку. В нашей ситуации она может быть совсем нелицеприятной.

«Зенит-М» — победитель Единой молодёжной лиги ВТБ Фото: Единая лига ВТБ

Где находится наш резерв? Как он развивается? Как по поводу этого резерва 20 лет высказываются все специалисты? Никто ничего серьёзного не предпринял. Есть клубное развитие, когда в командах развивают резерв, есть развитие через само соревнование – Суперлигу, Единую лигу ВТБ. И есть иные, подчёркиваю, мировые или европейские тренды развития резерва профессиональных игроков.



В Лиге ВТБ с самого основания мы приняли решение на это обращать внимание по одной простой причине. У нас хороший слоган в молодёжной Лиге — «Будущее здесь». Вот будущее действительно здесь. И даже если бы окружающая ситуация такой не была, это будущее именно в молодёжке.



Это соревнование и его организацию мы поднимаем каждый сезон выше и выше. Сегодня всё практически как у больших команд: раздевалки, автобусы, зрители, а финал на федеральном канале. Да, тоже ситуация помогла. Но давайте будем честны: есть на что посмотреть.



И прошлый-то финал в Питере – какое количество талантливых игроков было открыто! Больше 10 человек перешли на новый уровень, и сейчас с ними считаются во взрослом профессиональном баскетболе. Сейчас мы внимательно следим, где они – кто-то в Суперлиге на ведущих ролях, как Александр Карпенко, кто-то в сборной России уже дебютировал, как Антон Карданахишвили и Филипп Гафуров, а кто-то является одним из ключевых игроков топ-клуба лиги, как Андрей Мартюк. Мы смотрим, где будут те, кто выступал вчера и сегодня в молодёжке. Подчёркиваю — не только в финале.



Потому что задача молодёжной Лиги ВТБ – или задача развития резерва – она всегда у нас почему-то принимается в двух системах. Система номер один: выиграть турнир. Хорошая задача! Это воспитание духовитости. Все же парни мечтают о больших играх. Но основная задача, на мой персональный взгляд – это развитие талантливых игроков, которые должны дальше пойти выше, шагнуть на следующий уровень. В каждой команде есть два-три человека, у которых больше таланта, больше трудолюбия, они просто лучше готовы. Нужно дать им возможность проявить себя, дать в руки мяч и через них выстроить всю игру.



Мы раньше в «Бруклине» просто заходили в скаутские отчеты каких-нибудь региональных соревнований. И там: «Ага, вот за этим парнем надо посмотреть». Вот из 40 участников два человека отмечено. Они попадают через год-два снова в скаутинг-лист, но там никакой динамики нет. Поэтому специалисты их вычёркивают. Сейчас игрокам нужно постоянно работать над собой, нужно жить баскетболом 24/7, чтобы тебя заметили. Одного таланта уже мало!

О легионерах

— Мы сейчас плавно подходим к тому, что такое резерв профессиональных команд. Много говорят: «Давайте легионеров сократим». Но кем мы этих легионеров заменим? Те игроки, которые остались прямо сейчас, не готовы стать лидерами, мы это видим. Как бы мы ни хвалились, так и есть. Как только пертурбация в лиге произошла, сразу счета стали «+30», «+40». Это не для Лиги ВТБ. Кто это будет смотреть? Это совершенно никого не интересует. Тем не менее надо быстро в этом ориентироваться. А заместить прямо сейчас невозможно.

Американцы Алекс Пойтресс и Джордан Мики остались в «Зените» и помогают команде в плей-офф Фото: Единая лига ВТБ

Не буду никого обижать, но смотришь соревнования чуть ниже рангом – скоростей нет. 25-летние баскетболисты, играющие в финальных фазах, по-моему, в зал меньше меня ходят. Ну что это за тощий баскетболист? Может, не кормят его. Или он не понимает, что сегодня нужны атлеты? Он же смотрит НБА, европейский баскетбол, смотрит на лучших игроков Лиги ВТБ. Ну неужели непонятно, как нужно трудиться для того, чтобы достичь каких-то результатов? Сегодня функциональная и физическая подготовка должна быть на высочайшем уровне.

Итог — не в легионерах проблема. Проблема в качестве подготовки резерва профессиональных команд и системе, которая выбирается.



Вот мы пытались вывезти тренеров в Америку, показать, как там тренируются. Хорошо, НБА не для них. Показали хайскул, который играет на хорошем уровне – люди уже «сидят» в 14 лет под штангой. Не приседая, а лёжа! Наши тренеры говорят: «Рано ещё под штангу ему». Зато смотришь на этих мальцов, 13-14 лет – летают, прыгают. И всё сбалансировано. Нужно реально понимать, какая система должна быть в этом возрасте, как и кого выводить на следующий уровень.



Грузия, Финляндия, Швеция – у этих стран нет серьёзных лиг, а система воспитания талантливых игроков – есть, и она принципиально иная. Их лучшие игроки помещаются в другие экосистемы, и там они выходят на серьёзный европейский уровень.

Марио Хезонья ведёт УНИКС к чемпионству в Лиге ВТБ Фото: Единая лига ВТБ

Федерация Грузии, к примеру, подписала договор с испанской федерацией, с «Басконией», и талантливые молодые люди сразу едут туда в академию. И там у них Шенгелия, у них там куча грузин, которые играют. И вот эти все грузинские баскетболисты воспитаны в других системах. Никакого отношения к легионерам в их грузинской Суперлиге это не имеет. У них Суперлига невысокого уровня. Без обид — это честно.



Давайте российского легионера и американского сравним. По качеству второй лучше и будет, скорее всего, не дешевле, однако обучен, извините, намного качественнее. Но нельзя просто так подписать приказ, что «давайте резерв сегодня готовить». Нет, нужно понимать, какая система будет. Куда будет погружён талантливый игрок: в экосистему «Реала», «Барселоны», испанских чемпионатов, хайскул Америки, Греции, Сербии.



В Сербии очень качественная история подготовки. Её надо просто изучить. Она всем известна. Попытки скопировать были, но нужно подумать об интеграции сербской системы в российскую действительность.

Клубная история – клубы очень внимательно готовят резерв. И там, скорее всего, на сегодняшний день самые эффективные программы. Потому что именно там приглашают иностранных специалистов, именно там не жалеют на подготовку функциональную, физическую и так далее.

Но вот даже ЦСКА – хорошие молодёжные проекты. Но зачастую игроки после молодёжки расходятся в соседние команды, а потом уже, наигравшись, иногда возвращаются в самый титулованный клуб. Который выступает в Евролиге на самом высоком уровне. И за 20 лет это самый успешный европейский клуб, который постоянно попадает в «Финал четырёх».



Сейчас то время, когда надо просто все точки расставить и пойти вперёд. Мы, потребители Лиги ВТБ, клубы, компании готовы платить российским игрокам. Только они должен соответствовать уровню.

Об отъезде легионеров

— Для нас это действительно очень болезненный вопрос. В чём главная идея Лиги ВТБ? Это качественное баскетбольное европейское соревнование. Тот самый главный фактор, ради которого всё организовывалось. И этот уровень мы не хотим ни в коем случае понизить. Это, прежде всего, исполнители самого высокого уровня, качественные команды, тренеры, специалисты.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович Фото: Единая лига ВТБ

Мы хотим, чтобы этот уровень соответствовал идеологии европейского клубного чемпионата. Конечно, когда видишь, что уехала звезда, это больно. Это влияет на рейтинги и, прежде всего, на качество команды. Посмотрите на УНИКС. Там Джон Браун был просто идеально вписан в уникальную систему Велимира Перасовича. Это команда, которая показывала лучший баскетбол за все года. Уезжает из ЦСКА знаменитый Хэкетт – его уже все любят, уважают. И тут, конечно, такая ситуация, что надо реагировать. Но как реагировать? Смотришь, спрашиваешь клубы, что можно сделать?

Богатые раскупили бедных

— Рынок есть рынок. Если один игрок уехал, вся конструкция ломается. Особенно если это игрок стартовой пятёрки. Поэтому для «Автодора», наверное, было комфортнее принять решение. Отпустить легионеров и доигрывать российскими игроками. Но, с другой стороны, это было второе межсезонье – оп, рынок открылся. И как в нём действовать? Моментально принимаются решения, которые хороши для твоего клуба. Кто-то включает режим экономии. Поэтому клубы, собственно говоря, и принимали те решения, которые им были доступны в конкретный период времени. Поэтому мы ожидаем реальную битву за Кубок Белова. Где-то мы потеряли в интриге, потому что всех «высосали» наверх, но где-то мы приобретём. И приобретём мы начиная с полуфинальных серий, это несомненно. Все пары будут очень достойные.

Защитник Каспер Уэйр перешёл в ЦСКА по ходу сезона из красноярского «Енисея» Фото: Единая лига ВТБ

Приоритеты Единой лиги ВТБ

— Мы испытали мощный удар, когда пандемия пришла. Вот этот режим работы 24/7, каждый день надо что-то решать. Там нам реально много помогали Правительство РФ и Минспорта. Логистика, перелёты. Решения принимались достаточно быстро. Мы должны были обеспечить оптимальный календарь и учесть европейские кампании наших клубов. Так что мы, в принципе, к такому вот тонусу, который есть сейчас, немножко были подготовлены.



Сейчас приоритет понятен – доиграть сезон, получить всё-таки на каком-то этапе очень качественный баскетбол. И мы его получим, практически не сомневаюсь. Приоритеты? Конечно, если бы всё зависело от нас, то мы бы приоритеты расставили сразу после сезона. Мы не исключены пока до конца из всех международных клубных кампаний, поэтому ждём решений Евролиги и Еврокубка, а также от Лиги чемпионов ФИБА. Отсюда будет зависеть очень многое.

Изменение лимита на легионеров

— Безусловно, мы хотим оставить существующий лимит на легионеров в Лиге ВТБ. Мнение такое, что «6+6» – это оптимальный вариант сегодня и для развития россиян, и для сохранения статуса международной лиги, потому что у нас и Беларусь, и Казахстан играют в турнире (примечание — лимитов на легионеров в европейских клубных турнирах нет). И очень важно привлекать качественных легионеров для того, чтобы уровень баскетбола ни в коем случае не упал. Никто не говорит, что надо привлекать шестерых. Берите четырёх, берите двоих, троих, но важно, чтобы иностранные игроки действительно делали команду лучше.



Я читал мнение и про волейболистов, и про хоккеистов, но это всё-таки разные экосистемы. В хоккее вообще мировой тренд российский, там столько народу играет в НХЛ и других лигах. И уровень КХЛ очень высокий, и легионеров там совсем небольшое количество.



Но так как в баскетболе наши клубы играли ещё и в европейских кампаниях, где лимита нет, то был принят именно формат «6+6», который позволял оставаться российским командам конкурентоспособными. Есть реальная возможность сделать это такой константой и на сегодняшний момент – «6+6». И ждать решения европейских организаций. При этом, если мы не попадаем в европейские турниры, будем фокусироваться на каких-то международных повестках а-ля турнир Гомельского, он же Суперкубок с нашими дружественными странами и командами, которые готовы приехать к нам, поучаствовать. Такая работа ведётся.



Ещё одно хочу подчеркнуть – если не будет легионеров, то рекомендую всем клубам обратить внимание на летнюю подготовку резерва российских команд, которые за три-четыре месяца могут привести себя в совершенно иное состояние. Взять лучших специалистов по функционалу, по подготовке персональных навыков – бросковых, защитных и так далее. Вот возьмите НБА – если там человек работает, трудится в межсезонье, это видно сразу. Вот его показатели в мае, а вот на первом сборе 1 октября – ну просто небо и земля. Лига ВТБ при схожем подходе способна получить качественных баскетболистов уже через четыре месяца, мы их просто не узнаем! В этом и есть большой потенциал резерва.